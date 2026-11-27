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Στις 27 Νοεμβρίου 1936 πέθανε στο Μόντε Κάρλο, σε ηλικία 87 ετών, ο Βασίλειος Ζαχάρωφ, γνωστός διεθνώς ως Sir Basil Zaharoff. Είχε γεννηθεί στις 6 Οκτωβρίου 1849 στα Μούγλα της Μικράς Ασίας, τότε οθωμανικής επικράτειας, σε οικογένεια ελληνικής καταγωγής. Σύμφωνα με το Smithsonian Magazine έγινε Γάλλος πολίτης, απέκτησε βρετανικό τίτλο ευγενείας και έφθασε να θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους μεσάζοντες της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας. Η ζωή του, ωστόσο, παρέμεινε γεμάτη κενά: ο ίδιος καλλιεργούσε διαφορετικές εκδοχές για την καταγωγή και το παρελθόν του, ενώ το 1927 έκαψε μεγάλο μέρος των προσωπικών του αρχείων και ημερολογίων, αναφέρει το Oxford Dictionary of National Biography.

Ζαχάρωφ: Μια σταδιοδρομία χωρίς ηθικούς φραγμούς

Η επαγγελματική του πορεία πέρασε από πολλές δραστηριότητες, πριν καταλήξει στο εμπόριο όπλων. Οι αφηγήσεις για τα νεανικά του χρόνια περιλαμβάνουν ακόμη και κατηγορίες ότι εργάστηκε ως προαγωγός σε οίκο ανοχής και ως εμπρηστής, προκαλώντας φωτιές στην Κωνσταντινούπολη ώστε να αποκομίζει οικονομικό όφελος από τις επιχειρήσεις διάσωσης περιουσιών. Ορισμένες από αυτές τις ιστορίες παραμένουν δύσκολο να επαληθευτούν και οι βιογράφοι του επισημαίνουν ότι η έλλειψη αξιόπιστων εγγράφων επέτρεψε να δημιουργηθεί ένας μύθος γύρω από το πρόσωπό του.

Το 1877 προσλήφθηκε ως αντιπρόσωπος της σουηδικής εταιρείας Nordenfelt, η οποία κατασκεύαζε όπλα και υποβρύχια. Ο Ζαχάρωφ ανέλαβε την προώθηση των προϊόντων της στα Βαλκάνια, σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατιωτική αντιπαλότητα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία δημιουργούσε σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του αποτύπωσε και τη μέθοδο που θα τον έκανε διαβόητο. Πούλησε ένα ατμοκίνητο υποβρύχιο στην Ελλάδα και στη συνέχεια προσέγγισε τους Οθωμανούς, παρουσιάζοντας την ελληνική αγορά ως νέα απειλή. Η Κωνσταντινούπολη αγόρασε δύο υποβρύχια, ενώ ακολούθησε και ρωσική παραγγελία. Έτσι, η πώληση σε μία χώρα δημιουργούσε φόβο στην αντίπαλη και τροφοδοτούσε μια νέα παραγγελία. Η πρακτική αυτή έμεινε γνωστή ως «σύστημα Ζαχάρωφ». Το πιο προβληματικό στοιχείο ήταν ότι τα συγκεκριμένα υποβρύχια αποδείχθηκαν τεχνολογικά ανεπαρκή και επικίνδυνα στη χρήση τους.

Από τη Nordenfelt στη Vickers

Η επιτυχία του δεν στηρίχθηκε μόνο στην ικανότητά του να εντοπίζει αγοραστές. Ο Ζαχάρωφ κατανοούσε ότι οι στρατιωτικές προμήθειες εξαρτώνταν από τις σχέσεις με αξιωματούχους, πολιτικούς και στρατιωτικούς κύκλους. Συνέβαλε στη συνένωση της Nordenfelt με την εταιρεία του Αμερικανού εφευρέτη Χάιραμ Μάξιμ, δημιουργώντας την Maxim-Nordenfelt. Το 1897 η επιχείρηση εντάχθηκε στο σχήμα που έγινε γνωστό ως Vickers, Sons & Maxim.

