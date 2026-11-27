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Έπειτα από εννέα χρόνια αυτοεξορίας στο Βέλγιο, ο Κάρλες Πουτζδεμόν ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Καταλονία στις 12 Δεκεμβρίου -ενώ η Ισπανία θα βρίσκεται πια σε μετεκλογική παραζάλη– ως νικητής.

Τουλάχιστον έτσι το παρουσιάζει ο ίδιος.

«Θα επιστρέψω στην πατρίδα μου χωρίς να ζητήσω άδεια ή συγχώρεση και χωρίς να έχω αποκηρύξει τίποτα», διακήρυξε την Τετάρτη από τις Βρυξέλλες ο πρώην πρόεδρος της αυτόνομης βορειοανατολικής ισπανικής περιφέρειας, πρώην ευρωβουλευτής και ηγέτης του αυτονομιστικού κόμματος «Μαζί για την Καταλονία» (Junts).

Είχε προηγηθεί η οριστική απαλλαγή του από τις ποινικές κατηγορίες που συνδέονταν με το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας του 2017, το οποίο πυροδότησε τότε βαθιά συνταγματική κρίση.

Μόλις έξι ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες των πρόωρων εκλογών αυτής της Κυριακής στην Ισπανία, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας εφάρμοσε τον αμφιλεγόμενο νόμο περί αμνηστίας του 2024 και έθεσε στο αρχείο την τελευταία εκκρεμή υπόθεση για υπεξαίρεση δημόσιων πόρων σε βάρος του Πουτζδεμόν.

Ήρε έτσι το τελευταίο νομικό εμπόδιο για την επιστροφή του.

Για το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλονίας, πρόκειται για ηθική δικαίωση, παρότι η αμνηστία δεν ήταν κατάκτηση του λεγόμενου «Procés».

Στην πραγματικότητα, ήταν το τίμημα για τον σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ προκειμένου να εξασφαλίσει την παραμονή του στην πρωθυπουργία μετά τις εκλογές του 2023, με την κοινοβουλευτική στήριξη του Junts.

Η άρνηση του τελευταίου να στηρίξει τον περασμένο Οκτώβριο τα κυβερνητικά μέτρα για τη στεγαστική κρίση συνέβαλε στην προκήρυξη των πρόωρων εκλογών.

Τώρα, ο Πουτζδεμόν προαναγγέλλει πρόταση νέας προσπάθειας προώθησης της ανεξαρτησίας της Καταλονίας στις 17 Δεκεμβρίου.

Όμως οι συσχετισμοί έχουν πλέον αλλάξει.

Η Καταλονία στην οποία επιστρέφει δεν είναι ίδια με εκείνη του 2017.

Στην κεφαλή της Ζενεραλιτάτ, της καταλανικής κυβέρνησης, είναι ο σοσιαλιστής Σαλβαδόρ Ίγια και το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας έχει χάσει μέρος της απήχησής του.

Η επιστροφή του Πουτζδεμόν φαντάζει με πολιτική ρελάνς.

Η στρατηγική της ρήξης

Ούτε ο χρόνος, ούτε ο τρόπος επιστροφής του Πουτζδεμόν είναι τυχαίοι.

Θέλει να είναι θεσμική -θα μεταβεί κατευθείαν στο καταλανικό τοπικό κοινοβούλιο, είπε, όπου εξελέγη το 2024 εν απουσία.

Θα είναι επίσης μετεκλογική, ώστε να μη χαθεί στη βουή της προεκλογικής αναμέτρησης, αλλά και έγκαιρη, ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις στη Μαδρίτη.

Αν το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας με τον ακροδεξιό Vox -μια μαύρη «πρωτιά» στη μετά Φράνκο εποχή στην Ισπανία- ο Πουτζδεμόν ποντάρει ότι οι δεσμεύσεις τους για άμεση κατάργηση του νόμου περί αμνηστίας (χωρίς αναδρομική ισχύ) και της χρήσης της καταλανικής γλώσσας στο ισπανικό Κογκρέσο θα αναζωπυρώσουν τα αυτονομιστικά πάθη.

Εάν ο πόλος Δεξιάς-Ακροδεξιάς δεν συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 176 έδρες (πράγμα ουδόλως απίθανο) και ο Σάντσεθ διατηρήσει ζωντανή την προοπτική παραμονής στην εξουσία, ο Πουτζδεμόν θα είναι παρών για νέα μετεκλογικά παζάρια.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το κεντροδεξιό Junts να έχει διαπραγματευτική ισχύ.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις του έδιναν 4 έως 5 έδρες στην ισπανική Βουλή, από 7 που είχε το 2023.

