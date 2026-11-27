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Η εξαγορά πέντε εταιρειών στη Ρουμανία έναντι περίπου 93 εκατ. ευρώ, που ανακοινώθηκε χθες από τη ΔΕΗ, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων, μέσα σε περίπου ένα δίμηνο, που μεταβάλλουν το γεωγραφικό αποτύπωμα του ομίλου.

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει την εξαγορά της ιταλικής εταιρείας προμήθειας ενέργειας Enegan έναντι περίπου 330 εκατ. ευρώ, ενώ εντός του φθινοπώρου ολοκλήρωσε την απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία και έργων της πορτογαλικής EDP Renewables επίσης στην Πολωνία.

Παράλληλα, μέσω της Κωτσόβολος, συμφώνησε στην εξαγορά της ρουμανικής Flanco. Πρόκειται για ένα συνεκτικό σχέδιο γεωγραφικής επέκτασης, στο οποίο οι εξαγορές λειτουργούν ως «οχήματα» εισόδου ή επιτάχυνσης και η οργανική ανάπτυξη αναλαμβάνει στη συνέχεια να διευρύνει το αποτύπωμα.

Η ένταση της επέκτασης αναδεικνύεται περισσότερο αν συνδυαστεί με την οικονομική συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων. Στο εννεάμηνο του 2026, τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 7,3 δισ. ευρώ, με το 26% να προέρχεται από τις αγορές εκτός Ελλάδας. Αντίστοιχα, οι διεθνείς δραστηριότητες συνεισέφεραν το 24% του προσαρμοσμένου EBITDA, το οποίο ανήλθε συνολικά σε 1,8 δισ. ευρώ. Η Ρουμανία παραμένει ο βασικός πυλώνας της διεθνούς κερδοφορίας, ενώ η παρουσία σε νέες αγορές δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά των εσόδων και της παραγωγικής βάσης.

Η συγκεκριμένη κατεύθυνση εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2026–2030, ύψους περίπου 24 δισ. ευρώ. Από τις επενδύσεις του πρώτου εννεαμήνου 2026, συνολικού ύψους 2,6 δισ. ευρώ, το 87% κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα. Σε γεωγραφικό επίπεδο, το 62% των επενδύσεων πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, το 21% στη Ρουμανία και το υπόλοιπο 17% σε άλλες διεθνείς αγορές αποτυπώνοντας τη διεύρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας πέρα από τις δύο βασικές αγορές του ομίλου.

Ρουμανία: Ενίσχυση της ενεργειακής βάσης και είσοδος στο λιανεμπόριο

Η Ρουμανία αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη διεθνή αγορά της ΔΕΗ και βασικό πυλώνα της περιφερειακής στρατηγικής της. Η παρουσία της περιλαμβάνει δραστηριότητες παραγωγής, προμήθειας και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ 1.625 MW στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026, ενώ ο όμιλος διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη θέση στη λιανική αγορά με μερίδιο 14% και τη δεύτερη θέση στη διανομή, με μερίδιο 35%.

Η ρουμανική αγορά αποτελεί για τη ΔΕΗ μια ώριμη βάση δραστηριοτήτων, αλλά και εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου στην ευρύτερη περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συμφωνία για την εξαγορά πέντε εταιρειών της Navios Investment, έναντι τιμήματος περίπου 93 εκατ. ευρώ και Enterprise Value 139 εκατ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δύο μονάδες φυσικού αερίου σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 40,3 MW, συστήματα αποθήκευσης 12 MW/24 MWh, δεύτερο σύστημα μπαταριών 50,6 MW/200,6 MWh υπό κατασκευή, φωτοβολταϊκό πάρκο 30 MW επίσης υπό κατασκευή και εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ. Η ενίσχυση της ευέλικτης παραγωγής και της αποθήκευσης μπορεί να βελτιώσει τη δυνατότητα διαχείρισης της παραγωγής και παροχής υπηρεσιών εξισορρόπησης στην τοπική αγορά. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Είχε προηγηθεί η συμφωνία για την εξαγορά της Flanco από την Κωτσόβολος, μέσω της οποίας η ΔΕΗ σχεδιάζει να επεκτείνει την παρουσία της και στο οργανωμένο λιανεμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στη Ρουμανία.

Η εταιρεία διαθέτει 150 καταστήματα σε περισσότερες από 100 πόλεις, απασχολεί περίπου 1.200 εργαζομένους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 269 εκατ. ευρώ. Για τη ΔΕΗ, η Flanco μπορεί να λειτουργήσει ως δίκτυο φυσικής παρουσίας και εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα, διευρύνοντας το πεδίο συνεργασίας με την PPC Romania σε προϊόντα, υπηρεσίες και ενεργειακές λύσεις.

Η επέκταση στη Ρουμανία στηρίζεται παράλληλα και στην οργανική ανάπτυξη. Στο εννεάμηνο προστέθηκαν 63 MW φωτοβολταϊκών, ενώ μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς εντάχθηκε στο χαρτοφυλάκιο σύστημα αποθήκευσης 49,8 MW.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις 249 εκατ. ευρώ στη διανομή στη Ρουμανία κατά το εννεάμηνο, έναντι 184 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καθώς και αύξηση της διείσδυσης των έξυπνων μετρητών στο 65%.