Ο ίδιος απέκτησε σημαντική θέση ως αντιπρόσωπος και μέτοχος, ενώ εξελίχθηκε στον βασικό διεθνή πωλητή της Vickers. Η εταιρεία απέκτησε πρόσβαση σε αγορές που μέχρι τότε κυριαρχούνταν από γερμανικούς και γαλλικούς ομίλους, όπως η Krupp και η Schneider-Creusot. Ο Ζαχάρωφ προωθούσε πολυβόλα, πυρομαχικά, πλοία και άλλον στρατιωτικό εξοπλισμό σε κυβερνήσεις με διαφορετικές συμμαχίες και αντικρουόμενα συμφέροντα.

Στην προσπάθειά του να περιορίσει τον ανταγωνισμό, δεν δίσταζε να υπονομεύει τα προϊόντα των αντιπάλων. Χαρακτηριστική ήταν η παρουσίαση του πολυβόλου Maxim στη Βιέννη: σύμφωνα με την αφήγηση του Χ. Τζ. Γουέλς, ο Ζαχάρωφ υποβάθμιζε ενώπιον στρατιωτικών την πρακτικότητα του όπλου, υποστηρίζοντας ότι ήταν υπερβολικά περίπλοκο για τις ανάγκες του στρατού. Η επιθετική εμπορική τακτική συνέβαλε τελικά στη συνένωση των δύο επιχειρήσεων, αντί να επιτρέψει στον ανταγωνιστή να επικρατήσει αυτόνομα.

Οι προμήθειες, οι δωροδοκίες και ο πόλεμος

Η σκοτεινότερη πλευρά της δραστηριότητάς του αποτυπώνεται στις πρακτικές που χρησιμοποιούσε για να εξασφαλίζει συμβόλαια. Ο ιστορικός Μάικ Ντας, σε έρευνά του για το Smithsonian Magazine, αναφέρει ότι έγγραφα του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών δείχνουν πως το 1912 ο Ζαχάρωφ μεσολάβησε για τη μεταφορά 100.000 ρουβλίων σε αξιωματούχους του ρωσικού υπουργείου Ναυτικών, με σκοπό να κατευθυνθούν κρατικές συμβάσεις προς ναυπηγικό όμιλο στον οποίο είχε συμφέροντα η Vickers. Την ίδια περίοδο, η εταιρεία εξασφάλισε και παραγγελία πολυβόλων, παρότι η προσφορά της ήταν σχεδόν 50% ακριβότερη από εκείνη ενός εγχώριου κατασκευαστή.

Μεταξύ 1902 και 1905 οι προμήθειές του από τις πωλήσεις έφθασαν τις 195.000 λίρες, ποσό που ο Ντας υπολογίζει σε περίπου 25 εκατ. δολάρια με σημερινή αξία. Καθώς πλησίαζε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η δραστηριότητά του είχε αποκτήσει παγκόσμια εμβέλεια. Η Vickers προμήθευε εξοπλισμό σε χώρες που αργότερα βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα, ενώ ο ίδιος διατηρούσε επαφές από την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη έως την Αγία Πετρούπολη και τη Νότια Αμερική.

Ο πόλεμος εκτόξευσε τη σημασία του. Ο Ζαχάρωφ εργάστηκε για την προώθηση των συμφερόντων των Συμμάχων, αλλά παράλληλα η βιομηχανία όπλων γνώρισε τεράστια κερδοφορία. Βρετανικές διπλωματικές αναφορές τον εμφανίζουν να υποστηρίζει τη συνέχιση του πολέμου μέχρι την τελική νίκη. Σε ημερολόγιο του Ιουνίου 1917, ο Βρετανός πρεσβευτής στη Γαλλία λόρδος Μπέρτι κατέγραψε ότι ο Ζαχάρωφ ήταν υπέρ της συνέχισης των εχθροπραξιών «μέχρι τέλους». Η φράση ενίσχυσε τη φήμη του ως ανθρώπου που έβλεπε στον πόλεμο μια εξαιρετικά επικερδή αγορά.

