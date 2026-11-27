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Αυξάνονται οι αβεβαιότητες και οι απρόβλεπτοι παράγοντες καθώς η Κίνα καλείται να διαχειριστεί ένα πιο σύνθετο περιβάλλον ανάπτυξης, επισημαίνει η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC), ενώ δεσμεύτηκε να διατηρήσει άφθονη ρευστότητα.

H κεντρική τράπεζα επανέλαβε ότι θα διατηρήσει μια πιο προληπτική δημοσιονομική πολιτική και μια σχετικά χαλαρή νομισματική στάση, σύμφωνα με την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για το 2026 που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η PBOC δεν μπήκε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις αβεβαιότητες που επισήμανε. Ανέφερε επίσης ότι θα χρησιμοποιήσει μια σειρά εργαλείων νομισματικής πολιτικής «με ευελιξία και αποτελεσματικότητα» και θα ενισχύσει τη χρηματοπιστωτική στήριξη σε τομείς όπως η εγχώρια ζήτηση, η καινοτομία και οι μικρές επιχειρήσεις.

Η έκθεση έρχεται σε μια στιγμή που η οικονομία πέραν του τομέα των εξαγωγών αντιμετωπίζει δυσκολίες, με την κατανάλωση να παραμένει καθηλωμένη εξαιτίας μιας πολυετούς κρίσης στον κλάδο των ακινήτων.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας

Παράλληλα, εντείνονται οι εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Αυτή την εβδομάδα, το Πεκίνο δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα, προειδοποιώντας μάλιστα ότι οι συντελεστές θα μπορούσαν να διπλασιαστούν σε περίπτωση κατάρρευσης των εμπορικών συνομιλιών.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κίνας παραμένει, σε γενικές γραμμές, εύρωστος, με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους να «συγκλίνουν συνολικά και να παραμένουν, εν γένει, ελέγξιμοι», αναφέρει η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC) στην έκθεσή της.

Σύμφωνα με την έκθεση, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος το 2025 όσον αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τα χρηματοδοτικά οχήματα των τοπικών αρχών.

Τόσο ο αριθμός των εν λόγω πλατφορμών χρηματοδότησης όσο και το ύψος του χρηματοοικονομικού χρέους τους έχουν μειωθεί δραστικά σε σύγκριση με τις αρχές του 2023, ενώ και ο αριθμός των μικρομεσαίων τραπεζών που παρουσιάζουν κινδύνους έχει υποχωρήσει σημαντικά από το υψηλότερο επίπεδό του.