Πολωνία: Λειτουργούντα πάρκα και η πλατφόρμα της ABO

Στην Πολωνία, η ΔΕΗ ακολούθησε δύο παράλληλες διαδρομές για την είσοδό της στην αγορά ΑΠΕ. Η πρώτη ήταν η συμφωνία με την EDP Renewables για χαρτοφυλάκιο 277,3 MW που ολοκληρώθηκε την 1η Οκτωβρίου 2026. Από αυτά, τα 175,4 MW αφορούν λειτουργούντα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και τα υπόλοιπα αντιστοιχούν σε δύο φωτοβολταϊκά έργα υπό ανάπτυξη, με εκτιμώμενη λειτουργία το 2029.

Τα έργα αξιοποιούν το μοντέλο του cable pooling, δηλαδή την κοινή χρήση υποδομών σύνδεσης με το δίκτυο από διαφορετικές μονάδες παραγωγής.

Η δεύτερη κίνηση αφορά την εξαγορά 17 θυγατρικών της γερμανικής ABO Energy στην Πολωνία, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο. Οι εταιρείες διαθέτουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ έως 1,2 GW, που περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά, αιολικά και συστήματα αποθήκευσης σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης, με 17 MW φωτοβολταϊκών υπό κατασκευή.

Παράλληλα, η ΔΕΗ απέκτησε την τοπική ομάδα που είναι επιφορτισμένη με την ανάπτυξη έργων της ABO. Στο τέλος Σεπτεμβρίου, η εγκατεστημένη ισχύς του πολωνικού χαρτοφυλακίου ανερχόταν σε περίπου 175 MW, με το 74% να προέρχεται από αιολικά και το 26% από φωτοβολταϊκά.

Ουγγαρία: Η εξαγορά της ABO και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου

Στην Ουγγαρία, η ΔΕΗ ολοκλήρωσε στις 10 Νοεμβρίου την απόκτηση 12 θυγατρικών της ABO Energy. Το χαρτοφυλάκιο φτάνει έως 1,1 GW και περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά, αιολικά και αποθήκευση. Πέντε φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 81,9 MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα έργα είναι σε διάφορα στάδια ανάπτυξης εκ των οποίων 245 MW έτοιμα προς κατασκευή.

Όπως και στην Πολωνία, η συναλλαγή συνοδεύεται από την ενσωμάτωση τοπικής ομάδας ανάπτυξης, ώστε η ΔΕΗ να αποκτήσει και ανθρώπινο δυναμικό με γνώση της αγοράς. Στο ουγγρικό χαρτοφυλάκιο προστίθεται και η συμφωνία με τη Greenvolt για την απόκτηση λειτουργούντος φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,47 MWp, με δικαίωμα απόκτησης γειτονικού συστήματος αποθήκευσης 49,1 MW/196,2 MWh, εφόσον αυτό φτάσει σε στάδιο ετοιμότητας προς κατασκευή

Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία: Από την παραγωγή στην καθετοποιημένη παρουσία

Η συμφωνία για την εξαγορά της ιταλικής Enegan, με τίμημα περίπου 330 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί την είσοδο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά ρεύματος της Ιταλίας. Η εταιρεία διαθέτει περίπου 170.000 ενεργές παροχές, ετήσιες πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 1 TWh και δίκτυο 1.500 εξωτερικών εμπορικών αντιπροσώπων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η πελατειακή της σύνθεση, καθώς περίπου το 80% των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ΔΕΗ έχει ήδη παρουσία στην ιταλική αγορά ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ 71 MW και στόχο να φτάσει περίπου τα 600 MW έως το 2028. Η σύνδεση της παραγωγικής βάσης με την προμήθεια ενέργειας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο καθετοποιημένη παρουσία στη χώρα.

Στο ευρύτερο πλέγμα δραστηριοτήτων της ΔΕΗ περιλαμβάνονται επίσης η Βουλγαρία και η Κροατία. Στη Βουλγαρία, η εγκατεστημένη ισχύς έφτανε τον Σεπτέμβριο τα 136 MW.

Στην Κροατία, η επιχείρηση έχει ήδη αποκτήσει δύο εταιρείες που αναπτύσσουν αιολικό πάρκο 124 MW και φωτοβολταϊκό πάρκο 70 MW, ενώ έχει συμφωνήσει και για την απόκτηση επιπλέον αιολικού έργου 130 MW, υπό την προϋπόθεση ότι θα φτάσει σε στάδιο ετοιμότητας προς κατασκευή. Έτσι επιχειρεί να διαμορφώσει ένα περιφερειακό ενεργειακό σχήμα με πολλαπλές πηγές εσόδων και διαφορετικές τεχνολογίες.

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, η Διοίκηση της ΔΕΗ αποτύπωσε την pro forma εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ στα 7,9 GW, με βάση τα δεδομένα του Νοεμβρίου 2026. Παράλληλα, κατέγραψε χαρτοφυλάκιο έργων 7,4 GW, εκ των οποίων 4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή και 3,4 GW είναι έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία.

Το χαρτοφυλάκιο των 7,9 GW εγκατεστημένης ή συμφωνημένης ισχύος και των έργων υψηλής ωριμότητας, ισχύος 7,4 GW καλύπτει περίπου το 81% του στόχου των 18,8 GW για το 2030. Επιπλέον, διαθέτει έργα 1 GW σε υψηλής ωριμότητας στάδιο αδειοδότησης και μελετών και 3,7 GW σε μεσαίας ωριμότητας στάδιο.