Με στόχο τη συσπείρωση, ο Πουτζδεμόν επέλεξε την κλιμάκωση, παρεμβαίνοντας ανοιχτά στην προεκλογική μάχη.

Η πιο ηχηρή παρέμβαση ήταν μέσω συνέντευξης στη δεξιά εφημερίδα El Mundo, την οποία ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει «υπόνομο» της ισπανικής Δεξιάς.

Το περιεχόμενο ήταν σκόπιμα προκλητικό. Αποκλείοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Λαϊκό Κόμμα, περιέγραψε με κυνισμό τη συνεργασία του Junts με τον Σάντσεθ ως εκμετάλλευση της «υπέρμετρης φιλοδοξίας» του για εξουσία, για «να νικήσουμε την Ισπανία».

Το αποτέλεσμα;

Το Λαϊκό Κόμμα κατηγορεί τον Σάντσεθ ότι «πούλησε» την Ισπανία, το Vox ζήτησε παρέμβαση της Εισαγγελίας, ενώ οι Σοσιαλιστές κατηγόρησαν το Junts ότι πέρασε στο στρατόπεδο της Δεξιάς.

Η καταλανική πόλωση και το εκλογικό διακύβευμα στην Ισπανία

Δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια σε έδρες στην Ισπανία (εκλέγει 48 από τους συνολικά 350 βουλευτές), η Καταλονία αποτελεί κρίσιμη δεξαμενή ψήφων.

Και δη για τους Σοσιαλιστές του Πέδρο Σάντσεθ.

Ενώ στην υπόλοιπη Ισπανία το Λαϊκό Κόμμα προηγείται στις περισσότερες δημοσκοπήσεις, οι Σοσιαλιστές διατηρούν στη συγκεκριμένη περιφέρεια καθαρό προβάδισμα.

Ποντάρουν σε μια σαρωτική νίκη, που θα αντισταθμίσει τις απώλειές τους σε άλλες περιφέρειες.

Η δε Ρεπουμπλικανική Αριστερά της Καταλονίας (ERC), ιστορικό καταλανικό κόμμα που παραδοσιακά τάσσεται υπέρ της ανεξαρτησίας, έχει συμπράξει με το Podemos, προσφέροντας δυνητικά μια πλατφόρμα μετεκλογικής στήριξης του Σάντσεθ.

Καταγράφει δημοσκοπική άνοδο, σε αντίθεση με τον κεντροδεξιό Junts, το οποίο βλέπει την εκλογική του δύναμη να ροκανίζεται από το ακροδεξιό αποσχιστικό κόμμα της Καταλονίας Aliança Catalana, που έχει σκληρή αντιμεταναστευτική ατζέντα και μετεωρική άνοδο των ποσοστών του, σε τοπικό επίπεδο, στις δημοσκοπήσεις.

Επισήμως, το τελευταίο απέχει από τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, υποστηρίζοντας ότι δεν θέλει να νομιμοποιήσει τους θεσμούς ενός κράτους από το οποίο επιδιώκει την απόσχιση.

Έμμεσα, ωστόσο, η απόφαση αυτή λειτουργεί προς όφελος του Vox, παρότι τα δύο ακροδεξιά κόμματα έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις στο ζήτημα της καταλανικής ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με το τελευταίο βαρόμετρο του Κέντρου Έρευνας της Κοινής Γνώμης της Ζενεραλιτάτ, το Vox αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τα ποσοστά του στην Καταλονία.

Αν το μέτωπο Δεξιάς-Ακροδεξιάς κινηθεί στο όριο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, λίγες καταλανικές έδρες μπορεί να γείρουν την πλάστιγγα προς το πρωθυπουργικό Μέγαρο Λα Μονκλόα.

«Αυτές οι εκλογές θα κρίνουν αν η Καταλονία θα ξαναγίνει ρυθμιστής ή αν θα περάσει σε ρόλο παρατηρητή», παρατηρεί στο ισπανικό κρατικό δίκτυο RTVE ο Τόνι Άιρα, καθηγητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Πομπέου Φάμπρα της Βαρκελώνης.

Για το καταλανικό αυτονομιστικό κίνημα, είναι ένα σημείο καμπής.

Για το Junts και τον Πουτζδεμόν, οι κάλπες εξελίσσονται σε υπαρξιακή κρίση.

Πηγή: in.gr