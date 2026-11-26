Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το σχέδιο της Ευρώπης να βοηθήσει τις νεοφυείς επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τη Silicon Valley προσέκρουσε σε ένα από τα πιο συντηρητικά επαγγέλματα της ηπείρου, τους συμβολαιογράφους. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει μια ενιαία εταιρική μορφή, το EU Inc., με ηλεκτρονική εγγραφή εντός 48 ωρών και κόστος 100 ευρώ.

Η Κομισιόν παρουσίασε την πρόταση τον Μάρτιο ως απάντηση της Ευρώπης στην πολιτεία του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ. Οι νέες εταιρείες θα μπορούν να συσταθούν με ενιαίο νομικό πρόσωπο σε όλη την ΕΕ, χωρίς νομικές συμβουλές και διαδικασίες σε πολλές χώρες. Η πρόταση περιορίζει επίσης τον ρόλο των συμβολαιογράφων σε βασικά στάδια της ζωής μιας εταιρείας.

Οι μετοχές των EU Inc. θα μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς συμβολαιογραφική πράξη, ενώ οι Βρυξέλλες υπολογίζουν ότι σε μεταβίβαση μετοχών αξίας 500.000 ευρώ η εξοικονόμηση φτάνει τα 2.850 ευρώ.

Η Ευρώπη έχει θέσει ως προθεσμία για πολιτική συμφωνία το τέλος του έτους. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κρατών-μελών δεν έχουν όμως ξεκινήσει.

Η θέση των ιδρυτών startups

Ο Μιχάι Στρέζα, επιχειρηματίας με έδρα το Βερολίνο, χαρακτήρισε μιλώντας στο Politico «τσίρκο» το σύστημα. Όταν συγκέντρωσε 500.000 ευρώ για την εταιρεία λογισμικού εκπαίδευσης Wondder.io, μόνο ο λογαριασμός του συμβολαιογράφου έφτασε τα 10.000 ευρώ. Η γερμανική νομοθεσία απαιτεί να διαβάζεται φωναχτά το συμβόλαιο, που στην περίπτωσή του είχε πάχος τριών εκατοστών.

Επειδή η συμβολαιογραφική πράξη μέσω βίντεο δεν είναι ακόμη δυνατή στη Γερμανία, καθένας από τους επτά επενδυτές έπρεπε να ταξιδέψει στο Βερολίνο ή να υπογράψει πληρεξούσιο ενώπιον τοπικού συμβολαιογράφου, με κόστος περίπου 500 ευρώ. Ο γύρος χρηματοδότησης κράτησε μήνες.

Η διαμάχη έγινε δημόσια τον Αύγουστο, όταν ο διευθύνων σύμβουλος της Stripe, Πάτρικ Κόλισον, περιέγραψε Γερμανό ιδρυτή που παρακολούθησε επί μία ημέρα την ανάγνωση συμβολαίου 90 σελίδων, με αναφερόμενο κόστος 30.000 ευρώ. Ο Ίλον Μασκ σχολίασε με ένα «Wow», σημειώνει το Politico.

Τα επιχειρήματα των συμβολαιογράφων

Οι συμβολαιογράφοι από την πλευρά τους ασκούν πιέσεις σε κυβερνήσεις, καθώς το οιονεί επίσημο καθεστώς τους εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε αυτές, σύμφωνα με διπλωμάτη της ΕΕ. Κυκλοφόρησαν επίσης νομική γνωμοδότηση πρώην δικαστή του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, που προειδοποιεί ότι ο νόμος θα μπορούσε να προσβληθεί ενώπιον του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Ο Μάρκους Σικόρα, πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Συμβολαιογραφικής Επιμελητηρίου της Γερμανίας, υποστηρίζει ότι το EU Inc. εισάγει ξένο νομικό μοντέλο που θα οδηγήσει σε περισσότερες δικαστικές διαφορές. Αμφισβητεί ότι το κόστος φτάνει συχνά τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ: για μια τυπική γερμανική ΕΠΕ οι αμοιβές είναι 600–700 ευρώ και οι δαπανηρές μεταβιβάσεις μετοχών αφορούν λιγότερο από το 5% των περιπτώσεων.

