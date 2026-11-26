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Μία από τις δύο θέσεις αντιπροέδρων στο Φόρουμ Φορολογικών Διοικήσεων του ΟΟΣΑ αναλαμβάνει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος επελέγη κατά τη 19η Ολομέλεια του Φόρουμ στη Φορταλέζα της Βραζιλίας. Εκεί παρουσίασε τις ψηφιακές παρεμβάσεις της ΑΑΔΕ, από τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA έως τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, και τα στοιχεία για το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα, το οποίο μειώθηκε από 29% το 2017 σε 9% το 2024.

Ειδικότερα, αντιπρόεδρος του Φόρουμ Φορολογικών Διοικήσεων του ΟΟΣΑ (OECD Forum on Tax Administration – FTA Bureau) επελέγη ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια της 19ης Ολομέλειας του Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στη Φορταλέζα της Βραζιλίας, από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου 2026.

Με την επιλογή του, η Ελλάδα αναλαμβάνει μία από τις δύο θέσεις Αντιπροέδρων του Προεδρείου, συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων και των εργασιών του διεθνούς Φόρουμ. Η εξέλιξη αυτή αναγνωρίζει τη συμβολή της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στη διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων.

Η ελληνική εμπειρία ως διεθνές παράδειγμα στη μείωση του κενού ΦΠΑ

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας, ο κ. Γ. Πιτσιλής παρουσίασε την πορεία του ψηφιακού και οργανωτικού μετασχηματισμού της ΑΑΔΕ και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μείωση του κενού ΦΠΑ, όπου η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο:

-Μείωση του κενού ΦΠΑ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες: Από 29% το 2017, περιορίστηκε σε 9% το 2024, προσεγγίζοντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ: Την περίοδο 2022-2024, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,75 δισ. ευρώ, ποσοστό 34,1%. Η συνεισφορά των ψηφιακών και διοικητικών παρεμβάσεων της ΑΑΔΕ εκτιμάται σε περίπου 670 εκατ. ευρώ ετησίως.

-Επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων: Το 2025, τα συνολικά έσοδα της Αρχής ανήλθαν στο 103,6% του ετήσιου στόχου.

Όπως παρουσίασε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, καθοριστικό ρόλο στα αποτελέσματα αυτά είχαν οι ψηφιακές εφαρμογές και οι αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

-Τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA, μέσω των οποίων έχουν διαβιβαστεί περισσότερα από 11 δισ. παραστατικά, συνολικής αξίας 6,18 τρισ. ευρώ.

· Η ηλεκτρονική τιμολόγηση.

· Οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος.

· Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη στρατηγική «Tax Administration 3.0», με στόχο η φορολογική συμμόρφωση να ενσωματώνεται στις καθημερινές συναλλαγές και στις υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τη σωστή εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Η συμμετοχή του Διοικητή της ΑΑΔΕ στις εργασίες του Φόρουμ

Ο κ. Πιτσιλής συμμετείχε ενεργά και σε δύο βασικές θεματικές ενότητες της Ολομέλειας:

-Μείωση του φορολογικού κενού: Παρουσίασε την ελληνική προσέγγιση για τη μέτρηση και τον περιορισμό του κενού ΦΠΑ και άλλων φόρων, μαζί με τους επικεφαλής των φορολογικών διοικήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (HMRC) και της Βραζιλίας.

-Καινοτομία στις φορολογικές διοικήσεις: Συντόνισε και άνοιξε τη συζήτηση για τις νέες προσεγγίσεις που επηρεάζουν τη φορολογική συμπεριφορά και ενισχύουν την εκούσια συμμόρφωση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Ουρουγουάη, τη Σαουδική Αραβία και την Ουγγαρία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον μετασχηματισμό των φορολογικών διοικήσεων, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε:

«Η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να εξελίξει έναν οργανισμό. Χρειάζεται να αλλάξει και ο τρόπος που εργαζόμαστε, να επενδύσουμε στους ανθρώπους μας και να σχεδιάζουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου. Η μεταρρύθμιση αποκτά ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν γίνεται μέρος της καθημερινής λειτουργίας του οργανισμού, όταν γίνεται εργαλείο εξυπηρέτησης των πολιτών και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις προς όφελος της κοινωνίας».