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Τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει η εκστρατεία ενημέρωσης για την ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων για την ιχνηλάτηση και τον έλεγχο του ζωικού κεφαλαίου στην κτηνοτροφία, ώστε οι κτηνοτρόφοι να γνωρίζουν από πότε υποχρεούνται το τοποθετήσουν τους ενδοστομαχικούς βώλους και τι πρέπει να κάνουν για τη σήμανση και την καταχώριση των ζώων τους, ανακοίνωσε από το Αχίλλειο Μαγνησίας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς.

Μάλιστα, σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε και η τοποθέτηση του πρώτου ηλεκτρονικού ενδοστομαχικού βώλου, στην κτηνοτροφική μονάδα των αδελφών Κωνσταντίνου και Βασίλη Μόσχου, στο Αχίλλειο Μαγνησίας, την οποία παρακολούθησε και κ. Σχοινάς. Τον υπουργό συνόδευσαν ο υφυπουργός, Θανάσης Καββαδάς και ο Γενικός Γραμματέας, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Το νέο σύστημα της ιχνηλάτησης με την τοποθέτηση ενδοστομαχικών βώλων συνδέεται με την πληρωμή των επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους

Σύνδεση της ηλεκτρονικής σήμανσης με τις ενισχύσεις

Συνδέοντας τη μεταρρύθμιση με τη στήριξη των συνεπών κτηνοτρόφων και την αξιοπιστία των πληρωμών, ο κ. Σχοινάς σημείωσε: «Η χώρα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τις πρακτικές του παρελθόντος. Γυρίζουμε σελίδα. Κλείνουμε τους λογαριασμούς του χθες».

Ταυτόχρονα, έστειλε μήνυμα στους κτηνοτρόφους για τη σύνδεση της ηλεκτρονικής σήμανσης με τις ενισχύσεις. «Από εδώ, από τη Μαγνησία, θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας για να τους πω ότι το σύστημα ιχνηλασιμότητας των ζώων με βώλους είναι πια μια νομική υποχρέωση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα το κάνουμε και θα το κάνουμε».

Τι αλλάζει στις ενισχύσεις για την κτηνοτροφία

Ο ηλεκτρονικός βώλος φέρει τον μοναδικό κωδικό του ζώου, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό που αναγράφεται στο ενώτιό του. Ο κωδικός διαβάζεται με ειδική συσκευή και συνδέεται με τα στοιχεία του ζώου στην Ψηφιακή Βάση Ιχνηλασιμότητας αιγοπροβάτων. Έτσι, οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να διασταυρώνουν ποια ζώα δηλώνονται για ενίσχυση. Η καταγραφή βοηθά επίσης στον έλεγχο των μετακινήσεων των ζώων και στην αναζήτηση στοιχείων σε περίπτωση ζωονόσου.

Για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2026, η υποχρέωση αφορά τις εκμεταλλεύσεις που δηλώνουν περισσότερα από 900 αιγοπρόβατα ηλικίας άνω των έξι μηνών. Για τις εκμεταλλεύσεις αυτές, κάθε ζώο που υπάγεται στην υποχρέωση πρέπει να έχει σημανθεί και να έχει καταχωριστεί στην ψηφιακή βάση για να είναι επιλέξιμο για τις σχετικές ενισχύσεις. Η προθεσμία λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2027. Από το 2027 προβλέπεται η επέκταση του στο σύνολο των αιγοπροβατοτρόφων.

Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να παραγγείλουν τους βώλους μέσω της ειδικής υπηρεσίας στο gov.gr. Η τοποθέτηση γίνεται από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο και η δαπάνη βαρύνει τον παραγωγό.

Η «Αυγή»

Χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα για να τοποθετήσει ο κτηνίατρος της μονάδας, Γιώργος Γάτος, τον βώλο στη μικρή προβατίνα, την οποία μάλιστα «βάφτισαν» Αυγή σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την νέα εποχή που ξεκίνησε στην καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου από την Μαγνησία.

