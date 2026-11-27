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Δύο κινεζικές εταιρείες εγκατέστησαν τους ισχυρούς ημιαγωγούς Blackwell της Nvidia σε ένα κέντρο δεδομένων στη Σαγκάη, το οποίο συνδέεται με την Άλις Χουάνγκ, τη γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης γύρω από τον αμερικανικό κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών, αναφέρει το Bloomberg.

Η Shanghai Shuoyao προσέφερε τον εξοπλισμό ως εγγύηση για να λάβει δάνειο ύψους 96 εκατομμυρίων γιουάν από την Shanghai Innovation Bank

Ο εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε στο έργο του Δέλτα του ποταμού Γιανγκτσέ περιελάμβανε μια μονάδα GB300 NVL72, ένα από τα πιο ισχυρά προϊόντα της Nvidia, σύμφωνα με έναν σειριακό αριθμό που αναφερόταν σε έγγραφα που υποβλήθηκαν στις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές τον Νοέμβριο. Η Shanghai Shuoyao προσέφερε τον εξοπλισμό ως εγγύηση για να λάβει δάνειο ύψους 96 εκατομμυρίων γιουάν (14 εκατομμύρια δολάρια) από την Shanghai Innovation Bank, σύμφωνα με έγγραφα της τράπεζας που εξετάστηκαν από το Bloomberg News.

Μια δεύτερη εταιρεία, η Shanghai Kezhan, η οποία ελέγχεται από μητρική εταιρεία με έδρα το Τόκιο, περιέγραψε έναν διακομιστή GB200 — ο οποίος επίσης βασίζεται σε τσιπ Blackwell — στις εγκαταστάσεις της. Η περιγραφή αυτή παρατέθηκε σε έγγραφα όταν η εταιρεία έλαβε δάνειο ύψους 90 εκατομμυρίων γιουάν στα τέλη του 2025 από μια εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης που ανήκει εξ ολοκλήρου σε μια τοπική κυβερνητική υπηρεσία της Σαγκάης.

Τα υποβληθέντα έγγραφα αποκαλύπτουν για πρώτη φορά ότι οι επεξεργαστές Blackwell της Nvidia κατέληξαν σε ένα κινεζικό κέντρο δεδομένων που έχει δεσμούς με την Άλις Χουάνγκ και τη Megaspeed. Αυτοί οι επεξεργαστές ήταν μέχρι πρόσφατα τα πιο ισχυρά προϊόντα της Nvidia για κέντρα δεδομένων, και η αποστολή τους στην Κίνα χωρίς αμερικανική άδεια ήταν πάντα παράνομη.

Τραμπ και τσιπ Nvidia

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί αυτά τα τσιπ — τα οποία χρησιμοποιούν οι εταιρείες OpenAI και Anthropic PBC για την εκπαίδευση των πιο προηγμένων μοντέλων τους — να καταλήξουν στην ασιατική χώρα, τουλάχιστον προς το παρόν. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, εν τω μεταξύ, είχε ισχυριστεί κάποτε ότι τα τσιπ αυτά είναι πολύ μεγάλα για να μεταφερθούν λαθραία: ένα τυπικό ράφι διακομιστή GB300 NVL72 ύψους δύο μέτρων, το οποίο περιέχει 72 τσιπ Blackwell Ultra και 36 επεξεργαστές Grace, μπορεί να ζυγίζει πάνω από 1.500 κιλά και έχει περίπου το μέγεθος ενός γιγαντιαίου ψυγείου.

Η Nvidia και ο Διευθύνων Σύμβουλός της που επανήλθε στη θέση του μετά από μια σύντομης διάρκειας παραίτησή του, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της αποτυχίας τους να σταματήσουν την παράνομη διοχέτευση των προϊόντων της εταιρείας προς την Κίνα, ένα παράνομο εμπόριο που, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Δεν είναι σαφές πώς το ράφι GB300 κατέληξε στη χώρα, στη Shanghai Shuoyao ή σε αυτή τη συγκεκριμένη εγκατάσταση — η οποία, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί έως και 800.000 διακομιστές. Εισάγοντας τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σε μια δημόσια βάση δεδομένων εγγυήσεων, το Bloomberg διαπίστωσε ότι κατασκευάστηκε από την εταιρεία Gigabyte Technology Co. της Ταϊβάν, η οποία συναρμολογεί τσιπ της Nvidia σε διακομιστές και ράφια. Η βάση δεδομένων παρείχε επίσης την ονομασία του μοντέλου που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο σειριακό αριθμό, η οποία ταιριάζει με ένα ράφι διακομιστών GB300 NVL72 που κατασκευάστηκε από την ταϊβανέζικη εταιρεία.

Αυτού του είδους ο εξοπλισμός συχνά περνά από πολλά χέρια — συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δικτύων διανομής — προτού εγκατασταθεί σε κέντρα δεδομένων. Σε πολλές περιπτώσεις, προϊόντα που τελικά εισήχθησαν λαθραία στην Κίνα είχαν αρχικά πωληθεί σε αγοραστές σε περιοχές χωρίς περιορισμούς.

Το Bloomberg παρέδωσε τον σειριακό αριθμό του ραφιού στην Gigabyte, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με το σε ποιον είχε αρχικά πουλήσει η Gigabyte τον εξοπλισμό και πότε. Η εταιρεία αρνήθηκε να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, επικαλούμενη την εταιρική πολιτική. Η εταιρεία «διεξάγει όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας σε δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. «Όλες οι συναλλαγές υπόκεινται στις εσωτερικές απαιτήσεις συμμόρφωσης της εταιρείας μας και στους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που ίσχυαν εκείνη την περίοδο.»

Η Shanghai Shuoyao — η εταιρεία που προμήθευσε το ράφι GB300 και το προσέφερε ως εγγύηση — δραστηριοποιείται στο κέντρο δεδομένων που συνδέεται με την Άλις Χουάνγκ και παρουσιάζει επίσης σημαντική αλληλεπικάλυψη με την Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τις ΗΠΑ λόγω υποψιών ότι διακίνησε λαθραία τσιπ της Nvidia στην Κίνα, όπως ανέφερε το Bloomberg. Η Shanghai Shuoyao, η οποία δεν απάντησε στις ερωτήσεις του Bloomberg κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, επιβεβαίωσε αυτό το μήνα, σε μια σπάνια δημόσια δήλωση, ότι αποτελεί έναν από τους παρόχους υπηρεσιών της Megaspeed, περιγράφοντας τη συνεργασία ως «περιορισμένη σε απλή εμπορική συνεργασία».