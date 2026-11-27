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Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατανέμονται 20 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι πλημμύρες του Οκτωβρίου 2026 στους δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Διρφύων–Μεσσαπίων. Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Νίκου Παπαθανάση και προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026–2030.

Η απόφαση

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ), της οποίας προεδρεύει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κώστας Κατσαφάδος, κατανέμονται 20.000.000 ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026-2030.

Οι πόροι αφορούν την Εύβοια και ειδικότερα την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου 2026 στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Διρφύων – Μεσσαπίων, σε οδικό δίκτυο, ρέματα και δημοτικές υποδομές.

Το Ειδικό Πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εργαλείο της Πολιτείας για την ταχεία αποκατάσταση των υποδομών μετά από φυσικές καταστροφές, ενώ παράλληλα χρηματοδοτεί έργα πρόληψης που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών απέναντι ακραία καιρικά φαινόμενα.