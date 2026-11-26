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Η πρόσβαση στο Μετρό αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό της τοποθεσίας μιας κατοικίας, αλλά το ερώτημα είναι αν μεταφράζεται στην ίδια επενδυτική απόδοση σε όλες τις περιοχές.

Η ανάλυση των ζητούμενων τιμών πώλησης και ενοικίασης σε ακτίνα 500 μέτρων από τις στάσεις της Γραμμής 3 αποκαλύπτει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Η μέση μεικτή απόδοση διαμορφώνεται στο 4,9%, με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά προάστια.

Yψηλότερες αποδόσεις στα δυτικά

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση της ReDataset η Αγία Βαρβάρα καταγράφει την υψηλότερη μεικτή απόδοση της γραμμής, στο 6,9%, ενώ ακολουθεί η Νίκαια με 6,3%. Πάνω από τον μέσο όρο βρίσκονται επίσης η Αγία Μαρίνα, ο Κορυδαλλός και το Αιγάλεω.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ενιαία σε όλο το δυτικό τμήμα. Στον Πειραιά η απόδοση περιορίζεται στο 3,1%, τη χαμηλότερη μεταξύ των εξεταζόμενων στάσεων.

Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύει ότι ακόμη και περιοχές που εξυπηρετούνται από την ίδια γραμμή μπορούν να εμφανίζουν πολύ διαφορετική σχέση μεταξύ ζητούμενων ενοικίων και τιμών πώλησης.

Χαμηλότερες αποδόσεις στο κέντρο

Στο κέντρο της Αθήνας, το Σύνταγμα και το Μοναστηράκι βρίσκονται αισθητά κάτω από τον μέσο όρο της γραμμής. Οι χαμηλότερες μεικτές αποδόσεις υποδηλώνουν ότι οι ζητούμενες τιμές αγοράς είναι υψηλές σε σχέση με τα αντίστοιχα ζητούμενα ενοίκια.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι συγκεκριμένες περιοχές αποτελούν λιγότερο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές. Η μεικτή απόδοση ενοικίασης αποτυπώνει μόνο μία διάσταση της επένδυσης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη πιθανή μεταβολή της αξίας του ακινήτου ή άλλους παράγοντες.

Αμπελόκηποι και Πανόρμου ξεχωρίζουν ανατολικά

Από το κέντρο προς τα ανατολικά, οι Αμπελόκηποι και η Πανόρμου εμφανίζουν τις υψηλότερες αποδόσεις, στο 5,4% και 5,3% αντίστοιχα.

Η Κατεχάκη κινείται στο επίπεδο του μέσου όρου, ενώ οι περισσότερες υπόλοιπες στάσεις έως τη Δουκίσσης Πλακεντίας βρίσκονται χαμηλότερα.

Η εικόνα δείχνει ότι οι αποδόσεις δεν μειώνονται ή αυξάνονται ομοιόμορφα κατά μήκος της γραμμής. Αντίθετα, παρουσιάζουν τοπικές διαφοροποιήσεις που συνδέονται με τη σχέση τιμών πώλησης και ενοικίασης κάθε περιοχής.

Ένα πρώτο βήμα αξιολόγησης

Η Γραμμή 3 συνδέει περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και επίπεδα τιμών. Παρότι όλες οι εξεταζόμενες κατοικίες βρίσκονται κοντά σε στάση Μετρό, η δυνητική μεικτή απόδοση ενοικίασης διαφέρει σημαντικά.

Για έναν επενδυτή που εξετάζει την αγορά κατοικίας με στόχο την εκμίσθωση, η σύγκριση ζητούμενων τιμών αγοράς και ενοικίασης σε τοπικό επίπεδο αποτελεί χρήσιμο πρώτο βήμα αξιολόγησης, αναφέρεται στην ανάλυση της ReDataset

Η εγγύτητα στο Μετρό είναι κοινό χαρακτηριστικό. Η επενδυτική απόδοση, όμως, δεν είναι ίδια σε κάθε στάση.