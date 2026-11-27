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Όσο και εάν ισχύει ότι η καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων είναι το σήμα κατατεθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό δεν αναιρεί το πρόβλημα που δημιουργείται κάθε φορά.

Ιδίως όταν αυτό που φαίνεται να συμβαίνει δεν είναι απλώς το παραδοσιακό «παζάρι» που γίνεται γύρω από θέματα σαν τον προϋπολογισμό, αλλά μια βαθύτερη σύγκρουση για το πώς μπορεί να προχωρήσει η ίδια η διαδικασία της ενοποίησης.

Η αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό είναι από αυτή την άποψη πολύ χαρακτηριστική. Το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες που το βασικό τους μέλημα είναι να δείξουν ότι είναι φειδωλές και που παρουσιάζουν ως σπατάλη έναν προϋπολογισμό που εξακολουθεί να είναι πολύ μικρό ποσοστό της συνολικής δαπάνης ακόμη και των πιο εύπορων χωρών, απλώς υπογραμμίζει το πρόβλημα.

Γιατί την ίδια ώρα που όλοι κόπτονται δήθεν για την ανάγκη βαθύτερης ολοκλήρωσης δεν είναι καθόλου διατεθειμένοι να συνεισφέρουν στις αναγκαίες δαπάνες που θα συμβάλλουν στην πραγματική σύγκλιση μεταξύ των κρατών-μελών.

Μόνο που έτσι η ενοποίηση καθίσταται «πουκάμισο αδειανό» χωρίς κανένα περιεχόμενο και δυναμική. Μια τυπική εξαγγελία και όχι βήματα που να διαμορφώνουν όντως έναν ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο.

Για να μην αναφερθώ στον κυνισμό κυβερνήσεων που το παίζουν φειδωλές για εσωτερική κατανάλωση πρωτίστως, την ώρα που έχουν ωφεληθεί με κάθε δυνατό τρόπο από την ύπαρξη και της ενιαίας αγοράς και του κοινού νομίσματος – ακόμη και σε βάρος πλευρών των οικονομιών των χωρών που έχουν ανάγκη τα χρήματα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που όλοι επιμένουν ότι για να αποφύγει η Ευρώπη την οικονομική περιθωριοποίηση πρωτίστως έχει ανάγκη τη μεγάλη και συντονισμένη επένδυση.

Όμως, δεν είναι μόνο στα ζητήματα του προϋπολογισμού που αποτυγχάνει η Ευρώπη. Αποτυγχάνει επίσης οικτρά στα ζητήματα της ειρήνης, παρότι ένας από τους σκοπούς για τους οποίους φτιάχτηκε η ΕΟΚ αρχικά και η ΕΕ μετά ήταν ακριβώς να εμπεδωθεί η ειρήνη ύστερα από δύο καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους που κατεξοχήν έγιναν σε ευρωπαϊκό έδαφος,

Κι αυτό γιατί αντί π.χ. να πρωτοστατεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης για την Ουκρανία, κάνει το ακριβώς αντίθετο: σιγοντάρει τη συνέχιση των συγκρούσεων, παρότι είναι σαφές ότι πολύ δύσκολα θα αναιρεθεί ο σημερινός συσχετισμός δύναμης στο πεδίο.

Καθόλου τυχαία, η Ευρώπη σπρώχνεται στο περιθώριο των εξελίξεων. Η συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι το επιβεβαίωσε. Γιατί μπορεί να μην πήραν πραγματικές αποφάσεις, όμως ο συμβολισμός ήταν ότι η Ευρώπη δεν έχει «θέση στο τραπέζι».

Όλα αυτά δεν είναι άσχετα και με την αδυναμία να αναδειχτούν προσωπικότητες με όραμα για την Ευρώπη και στο επίπεδο των κρατών μελών και σε αυτό των ευρωπαϊκών θεσμών. Συμβάλλει σε αυτό και ο τρόπος που διαμορφώθηκε μια ιδεολογία «Ακραίου Κέντρου», με έντονο και τον νεοφιλελευθερισμό και τον αυταρχισμό. Είναι και αυτό τμήμα της διεργασίας που από τη μια γεννά αλλεπάλληλες πολιτικές κρίσεις από την άλλη στρώνει το χαλί για την Ακροδεξιά.

Αν υπάρχει κάποια ελπίδα για την Ευρώπη αυτή δεν σχετίζεται με τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο θεσμών, αλλά με τους τρόπους που μεγάλα κινήματα φέρνουν στο προσκήνιο τις αγωνίες και τις ανάγκες των ανθρώπων ενάντια σε μια πολιτική διαδικασία που έχει δείξει τα πραγματικά όριά της εδώ και καιρό.

Πηγή: in.gr