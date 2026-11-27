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Έναν χρόνο μετά την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Euronext προχωρά στο επόμενο βήμα για την πλήρη ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στον ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό όμιλο, δρομολογώντας την απορρόφηση της Euronext Athens Holding από τη μητρική Euronext NV.

Η κίνηση αυτή, όπως εξηγούν στον ΟΤ υψηλόβαθμες πηγές της Euronext, έρχεται να υλοποιήσει την πρόθεση που είχε εκφράσει εξαρχής ο ευρωπαϊκός όμιλος να καταστεί ο μοναδικός μέτοχος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προσφέροντας μάλιστα στους εναπομείναντες μετόχους της ελληνικής εταιρείας ευνοϊκότερη σχέση ανταλλαγής μετοχών σε σύγκριση με εκείνη της δημόσιας πρότασης, αλλά και τη δυνατότητα εξόδου με μετρητά.

Πέραν όμως του αμιγώς εταιρικού σκέλους της συναλλαγής, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Euronext εκτιμά πως με τη νέα δομή του ομίλου θα είναι σε καλύτερη θέση να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις που απαιτούνται στις υποδομές της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, ενόψει και της μεγάλης τεχνολογικής μετάβασης που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2027.

Γιατί επελέγη η συγχώνευση

Σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές της Euronext, η πλήρης ιδιοκτησία των εταιρειών μέσω των οποίων ο όμιλος διαχειρίζεται τις ρυθμιζόμενες αγορές του αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου λειτουργίας του στην Ευρώπη.

Ήδη από την περίοδο της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Euronext είχε καταστήσει σαφή την πρόθεσή της να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της ελληνικής εταιρείας. Η διασυνοριακή συγχώνευση διά απορροφήσεως επιτρέπει την επίτευξη αυτού του στόχου, ευθυγραμμίζοντας την εταιρική δομή της ελληνικής αγοράς με εκείνη των υπόλοιπων αγορών του ομίλου.

Η κοινή πρόταση συγχώνευσης των διοικητικών συμβουλίων της Euronext NV και της Euronext Athens Holding προβλέπει την έκδοση μίας νέας μετοχής της Euronext για κάθε 17 μετοχές της ελληνικής εταιρείας

Στα οφέλη της συγχώνευσης οι ίδιες πηγές συγκαταλέγουν την απλοποίηση της νομικής και οργανωτικής δομής, την εξάλειψη του κόστους που συνεπάγεται η διατήρηση δύο χωριστών χρηματιστηριακών εισαγωγών, αλλά και τη δυνατότητα επίτευξης λειτουργικών, εμπορικών και χρηματοοικονομικών συνεργειών.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα υπάρχει πλέον ένας μόνο εισηγμένος εκδότης σε επίπεδο ομίλου, η Euronext NV, γεγονός που θα απλοποιήσει και το πλαίσιο των εταιρικών γνωστοποιήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν, πάντως, οι πηγές της Euronext στη χρηματοδότηση των επενδύσεων που απαιτούνται για την ελληνική αγορά. Η νέα εταιρική δομή εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τον όμιλο στην υλοποίηση των σχεδίων του για την αναβάθμιση των υποδομών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η Euronext Athens Holding θα παύσει να υφίσταται ως αυτοτελής νομική οντότητα, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της να περιέρχεται στη μητρική Euronext. Οι μετοχές της ελληνικής εταιρείας θα ακυρωθούν και θα διαγραφούν από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ η Euronext θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της απορροφώμενης εταιρείας μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι η πλήρης εταιρική ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στον όμιλο Euronext δεν συνεπάγεται αλλαγές στο εποπτικό καθεστώς της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Όπως διευκρινίζεται στην επίσημη ανακοίνωση, τόσο οι ελληνικές ρυθμιζόμενες αγορές όσο και οι μετασυναλλακτικές δραστηριότητες θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν μέσω εταιρειών που διαθέτουν ελληνική άδεια, υπό την εποπτεία των αρμόδιων ελληνικών αρχών.