Η υπεράσπισή τους στηρίζεται στον «προληπτικό έλεγχο» της ταυτότητας αγοραστών και πωλητών και του αν υπόκεινται σε κυρώσεις, πριν ισχύσει μια συναλλαγή. Ο Σικόρα αμφισβήτησε και τα συμφέροντα της Stripe, που χρεώνει 500 δολάρια για σύσταση εταιρείας στο Ντέλαγουερ μέσω της υπηρεσίας Atlas.

Ανησυχίες για κατάχρηση

Ο καθηγητής Νομικής του Χάρβαρντ Πίτερ Μάρεϊ σημειώνει στο Politico ότι «όσο περισσότερη ελευθερία παρέχεται εξαρχής, τόσο πιο ισχυρός μηχανισμός χρειάζεται στη συνέχεια για τις διαφορές». Η πρόταση δεν προβλέπει ειδικό δικαστήριο γι’ αυτές.

Ο Σουηδός ευρωβουλευτής Γιόχαν Ντάνιελσον ανέφερε ότι η αστυνομία προειδοποίησε πως η νέα εταιρική μορφή μπορεί να αξιοποιηθεί από εγκληματίες. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Κοινοβουλίου, Ρενέ Ρέπαζι, προειδοποίησε ότι χωρίς αντίστοιχους μηχανισμούς επιβολής το EU Inc. θα μπορούσε να γίνει «παράδεισος για ξέπλυμα χρήματος».

Οι αλλαγές των κρατών-μελών

Η συμβιβαστική πρόταση των κρατών-μελών τον Οκτώβριο δίνει μεγαλύτερο ρόλο στους συμβολαιογράφους. Οι πρωτεύουσες θα μπορούν να απαιτούν συμβολαιογραφικούς ελέγχους για τις νέες εταιρείες, ενώ η ταχεία διαδικασία των 48 ωρών και των 100 ευρώ θα περιορίζεται σε απλές περιπτώσεις. Οι μεταβιβάσεις μετοχών θα παραμένουν χωρίς συμβολαιογράφο, αλλά οι πληρωμές θα περνούν από τράπεζα ή πάροχο πληρωμών.

Στο Κοινοβούλιο, ο Ρέπαζι προτείνει «αναλογικές διαδικασίες επαλήθευσης» αντί για την απαγόρευση συμβολαιογραφικής πράξης στις μεταβιβάσεις. Ο Αυστριακός ευρωβουλευτής Λούκας Μάντλ τόνισε ότι θα διατηρούσε την απαγόρευση, αλλά θα επέτρεπε πρόσθετους ελέγχους όπου είναι «αναγκαίοι και αναλογικοί».

Αντιδράσεις από τις startups

Οι αλλαγές που προτείνονται προκάλεσαν αντίδραση από τις ίδιες τις startups. Στο συνέδριο Slush στο Ελσίνκι, δύο οργανώσεις ζήτησαν από την Κομισιόν να αποσύρει την πρόταση και να την καταθέσει εκ νέου, επειδή θεωρούν ότι τα κράτη-μέλη την αποδυνάμωσαν υπερβολικά. Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Μάικλ Μακγκράθ δήλωσε ότι η Κομισιόν θα επιδιώξει να «διατηρήσει τη φιλοδοξία» του νόμου.

Ο Σικόρα ανέφερε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2027 το γερμανικό δίκαιο θα επιτρέπει τη συμβολαιογραφική επικύρωση μεταβιβάσεων μετοχών μέσω διαδικτύου.

Τέλος, ο Στρέζα αμφιβάλλει ότι το EU Inc. θα αποτρέψει τις startups από το να συστήνονται στις ΗΠΑ, όπου έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε Αμερικανούς επενδυτές. «Φυσικά, δεν θα το ξανακάνω εδώ», δήλωσε.