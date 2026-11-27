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Ισχυρή άνοδο κατέγραψε την Παρασκευή η μετοχή της Japan Tobacco, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι ο ιαπωνικός όμιλος θα προχωρήσει από κοινού με την αμερικανική Altria σε μια μεγάλη εξαγορά της βρετανικής Imperial Brands. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Japan Tobacco εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας για την απόκτηση της Imperial και τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της ανά γεωγραφική περιοχή.

Η Altria, παραγωγός των τσιγάρων Marlboro στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ότι εξετάζει πιθανή εξ ολοκλήρου χρηματική προσφορά για την Imperial, καθώς και συνομιλίες με τρίτο μέρος για την απόκτηση μέρους της επιχείρησης. Η Japan Tobacco δεν σχολίασε τις πληροφορίες. Η Imperial, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση, αλλά θα εξετάσει οποιαδήποτε προσφορά.

Συναλλαγή αξίας 34 δισ. δολαρίων

Η χρηματιστηριακή αξία της Imperial έφθασε τις 25,9 δισ. στερλίνες, περίπου 34 δισ. δολάρια, μετά την άνοδο της μετοχής της κατά 13,3% την Πέμπτη, σύμφωνα με το Reuters. Η πιθανή εξαγορά, εφόσον συνοδευτεί από premium έναντι της χρηματιστηριακής αποτίμησης, θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές στην ιστορία του κλάδου καπνού και τη μεγαλύτερη εξαγορά στον τομέα εδώ και μία δεκαετία.

Για την Japan Tobacco, η απόκτηση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της Imperial θα αποτελούσε σημαντική ευκαιρία επέκτασης. Ο ιαπωνικός όμιλος έχει ενισχύσει την παρουσία του στις ΗΠΑ, κυρίως μέσω οικονομικότερων εμπορικών σημάτων, τα οποία κερδίζουν μερίδιο αγοράς. Διαθέτει ήδη στο χαρτοφυλάκιό του τις μάρκες Camel και Benson & Hedges, καθώς και τη σειρά θερμαινόμενων προϊόντων καπνού Ploom.

Η Imperial προσφέρει επιπλέον γνωστά εμπορικά σήματα, όπως Davidoff, Gauloises και Kool, με παρουσία σε περισσότερες από 100 αγορές. Σύμφωνα με αναλυτές της Jefferies, η συμφωνία θα μπορούσε να μετατρέψει την Japan Tobacco σε ισχυρότερο και πιο διαφοροποιημένο παίκτη στην αμερικανική αγορά, με δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους.

Η Altria επιστρέφει στις διεθνείς αγορές, η Japan Tobacco αρπάζει την ευκαιρία

Για την Altria, η συναλλαγή θα σηματοδοτούσε μια σημαντική στρατηγική αλλαγή. Πριν από περίπου δύο δεκαετίες, η εταιρεία διαχώρισε τις διεθνείς δραστηριότητές της, δημιουργώντας την Philip Morris International, και επικεντρώθηκε στην αμερικανική αγορά. Η απόκτηση δραστηριοτήτων της Imperial εκτός ΗΠΑ θα μπορούσε να της προσφέρει ξανά διεθνή παρουσία στον παραδοσιακό καπνό.

Η πιθανή κατανομή των περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να επιτρέψει στην Altria να αναλάβει τις διεθνείς δραστηριότητες και στην Japan Tobacco να ενισχύσει τη θέση της στις ΗΠΑ, αν και οι τελικοί όροι δεν έχουν συμφωνηθεί.

Η χρηματοδότηση και οι πιέσεις του κλάδου

Η Japan Tobacco διαθέτει σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία. Στο τέλος Σεπτεμβρίου είχε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 887,3 δισ. γεν, περίπου 5,6 δισ. δολάρια. Επιπλέον, σύμφωνα με αναλυτές της BTIG, θα μπορούσε να αντλήσει περίπου 7,4 δισ. δολάρια μέσω επανέκδοσης ιδίων μετοχών που δεν έχουν ακυρωθεί. Η εκτίμηση των αναλυτών είναι ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί χωρίς να επηρεαστούν οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις των δύο εταιρειών.

Το ενδιαφέρον για την Imperial αντανακλά τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς τα ποσοστά καπνίσματος υποχωρούν και οι εταιρείες αναζητούν νέες πηγές ανάπτυξης σε προϊόντα νικοτίνης και εναλλακτικές μορφές κατανάλωσης. Η Japan Tobacco επιδιώκει επίσης να αντισταθμίσει τις απώλειες από τη Ρωσία, όπου οι τοπικές θυγατρικές της τέθηκαν υπό προσωρινή κρατική διαχείριση με απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η πιθανή συμφωνία θα μπορούσε, επομένως, να αλλάξει τις ισορροπίες σε έναν κλάδο που βρίσκεται σε περίοδο αναδιάρθρωσης. Ωστόσο, μέχρι να υπάρξει επίσημη πρόταση και συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, η εξαγορά παραμένει υπό διερεύνηση και όχι οριστικοποιημένη.