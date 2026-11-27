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Mια πιο «συγκρατημένη» προσέγγιση υιοθετεί η Rheinmetall, αφού ο γερμανική εταιρεία κατασκευαστής όπλων έχασε μια σημαντική σύμβαση για την κατασκευή πολεμικών πλοίων F126 για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, η οποία θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη παραγγελία της Rheinmetall από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η Rheinmetall προειδοποίησε επίσης την Παρασκευή ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια πέρα από τον συμβατικό πόλεμο, επισημαίνοντας την αύξηση των υβριδικών επιθέσεων

Ο κατασκευαστής αρμάτων μάχης και πυρομαχικών αναμένει πλέον πωλήσεις μεταξύ 33 και 37 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη των περίπου 45 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε στους επενδυτές κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κεφαλαιαγορών που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

Η εν λόγω πρόβλεψη ενσωματώνει μια «πιο συνετή προσέγγιση» τόσο για τον τομέα των συστημάτων οχημάτων όσο και για τον τομέα των όπλων και των πυρομαχικών, η οποία έχει πλέον προσαρμοστεί στις νέες παραγωγικές δυνατότητες και τις καθυστερήσεις στα έργα.

Αυτό έρχεται σε συνέχεια της μείωσης των προβλέψεων για ολόκληρο το έτος 2026 που ανακοινώθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα, η οποία προκάλεσε πτώση των μετοχών κατά 16%, καθώς αναφερόταν σε καθυστερήσεις στις στρατιωτικές συμβάσεις και στις παραδόσεις πυρομαχικών.

«Η ευκαιρία δεν έχει αλλάξει· έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο την προγραμματίζουμε», ανέφερε η Rheinmetall σε παρουσίαση της εταιρείας.

«Γινόμαστε πιο επιφυλακτικοί, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία μας σε μια δυναμική αγορά», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ένα «νέο κανονικό επίπεδο συντηρητισμού και αναπροσαρμοσμένης φιλοδοξίας» μεσοπρόθεσμα.

Η μετοχή σημείωσε άνοδο 4% στις πρωινές συναλλαγές, εν μέσω ενός ευρωπαϊκού αμυντικού τομέα που παρουσίαζε σταθερά θετική πορεία.

Αναπροσαρμογή στόχων από τη Rheinmetall

Οι αναλυτές της RBC Capital χαρακτήρισαν τους μειωμένους μεσοπρόθεσμους στόχους ως «αναπροσαρμογή που αναμενόταν ευρέως» με «μια γενική δόση συντηρητισμού».

«Η έμφαση στις προσφορές ψηφιοποίησης και το εύρος του χαρτοφυλακίου θα συμβάλουν επίσης στην αντιμετώπιση της αντίληψης ότι η Rheinmetall αποτελεί μια εταιρεία “παλαιάς τεχνολογίας” σε ένα πρότυπο “νέας τεχνολογίας”», πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Η Rheinmetall και ο ευρύτερος αμυντικός κλάδος έχουν ωφεληθεί σημαντικά από τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για επανεξοπλισμό εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και των αβέβαιων εγγυήσεων ασφάλειας από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ορισμένοι αμφισβητούν επίσης τον ρόλο που θα διαδραματίσουν παραδοσιακοί αμυντικοί ανάδοχοι όπως η Rheinmetall, η BAE Systems και η Leonardo σε ένα εξελισσόμενο στρατιωτικό πλαίσιο, το οποίο επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία, τα αυτόνομα συστήματα και τα drones.

Η Rheinmetall προειδοποίησε επίσης την Παρασκευή ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια πέρα από τον συμβατικό πόλεμο, επισημαίνοντας την αύξηση των υβριδικών επιθέσεων, που κυμαίνονται από βιομηχανική δολιοφθορά και κυβερνοκατασκοπεία έως διαταραχή του εναέριου χώρου και παρεμβολή δορυφορικών σημάτων.