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Σε 262 σελίδες και περίπου 100.000 λέξεις, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποτυπώνει στην εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2027, που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, όλα εκείνα που θα συμβούν ή προβλέπει ότι θα συμβούν το επόμενο έτος στην τσέπη εκατομμυρίων πολιτών, επιχειρήσεων, την ίδια την οικονομία.

Στη Βουλή, τις ημέρες που θα ακολουθήσουν, θα ακουστεί πολλές φορές ότι το 2027 η Ελλάδα θα έχει για μία ακόμη χρονιά πλεόνασμα. Μετά τους τόκους, ο προϋπολογισμός αφήνει περίσσευμα στη Γενική Κυβέρνηση 346 εκατ. ευρώ, μόλις 0,1% του ΑΕΠ. Το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,2%, από 3,6% το 2026, και το χρέος υποχωρεί στο 128,5% του ΑΕΠ το 2027, από 135,8% το 2026. Η κυβέρνηση δικαιούται να πιστώνεται τη μείωση του χρέους. Οφείλει όμως να μας πει τι θα κάνει αν η χρονιά αποδειχθεί δυσκολότερη από εκείνη που έχει προϋπολογίσει.

Το πιο τολμηρό στοίχημα είναι ότι μετά την ολοκλήρωση των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 7,9%, ενώ η Κομισιόν προβλέπει 2,5% και ανάπτυξη της οικονομίας 1,5%, έναντι της κυβερνητικής πρόβλεψης για 2,3%. Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η άσκηση του ίδιου του υπουργείου. Με ιδιωτικές επενδύσεις εκτός κατοικιών κατά 10% χαμηλότερες από την πρόβλεψη, η ανάπτυξη πέφτει στο 1,47% και το πλεόνασμα γίνεται έλλειμμα 0,23% του ΑΕΠ. Με επιτόκιο της ΕΚΤ κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερο, το έλλειμμα φτάνει στο 0,16% του ΑΕΠ. Πριν μοιράσουμε λοιπόν τον επόμενο δημοσιονομικό χώρο, ας δούμε αν θα δημιουργηθεί.

Υπάρχει και το σενάριο όπου το Δημόσιο εμφανίζει οριακά καλύτερο ισοζύγιο και ο πολίτης πληρώνει ακριβότερα το ρεύμα και τη βενζίνη. Με πετρέλαιο ακριβότερο κατά 30 δολάρια το βαρέλι, το υπουργείο υπολογίζει εναρμονισμένο πληθωρισμό 3,58%, από 2,6%, και ανάπτυξη 1,88%. Η άνοδος των τιμών φουσκώνει το ονομαστικό ΑΕΠ και βελτιώνει οριακά το ισοζύγιο της άσκησης.

Στην πράξη, μπορεί να χρειαστούν επιδοτήσεις πέρα από τα 200 εκατ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί. Και όταν οι καθαρές εθνικά χρηματοδοτούμενες πρωτογενείς δαπάνες αυξάνονται κατά 3,7% έναντι στόχου 3,1%, με το σωρευτικό όριο να τηρείται χάρη στις προηγούμενες χρονιές και στις ρήτρες για άμυνα και ενέργεια, κάθε νέα δέσμευση θέλει λογαριασμό. Δασμοί, ασθενέστερη ευρωπαϊκή ζήτηση και ακραία καιρικά φαινόμενα μπορούν επίσης να ανατρέψουν τις προβλέψεις.

Ο λογαριασμός των φόρων έχει ήδη γραφτεί. Από τα 76,14 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν το 2026, ο πήχης ανεβαίνει στα 77,95 δισ. το 2027, κατά 1,814 δισ. ευρώ ή 2,4% υψηλότερα. Ο φόρος εισοδήματος δίνει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης, 1,534 δισ. ευρώ ή 5,6%. Από φυσικά πρόσωπα αναμένονται 617 εκατ. περισσότερα, καθώς αυξάνονται μισθοί, συντάξεις και απασχόληση. Από επιχειρήσεις αναμένονται 801 εκατ. επιπλέον, εφόσον τα κέρδη που θα δηλώσουν επιβεβαιώσουν την πρόβλεψη.

Οι φόροι αγαθών και υπηρεσιών ανεβαίνουν κατά 357 εκατ. ευρώ, ενώ ο ΦΠΑ εμφανίζεται μειωμένος κατά 18 εκατ. ευρώ, αλλά, αν αφαιρεθούν από τη σύγκριση η απώλεια 911 εκατ. ευρώ από έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και τα έκτακτα έσοδα ύψους 306 εκατ. ευρώ της Εγνατίας το 2026, ο προϋπολογισμός προσδοκά 1,199 δισ. επιπλέον.

Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης δίνουν 136 εκατ. ευρώ περισσότερα στα δημόσια ταμεία, οι φόροι και δασμοί εισαγωγών συν 72 εκατ. ευρώ και οι λοιποί τρέχοντες φόροι περίπου 54 εκατ. ευρώ επιπλέον.

Οι τακτικοί φόροι ακινήτων μειώνονται κατά περίπου 48 εκατ. ευρώ και οι λοιποί φόροι παραγωγής κατά 155 εκατ. ευρώ, ενώ οι φόροι κεφαλαίου παραμένουν στα ίδια με φέτος επίπεδα στα 270 εκατ. ευρώ. Πόσο από το φορολογικό αποτέλεσμα στηρίζεται σε μεγαλύτερη παραγωγή και πόσο σε υψηλότερες τιμές αυτό θα πρέπει να το απαντήσει το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών.

Στα ψιλά γράμματα μπαίνουν και οι 1.339 φοροαπαλλαγές και ειδικές ρυθμίσεις, με εκτιμώμενο κόστος 26,29 δισ. ευρώ, από 22,88 δισ. ευρώ. Η επισκόπηση εσόδων και δαπανών και η αξιολόγηση με περιβαλλοντικά κριτήρια, που ξεκίνησε από φόρους και τέλη στην ενέργεια και στα οχήματα, δίνουν βάση για επανεξέταση και καλώς να γίνει. Πρώτα όμως θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί ποιος ωφελείται, πόσο και με ποιο αποτέλεσμα. Το ότι μια απαλλαγή κοστίζει ακριβά δεν σημαίνει ότι πρέπει να καταργηθεί.

Από την άλλη, ο συνταξιούχος θα συγκρίνει την αύξηση κατά 2,9% στις κύριες συντάξεις από τον Ιανουάριο, χωρίς συμψηφισμό προσωπικής διαφοράς, απέναντι στις τιμές που βρίσκει κάθε εβδομάδα στο ράφι. Για γενική αύξηση στις επικουρικές συντάξεις το 2027, ούτε λόγος.

Ο εργαζόμενος θα κληθεί να μετρήσει τα 960 ευρώ που προβλέπεται ότι θα φθάσει ο κατώτατος μισθός τον Απρίλιο σε σύγκριση με τα 920 ευρώ που είναι σήμερα, καθώς και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα λίγο πριν το Πάσχα.

Στο Δημόσιο προβλέπεται να δοθεί επίδομα 500 ευρώ μεικτά τα Χριστούγεννα, ενώ η ενίσχυση Νοεμβρίου παραμένει στα 400 ευρώ καθαρά για τους δικαιούχους συνταξιούχους με τους ηλικιακούς κόφτες βέβαια να παραμένουν.

Στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν στα μέσα του 2027 θα αποτυπωθεί η ελάφρυνση στα τεκμήρια των συνεπών επαγγελματιών και ο μηδενικός συντελεστής στα πρώτα 20.000 ευρώ για τα κέρδη των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, ενώ οι τρίτεκνοι μισθωτοί θα διαπιστώσουν ότι έχει μηδενιστεί ο φόρος τους για το αντίστοιχο ύψος εισοδημάτων στην παρακράτηση με τη μισθοδοσία Ιανουαρίου.

Στη στέγη, η διευρυμένη επιστροφή ενοικίου συνεχίζεται, ο ΕΝΦΙΑ κύριας κατοικίας καταργείται σε επιλέξιμους οικισμούς έως 2.000 κατοίκων, ή έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία και στις προβλεπόμενες παραμεθόριες ενότητες. Επίσης προβλέπεται το «Σπίτι μου ΙΙΙ» των 2 δισ. ευρώ, ενώ από τον Ιανουάριο αναπροσαρμόζονται και τα αναπηρικά επιδόματα με τον ίδιο συντελεστή αύξησης των κύριων συντάξεων

Αυτές οι ελαφρύνσεις πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλμού και αν συνεχίσουν τα υπερ-πλεονάσματα να εφαρμοστούν και πρόσθετες. Γι’ αυτό και το ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση είναι αν δεν έρθουν οι επενδύσεις που προσδοκά και δεν διασφαλιστεί η ανάπτυξη και τα έσοδα που έχει προϋπολογίσει τι επιλογές έχει; Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να το απαντήσει στην πράξη.