Η βελτιωμένη σχέση ανταλλαγής

Η κοινή πρόταση συγχώνευσης των διοικητικών συμβουλίων της Euronext NV και της Euronext Athens Holding προβλέπει την έκδοση μίας νέας μετοχής της Euronext για κάθε 17 μετοχές της ελληνικής εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη δημόσια πρόταση η σχέση ανταλλαγής είχε διαμορφωθεί σε μία μετοχή της Euronext για κάθε 20 μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Euronext στις 25 Νοεμβρίου στα 167,50 ευρώ, η νέα σχέση ανταλλαγής αποτιμά τη μετοχή της Euronext Athens στα 9,85 ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η αποτίμηση αυτή είναι κατά 38% υψηλότερη από τα 7,14 ευρώ που αντιστοιχούσαν στους όρους της δημόσιας πρότασης του 2025.

Βεβαίως, καθώς πρόκειται για συγχώνευση με ανταλλαγή μετοχών και όχι για εξαγορά έναντι μετρητών, η αξία που αντιστοιχεί στις μετοχές της ελληνικής εταιρείας συναρτάται με την πορεία της μετοχής της Euronext.

Από την πλευρά της, η Euronext προτάσσει ως πλεονέκτημα για τους σημερινούς μετόχους της ελληνικής εταιρείας τη συμμετοχή τους σε έναν μεγαλύτερο και περισσότερο διαφοροποιημένο πανευρωπαϊκό χρηματιστηριακό όμιλο, με μεγαλύτερη ρευστότητα της μετοχής και ευρύτερη έκθεση σε διαφορετικές δραστηριότητες και γεωγραφικές αγορές, διατηρώντας παράλληλα την έμμεση οικονομική συμμετοχή τους στην ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Η πρόταση θα τεθεί προς έγκριση στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τις 26 Ιανουαρίου, με στόχο, σύμφωνα με τις υψηλόβαθμες πηγές της Euronext, η συγχώνευση να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαρτίου του 2027.

Βάσει του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος που δημοσιοποιήθηκε, το σχέδιο συγχώνευσης θα κατατεθεί στις 27 Νοεμβρίου, με τη σχετική δημοσίευση στην Ολλανδία και στο ΓΕΜΗ να αναμένεται την 1η Δεκεμβρίου. Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων από τους πιστωτές αναμένεται να εκπνεύσει στις 2 Μαρτίου 2027. Μετά την έκδοση του ελληνικού πιστοποιητικού προ της συγχώνευσης θα ακολουθήσει η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης στην Ολλανδία, με τη συγχώνευση να τίθεται σε ισχύ την επομένη της υπογραφής της.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έχουν συνταχθεί εκθέσεις από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών, καθώς και πιστοποιητικό από την KPMG σχετικά, μεταξύ άλλων, με το εύλογο της σχέσης ανταλλαγής και έκθεση από την EY, ως ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, σχετικά με την επάρκεια της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής.

Τι επιλογές έχουν οι μέτοχοι μειοψηφίας

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από την πρόταση συγχώνευσης αφορά τους μετόχους μειοψηφίας της Euronext Athens που δεν επιθυμούν να αποκτήσουν μετοχές του ευρωπαϊκού χρηματιστηριακού ομίλου.

Όπως διευκρινίζουν στον ΟΤ υψηλόβαθμες πηγές της Euronext, για τους μετόχους που θα καταψηφίσουν τη συγχώνευση και θα ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία υπάρχει η δυνατότητα εξόδου με μετρητά, έναντι 9,29 ευρώ ανά μετοχή, όπως ορίζεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Η συγκεκριμένη τιμή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει προσδιοριστεί με βάση τη μέση σταθμισμένη βάσει του όγκου συναλλαγών τιμή της μετοχής της Euronext Athens (VWAP) κατά τους τελευταίους έξι μήνες.