«Αποφασίσαμε μαζί με τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης και τον κτηνίατρο να την ονομάσουμε Αυγή. Αυτή η μικρή προβατίνα θα λέγεται Αυγή γιατί συμβολίζει και την αυγή της νέας εποχής για την ελληνική κτηνοτροφία», είπε χαρακτηριστικά ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Σχοινάς: «Συνδέεται το νέο σύστημα με την πληρωμή των επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους»

«Η παρουσία μας σήμερα εδώ, σε αυτή την πρότυπη μονάδα, μαζί με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον Θανάση Καββαδά, και τον γενικό γραμματέα, τον Σπύρο Πρωτοψάλτη, σημαίνει τέσσερα πράγματα. Πρώτον, ότι κλείνουμε τους λογαριασμούς με τις παθογένειες του παρελθόντος. Δεύτερον, ότι στηρίζουμε τους έντιμους κτηνοτρόφους. Τρίτον, ότι αποκαθιστούμε την αξιοπιστία και την εικόνα της χώρας στην Ευρώπη. Και τέταρτον, ότι αξιοποιούμε τους ευρωπαϊκούς πόρους», επισήμανε ο κ. Σχοινάς σε δηλώσεις του.

«Από εδώ, από τη Μαγνησία, θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους κτηνοτρόφους της χώρας για να τους πω ότι το σύστημα ιχνηλασιμότητας των ζώων με βώλους είναι πια μια νομική υποχρέωση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα το κάνουμε και θα το κάνουμε», τόνισε, επισημαίνοντας ότι το νέο σύστημα συνδέεται με την πληρωμή των επιδοτήσεων στους κτηνοτρόφους. Πρέπει λοιπόν κάθε Έλληνας κτηνοτρόφος να ξέρει ότι μόνο με ένα τέτοιο σύστημα θα έχει εξασφαλισμένες τις επιδοτήσεις του σε βάθος χρόνου. Και ακριβώς για να φτάσει αυτό το μήνυμα και στην τελευταία κτηνοτροφική εκτροφή της χώρας, νομοθετήσαμε χθες στη Βουλή των Ελλήνων και θα οργανώσουμε τις αμέσως επόμενες εβδομάδες μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της χώρας, έτσι ώστε οι βώλοι να είναι κάτι με το οποίο οι Έλληνες κτηνοτρόφοι θα εξοικειωθούν άμεσα.

Ασφαλιστική δικλείδα για την κτηνοτροφία

«Η πρώτη φάση των βώλων αφορά μονάδες με τουλάχιστον 900 ζώα σε όλη την Ελλάδα. Αλλά ξεκινάμε από αυτές τις μονάδες για ευνόητους λόγους, γιατί είναι οι μεγαλύτερες και σταδιακά θέλουμε να επεκταθεί σε όλες γιατί ακριβώς, όπως έλεγα και πριν, θα συνδεθεί με την πληρωμή των επιδοτήσεων. Όπως είδατε, είναι μια διαδικασία πολύ απλή. Κράτησε 5 δευτερόλεπτα. Οι βώλοι είναι πια στην αγορά. Δεν υπάρχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά την προμήθειά τους. Οι κτηνίατροι της χώρας είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη και έτοιμοι να βοηθήσουν. Και οι εκτροφείς, οι Έλληνες κτηνοτρόφοι, έχουν πάρει το μήνυμα», σημείωσε ο κ. Σχοινάς.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν οι βώλοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως ύστατη ασφαλιστική δικλείδα για να μην επαναληφθούν σκάνδαλα, ο κ. Σχοινάς επισήμανε ότι «αποδεχθήκαμε την υποχρέωση του συστήματος ιχνηλασιμότητας με βώλους, ακριβώς γιατί είναι μια κεντρική δέσμευσή μας, ώστε το νέο σύστημα πληρωμών να λειτουργήσει επιτέλους με κριτήρια αξιοπιστίας, με κριτήρια ευρωπαϊκά. Η χώρα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τις πρακτικές του παρελθόντος. Γυρίζουμε σελίδα. Κλείνουμε τους λογαριασμούς του χθες. Το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας είναι αυτό».