O Ζαχάρωφ, η μυστική διπλωματία και τα ελληνικά συμφέροντα

Ο ρόλος του δεν περιοριζόταν στις πωλήσεις. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση ως άτυπος διαμεσολαβητής στην Ανατολική Μεσόγειο. Το 1916-1917 συμμετείχε σε μυστικές προσπάθειες για την ένταξη της Ελλάδας στο πλευρό των Συμμάχων και για την απομάκρυνση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τη συμμαχία της με τη Γερμανία. Με εξουσιοδότηση του Ντέιβιντ Λόιντ Τζορτζ, ταξίδεψε στην Ελβετία έχοντας στη διάθεσή του σχέδιο που προέβλεπε έως και 10 εκατ. λίρες σε χρυσό, προκειμένου να πειστεί η οθωμανική πλευρά να αποχωρήσει από τον πόλεμο. Η αποστολή απέτυχε.

Η ιστορική έρευνα έχει επίσης αναθεωρήσει την εικόνα του ως πανίσχυρου παρασκηνιακού χειριστή πολιτικών. Μελέτη των Τζόσεφ Μαϊόλο και Άντονι Ίνσαλ για το International History Review, βασισμένη σε αρχεία του Foreign Office, υποστηρίζει ότι ο Ζαχάρωφ λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό ως εργαλείο των Βρετανών πρωθυπουργών και όχι ως ανεξάρτητος παράγοντας που καθόριζε την εξωτερική πολιτική. Παράλληλα, διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και υποστήριξε οικονομικά και υλικά τις ελληνικές επιδιώξεις στη Μικρά Ασία. Η ήττα του ελληνικού στρατού το 1922 έπληξε και τα δικά του συμφέροντα.

Το Μόντε Κάρλο και η φιλανθρωπία

Μετά τον πόλεμο, ο Ζαχάρωφ απομακρύνθηκε σταδιακά από την ενεργό βιομηχανία όπλων και στράφηκε σε άλλες επενδύσεις. Απέκτησε σημαντική συμμετοχή στο καζίνο του Μόντε Κάρλο και συνδέθηκε στενά με την οικονομική και κοινωνική ζωή του πριγκιπάτου. Παράλληλα, χρηματοδότησε εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικές έδρες σε πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Η πιο απτή προσφορά του στην Ελλάδα ήταν η χρηματοδότηση της ίδρυσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Το 1919 κάλυψε την αγορά οικοπέδου και κτιρίων, καθώς και την ετήσια επιχορήγηση του ιδρύματος μέχρι τον θάνατό του. Το Ινστιτούτο εγκαινιάστηκε το 1920 και εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο μικροβιολογικής έρευνας και δημόσιας υγείας.

Ο θάνατός του δεν έβαλε τέλος στο μυστήριο της περιουσίας του. Οι εκτιμήσεις για τον πλούτο του κυμαίνονταν από δεκάδες εκατομμύρια έως αστρονομικά ποσά, αλλά η διαθήκη του αποτιμήθηκε τελικά σε μόλις 193.103 λίρες. Η απόσταση ανάμεσα στη φήμη και στα επίσημα περιουσιακά στοιχεία παραμένει ένα από τα τελευταία αινίγματα της ζωής του.

Ο Ζαχάρωφ άφησε πίσω του μια αντιφατική κληρονομιά. Χρηματοδότησε ένα σημαντικό ελληνικό επιστημονικό ίδρυμα και συνέβαλε στην ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας, ενώ η επιχειρηματική του επιτυχία συνδέθηκε με την πώληση όπλων σε αντίπαλα κράτη, αθέμιτες πρακτικές και πολιτικές διασυνδέσεις. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να του αποδοθεί η πρόκληση των πολέμων στους οποίους δραστηριοποιήθηκε. Υπάρχουν, όμως, αρκετά τεκμήρια για να φανεί πώς μετέτρεψε τις διεθνείς εντάσεις σε επιχειρηματικές ευκαιρίες — και πώς έγινε σύμβολο μιας εποχής κατά την οποία το εμπόριο όπλων μπορούσε να επηρεάζει όχι μόνο τις αγορές, αλλά και την ίδια τη διπλωματία.