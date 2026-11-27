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Την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας Resolute Hellas ΜΑΕ από τις εταιρείες Cepal Services and Holdings S.A. και Resolute Malta ενέκρινε ομόφωνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 927/2026 απόφασή της.

Η απόκτηση πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας Resolute Cepal Greece Α.Ε., η οποία αποκτά το 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Resolute Hellas ΜΑΕ.

Η συγκέντρωση αφορά την ευρύτερη αγορά των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και την αγορά διαχείρισης απαιτήσεων, με τη γεωγραφική αγορά να οριοθετείται σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το αθροιστικό μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην ευρύτερη αγορά των κτηματομεσιτικών υπηρεσιών είναι αμελητέο, ενώ στην αγορά διαχείρισης απαιτήσεων δραστηριοποιείται πληθώρα επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η οριζόντια αλληλοεπικάλυψη στην αγορά κτηματομεσιτικών υπηρεσιών και η κάθετη σχέση με την αγορά διαχείρισης απαιτήσεων προϋπήρχαν της συγκέντρωσης.

Η Επιτροπή έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι η συναλλαγή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και ενέκρινε τη συγκέντρωση βάσει του άρθρου 8 παρ. 3 του ίδιου νόμου.