Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε αρνητικό έδαφος βρέθηκε το ΑΕΠ της Γαλλίας το γ’ τρίμηνο, το οποίο συρρικνώθηκε κατά 0,2%, περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, καθώς η υποχώρηση των επενδύσεων -κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα- και των εξαγωγών, η αδύναμη κατανάλωση, η επιδείνωση της αγοράς εργασίας και το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίζουν τις προοπτικές ανάπτυξης και αυξάνουν τις πιέσεις στη γαλλική οικονομία.

Η τριμηνιαία μείωση του ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερη από την αρχική εκτίμηση του 0,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η γαλλική στατιστική υπηρεσία Insee. Το δεύτερο τρίμηνο είχε καταγραφεί μηδενική ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία αντιμετωπίζει έντονες αναταράξεις στις αγορές ομολόγων -τον Οκτώβριο έφτασε στο 5% το κόστος των 10ετών ομολόγων για πρώτη φορά από το 2002- λόγω ανησυχιών για το δημοσιονομικό της έλλειμμα και την πολιτική αστάθεια, ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους. Το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού της χώρας έφτασε τον προηγούμενο μήνα στο 5% για πρώτη φορά από το 2002.

Για την ώρα η Γαλλία αποφεύγει οριακά την ύφεση, και αυτό μόνον για τεχνικούς λόγους, επειδή δηλαδή η η ορολογία προβλέπει δηλαδή δύο διαδοχικά τρίμηνα με αρνητική μεταβολή του ΑΕΠ για τον ορισμό της ύφεσης, όπως σχολίασε ο Claus Vistesen, επικεφαλής οικονομολόγος για την ευρωζώνη στην Pantheon Macroeconomics.

Ο ίδιος εκτιμά πλέον ότι η Γαλλία ενδέχεται να καταγράψει μηδενική ανάπτυξη για το σύνολο του 2026, έναντι ανάπτυξης μόλις 0,9% πέρυσι.

Αλλά και ο ίδιος ο γάλλος υπουργός Οικονομίας, Roland Lescure, είχε παραδεχθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι ακόμη και οι κυβερνητικές προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη του 2027, στις οποίες βασίζονται τα δημοσιονομικά σχέδια, βρίσκονται «σε κίνδυνο» και ενδέχεται να αναθεωρηθούν προς τα κάτω από την τρέχουσα εκτίμηση του 1%.

Τα μελανά στοιχεία για την οικονομία

Μια άλλη έκθεση έδειξε ότι η κατανάλωση από τα γαλλικά νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη τον Οκτώβριο, μετά τη μείωση κατά 0,9% τον προηγούμενο μήνα.

«Είναι δύσκολο να εντοπιστεί κάποιος παράγοντας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης κατά τα επόμενα τρίμηνα», προέβλεψε η Charlotte de Montpellier, ανώτερη οικονομολόγος για τη Γαλλία στην ING.

Τα τελευταία στοιχεία αναδεικνύουν τις διαφορετικές οικονομικές επιδόσεις των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών κατά τη διάρκεια του έτους, όπως επισημαίνουν οι FT.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Κομισιόν αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της Γερμανίας, στο 1,3%, επισημαίνοντας την ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς οι γερμανικές βιομηχανίες επωφελούνται από την παγκόσμια ζήτηση για εξοπλισμό που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή υποδιπλασίασε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της Γαλλίας για το σύνολο του έτους, στο 0,4%.

Στο 3,2% υποχώρησε ο πληθωρισμός

Άλλα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στη Γαλλία υποχώρησε στο 3,2% τον Νοέμβριο, από 3,7% τον προηγούμενο μήνα, καθώς οι πιέσεις από τις υψηλές τιμές της ενέργειας εξασθένησαν.

Το ποσοστό αυτό ήταν χαμηλότερο από το 3,6% που προέβλεπε δημοσκόπηση οικονομολόγων του Reuters για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή.

Στην Ισπανία, όπου την Κυριακή διεξάγονται γενικές εκλογές, ο πληθωρισμός μειώθηκε πολύ περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, στο 4,1%, έναντι 4,9% προηγουμένως.

Τα δύο αυτά στοιχεία αναμένεται να προσφέρουν κάποια ανακούφιση στην ΕΚΤ, η οποία εξετάζει εάν θα προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση των επίσημων επιτοκίων της Ευρωζώνης.

Ωστόσο, και τα δύο ποσοστά παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ.