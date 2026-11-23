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Η θέρμανση αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά για τα ακίνητα, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Πόσο συχνή είναι όμως η αυτόνομη θέρμανση στην Αττική; Πώς διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και το μέγεθος της κατοικίας; Και τι σχέση έχει με τα ζητούμενα ενοίκια;

Η ReDataset ανέλυσε κατοικίες προς ενοικίαση στην Αττική, με αγγελίες που δημοσιεύτηκαν την περίοδο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου 2026, εξετάζοντας τα συστήματα θέρμανσης, τις πηγές ενέργειας, την ενεργειακή κατάταξη και τις πρόσθετες παροχές.

Τα ευρήματα αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές μεταξύ παλαιότερων και νεότερων κατοικιών, μικρότερων και μεγαλύτερων ακινήτων, αλλά και μεταξύ κατοικιών με αυτόνομη και κεντρική θέρμανση.

Ακίνητα και θέρμανση

Σχεδόν 6 στις 10 κατοικίες προς ενοικίαση στην Αττική διαθέτουν, σύμφωνα με τις αγγελίες, αυτόνομη θέρμανση. Η κεντρική θέρμανση εμφανίζεται σε σαφώς μικρότερο ποσοστό, λίγο πάνω από το ένα πέμπτο της αγοράς.

Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος των κατοικιών δεν συνοδεύεται από σαφή πληροφορία για τη θέρμανση ή αναφέρεται ως χωρίς θέρμανση. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τα συγκεκριμένα ακίνητα στερούνται συστήματος θέρμανσης, αλλά αναδεικνύει και τα όρια της διαθέσιμης πληροφόρησης στις αγγελίες.

Η περίοδος κατασκευής συνδέεται με σημαντικές διαφοροποιήσεις στα συστήματα θέρμανσης.

Στις παλαιότερες κατοικίες, η κεντρική θέρμανση διατηρεί αισθητή παρουσία. Αντίθετα, στις κατασκευές των τελευταίων δεκαετιών, η αυτόνομη θέρμανση αποτελεί πλέον τον κυρίαρχο τύπο.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται στις κατοικίες που κατασκευάστηκαν την περίοδο 2001–2010, όπου η αυτόνομη θέρμανση φτάνει το 88%. Παραμένει ιδιαίτερα διαδεδομένη και στις πιο πρόσφατες κατασκευές, χωρίς ωστόσο να ξεπερνά το συγκεκριμένο ποσοστό.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι το έτος κατασκευής αποτελεί σημαντική παράμετρο για την κατανόηση του προφίλ θέρμανσης μιας κατοικίας.

«Πρωταθλητής» το πετρέλαιο

Παρά τη μεγάλη παρουσία της αυτόνομης θέρμανσης, το πετρέλαιο εξακολουθεί να αποτελεί τη συχνότερα δηλωμένη πηγή ενέργειας και στους δύο βασικούς τύπους θέρμανσης.

Η κυριαρχία του είναι εντονότερη στην κεντρική θέρμανση, όπου αντιπροσωπεύει περίπου τα δύο τρίτα των κατοικιών. Στην αυτόνομη θέρμανση, αντίθετα, η κατανομή είναι περισσότερο ισορροπημένη, με σημαντική παρουσία του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο εμφανίζεται πολύ συχνότερα στα αυτόνομα συστήματα, ενώ έχει περιορισμένη παρουσία στην κεντρική θέρμανση.

Πέρα από το βασικό σύστημα θέρμανσης, οι παροχές μιας κατοικίας αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο του προφίλ μιας κατοικίας.

Το κλιματιστικό είναι η συχνότερα αναφερόμενη παροχή στις αγγελίες, ενώ ακολουθούν τα κουφώματα αλουμινίου και τα διπλά τζάμια. Αντίθετα, χαρακτηριστικά όπως η θερμομόνωση και η αντλία θερμότητας εμφανίζονται πολύ λιγότερο συχνά στις καταχωρίσεις.

Η διαφορά αυτή χρειάζεται προσεκτική ερμηνεία. Ορισμένες παροχές αναφέρονται συστηματικότερα στις αγγελίες, ενώ άλλες ενδέχεται να υπάρχουν χωρίς να καταγράφονται ρητά.

Επομένως, τα ποσοστά αποτυπώνουν τη συχνότητα αναφοράς των χαρακτηριστικών και όχι απαραίτητα την πραγματική παρουσία ή απουσία τους στο σύνολο των κατοικιών.

Η διαφορά μεταξύ αυτόνομης και κεντρικής θέρμανσης γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν εξετάζεται η ενεργειακή κατάταξη των κατοικιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ReDataset, το 37,3% των κατοικιών με αυτόνομη θέρμανση κατατάσσεται στις υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α+ έως Β. Στα ακίνητα με κεντρική θέρμανση, το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 14,6%.

Το μέγεθος της κατοικίας επηρεάζει επίσης την κατανομή των συστημάτων θέρμανσης. Στα μικρότερα ακίνητα η αυτόνομη θέρμανση εμφανίζεται αισθητά λιγότερο συχνά, ενώ καταγράφονται περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες δεν δηλώνεται συγκεκριμένος τύπος θέρμανσης.

Η εικόνα αλλάζει όσο αυξάνεται η επιφάνεια. Στις κατοικίες από 120 έως 300 τ.μ., η αυτόνομη θέρμανση καταγράφεται σε περισσότερες από οκτώ στις δέκα περιπτώσεις.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας αφορά, πάντως, την επίδραση που έχει το σύστημα θέρμανσης στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Οι κατοικίες με αυτόνομη θέρμανση εμφανίζουν στην Αττική διάμεσο ζητούμενο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο κατά 8,6% υψηλότερο σε σχέση με εκείνες που διαθέτουν κεντρική θέρμανση.