Η ελληνική αγορά θα ενταχθεί στο ενιαίο πλαίσιο βιβλίου εντολών της Euronext

Η διαφορά μεταξύ των 9,29 ευρώ που προβλέπονται για την έξοδο με μετρητά και των 9,85 ευρώ που προκύπτουν από την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής, με βάση την τιμή αναφοράς της μετοχής της Euronext, ανέρχεται σε 0,56 ευρώ ανά μετοχή, ή περίπου 6% επί της τιμής εξόδου.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν, πάντως, ότι η συναλλαγή έχει σχεδιαστεί ως συγχώνευση με ανταλλαγή μετοχών και ότι η καταβολή μετρητών αφορά τους μετόχους που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιλέγουν να ασκήσουν το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Για τους μετόχους των οποίων ο αριθμός των μετοχών δεν επιτρέπει την ακριβή εφαρμογή της σχέσης ανταλλαγής, προβλέπεται διακανονισμός σε μετρητά για τα κλασματικά δικαιώματα που θα προκύψουν, καθώς δεν θα εκδοθούν κλασματικές μετοχές της Euronext. Οι νέες μετοχές θα συμμετέχουν πλήρως στα κέρδη του ευρωπαϊκού ομίλου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης.

Τι σημαίνει η συγχώνευση για τις ελληνικές εισηγμένες

Διαφορετική είναι η διάσταση της ενσωμάτωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Euronext για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες και τους επενδυτές.

Όπως εξηγούν πηγές του ευρωπαϊκού ομίλου στον ΟΤ, θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της εταιρικής αναδιάρθρωσης που δρομολογείται τώρα και της τεχνολογικής ενσωμάτωσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η πρώτη αφορά κυρίως τη μετοχική και νομική δομή του ομίλου, ενώ από τη δεύτερη αναμένεται να προκύψουν τα ουσιαστικά οφέλη για τις ελληνικές εισηγμένες.

Το μεγάλο ορόσημο για την ελληνική αγορά παραμένει ο Ιούνιος του 2027, οπότε έχει προγραμματιστεί η μετάβαση στην ενιαία τεχνολογική πλατφόρμα Optiq, μέσω της οποίας λειτουργούν οι αγορές της Euronext στην Ευρώπη.

Με τη μετάβαση αυτή η ελληνική αγορά θα ενταχθεί στο ενιαίο πλαίσιο βιβλίου εντολών της Euronext, με τη διοίκηση του ομίλου να προσβλέπει στη βελτίωση της ρευστότητας για τις ελληνικές εισηγμένες.

Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο εργάζεται η Euronext από την ολοκλήρωση της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το οποίο, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, προχωρά βάσει του αρχικού σχεδιασμού.

Μάλιστα, καθιστούν σαφές ότι η πρόταση συγχώνευσης δεν μεταβάλλει ούτε τον σχεδιασμό ούτε το χρονοδιάγραμμα της τεχνολογικής μετάβασης. Η εταιρική αναδιάρθρωση διευκολύνει την πλήρη ενσωμάτωση της ελληνικής αγοράς στον όμιλο, χωρίς να αποτελεί από μόνη της τον παράγοντα που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μετοχών.

Ο απολογισμός του πρώτου έτους

Στο μεταξύ, ικανοποίηση επικρατεί στους κόλπους της Euronext για την πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς κατά τον πρώτο χρόνο μετά την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Υψηλόβαθμες πηγές του ομίλου κάνουν λόγο για σημαντική ενίσχυση της θέσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, επικαλούμενες την ισχυρή συναλλακτική δραστηριότητα, τα επίπεδα ρεκόρ στους όγκους συναλλαγών και στην άντληση κεφαλαίων, αλλά και τις αποφάσεις μεγάλων διεθνών παρόχων δεικτών για την επαναφορά της Ελλάδας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αναβαθμίσεις των STOXX, S&P Dow Jones και FTSE Russell, αλλά και στο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες για την άντληση κεφαλαίων μέσω της εγχώριας αγοράς.

Οι περιπτώσεις της Safe Bulkers τον Ιούνιο, της Star Bulk τον Σεπτέμβριο και της Capital Maritime Finance τον Οκτώβριο αποτελούν, κατά τις ίδιες πηγές, ενδεικτικά παραδείγματα μιας δραστηριότητας που δεν είχε αναπτυχθεί σε αντίστοιχο βαθμό στο παρελθόν.

Η προσέλκυση ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών συγκαταλέγεται μεταξύ των εξελίξεων στις οποίες δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα η Euronext κατά την αποτίμηση της πορείας της ελληνικής αγοράς.