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Να περιορίσει τον κίνδυνο περαιτέρω εμπορικής κλιμάκωσης με την Ευρώπη αναμένεται η νέα πολιτική γεωγραφία που προέκυψε από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank, που εξετάζει ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο περιορίζει τα περιθώρια μονομερών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης Τραμπ και ενισχύει τους θεσμικούς ελέγχους, ιδιαίτερα σε θέματα προϋπολογισμού, κονδυλίων και δημόσιου χρέους, αλλά ουσιαστικές αρμοδιότητες σε ζητήματα εμπορίου, δασμών και εξωτερικής πολιτικής παραμένουν στην εκτελεστική εξουσία.

Ως εκ τούτου δεν εξαλείφεται η αβεβαιότητα σχετικά με τους αμερικανικούς δασμούς, το Ιράν και την Ουκρανία, καθιστώντας πιθανότερη μια περίοδο μεγαλύτερης προβλεψιμότητας στις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις, παρά μια θεμελιώδη αλλαγή της αμερικανικής εμπορικής και εξωτερικής πολιτικής.

Πραγματικός δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ

Οι πιθανές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία συνοψίζονται στις εξής:

Οι ροές ενέργειας

Η πρώτη πιθανή επίπτωση στην ευρωπαϊκή οικονομία αφορά τον τομέα της ενέργειας και μέσω αυτής, τον πληθωρισμό και την οικονομική δραστηριότητα.

Η πολιτική αποδυνάμωση της Κυβέρνησης μετά τις εκλογές αυξάνει, σύμφωνα με το Bruegel, τις πιέσεις για περιορισμό της στρατιωτικής εμπλοκής στη Μέση Ανατολή και για εξεύρεση μιας πιο διπλωματικής λύσης. Μια αποκλιμάκωση που θα περιόριζε το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου και τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρώπη ως καθαρό εισαγωγέα ενέργειας.

Θα περιόριζε το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων και την επιβάρυνση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, βελτιώνοντας παράλληλα τις προοπτικές του πληθωρισμού.

Στο Γράφημα που ακολουθεί, απεικονίζονται τα προσωρινά στοιχεία των συνολικών ροών αργού πετρελαίου και λοιπών πετρελαιοειδών μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στο ύψος των 21,6 εκατ. βαρελιών ημερησίως το 4ο τρίμηνο 2025.

Στη συνέχεια μειώθηκαν σε 15,0 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2026 και 5,1 εκατ. το 2ο τρίμηνο, πριν ανακάμψουν σε 9,1 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 3ο τρίμηνο 2026 Επίσης, τo 2025 το μεγαλύτερο εκτιμώμενο μερίδιο του πετρελαίου κατευθυνόταν στην Ασία, ενώ περίπου 0,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ή μόλις 4%, κατευθύνονταν στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η περιορισμένη άμεση έκθεση δεν συνεπάγεται χαμηλό συνολικό κίνδυνο για την Ευρώπη: Η ευρωπαϊκή οικονομία επηρεάζεται μέσω της διεθνούς τιμής Brent, των ναύλων, του κόστους ασφάλισης, των περιθωρίων διύλισης και του ανταγωνισμού για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), αφού σχεδόν το 19% του παγκόσμιου εμπορίου LNG διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές

Η δεύτερη πιθανή επίπτωση αφορά το διεθνές εμπόριο και ειδικότερα την έκθεση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αμερικανική αγορά. Η αλλαγή συσχετισμών στο Κογκρέσο δεν συνεπάγεται την αλλαγή των υφιστάμενων αμερικανικών δασμών, καθώς σημαντικές εμπορικές αρμοδιότητες εξακολουθούν να μπορούν να ασκηθούν από την Προεδρία.

Ωστόσο, η πιθανότητα νέων, αιφνίδιων εμπορικών παρεμβάσεων μπορεί να περιορισθεί, καθώς το Κογκρέσο διαθέτει αυξημένες δυνατότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου και επομένως πολιτικής πίεσης. Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, επομένως, οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς δεν θα πρέπει να αναμένουν σημαντική μείωση του πραγματικού δασμολογικού βάρους, αλλά ενδεχομένως μείωση της αβεβαιότητας περί της μελλοντικής εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για εξαγωγικούς κλάδους όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, τα κεφαλαιουχικά αγαθά και τα μηχανήματα, καθώς μεγαλύτερη πολιτική σταθερότητα μπορεί να περιορίσει την αναβολή επενδυτικών αποφάσεων και τις στρεβλώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς κινδύνους από εμπορικούς περιορισμούς, γεωπολιτικές εντάσεις και αναδιάταξη των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ

Η τρίτη πιθανή επίπτωση αφορά τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες και τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το Bruegel επισημαίνει ότι ο αυξημένος έλεγχος της Γερουσίας στους διορισμούς της Fed θα μπορούσε να ενισχύσει τη θεσμική της ανεξαρτησία, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των πληθωριστικών πιέσεων και κατ’ επέκταση στις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Για την Ευρώπη αυτή η εξέλιξη θα ήταν σημαντική, καθώς η αλληλεπίδραση μεταξύ αμερικανικών αποδόσεων, συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου και ενεργειακού πληθωρισμού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την άσκηση νομισματικής πολιτικής.

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι αναθεωρήσεις των προσδοκιών για τη νομισματική πολιτική της Fed μεταδίδονται στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες της ζώνης του ευρώ, ιδίως μέσω των επιτοκίων, των κρατικών αποδόσεων και των αποτιμήσεων.

Παράλληλα, μια υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου μπορεί να ενισχύσει το κόστος των ενεργειακών και άλλων δολαριακά τιμολογούμενων εισαγωγών.

Η ΕΚΤ είναι θεσμικά ανεξάρτητη και δεν ακολουθεί απαραίτητα τη Fed. Ωστόσο, πρέπει να συνυπολογίζει τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές ομολόγων, αλλά και τις πληθωριστικές επιδράσεις μιας πιθανής υποτίμησης του ευρώ.

Σε αυτό το περιβάλλον, η διαθέτει μικρότερο περιθώριο να αντισταθμίσει την εξασθένηση της ανάπτυξης, καθώς πρέπει παράλληλα να αποτρέψει τη μετάδοση του ενεργειακού σοκ στις τιμές, στους μισθούς και στις προσδοκίες του πληθωρισμού.

Η τελευταία επίπτωση αφορά το πεδίο της άμυνας. Η στρατηγική αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας, η αβεβαιότητα σχετικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, τη Ρωσία και την Ουκρανία εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά το εμπόριο, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Επιπλέον, η τάση μετατόπισης μεγαλύτερου μέρους του αμυντικού βάρους προς την Ευρώπη δημιουργεί ένα σύνθετο trade-off: αφενός ενισχύει τις επενδύσεις στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, στις υποδομές και την κυβερνοασφάλεια, αφετέρου αυξάνει τις πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα στις χώρες με περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο.

Το Chatham House εκτιμά ότι η νέα σύνθεση του Κογκρέσου δεν συνεπάγεται απαραίτητα μεγαλύτερη αμερικανική χρηματοδότηση της Ουκρανίας, καθώς έχει εδραιωθεί διακομματικά η άποψη ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά της.

Συνεπώς, το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να περιορίζει ορισμένους κινδύνους για την ενέργεια και το εμπόριο στην Ευρώπη, αλλά δεν αναιρεί την ανάγκη ενίσχυσης των δαπανών της για τη στρατηγική αυτονομίας της, την ενεργειακή ανθεκτικότητά της και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της.