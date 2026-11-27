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Χάκερ παραβίασαν την κύρια πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όπως δήλωσαν στο Reuters τρία άτομα με γνώση του θέματος. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο μεγάλο όγκο ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν τακτικές επιχειρήσεις, το προσωπικό και τον εφοδιασμό.

Οι κυβερνοεπιθέσεις στο σύστημα «Cloud One» εντοπίστηκαν τον τελευταίο περίπου μήνα, κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, ανέφεραν δύο από τις πηγές, προσθέτοντας ότι το γεγονός προκάλεσε διαταραχές στη λειτουργία της πλατφόρμας. Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει την ταυτότητα των χάκερ, την πλήρη έκταση της παραβίασης ή το εάν έχουν κλαπεί δεδομένα.

Σε δήλωσή της προς το Reuters, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανέφερε ότι «δεν σχολιάζει την κατάσταση ασφαλείας, τις ευπάθειες ή την επιχειρησιακή κατάσταση συγκεκριμένων δικτύων και συστημάτων. Λαμβάνουμε διαρκώς τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πληροφοριών, των συστημάτων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου (Πολεμικής Αεροπορίας)».

Ένα κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης

Το «Cloud One», το οποίο ξεκίνησε το 2017, σχεδιάστηκε ως ένα κεντρικό σημείο εξυπηρέτησης για τις ανάγκες πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνδυάζει τους πόρους τεσσάρων παρόχων —της Microsoft, της Amazon, της Oracle και της Alphabet— για την υποστήριξη πλήθους εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού και μισθοδοσία, καθώς και ζητήματα εφοδιασμού και συντήρησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το σύστημα Διοίκησης και Ελέγχου της Πολεμικής Αεροπορίας που βασίζεται στο cloud και συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεράμυνας και άλλες πηγές πληροφοριών από όλη τη Βόρεια Αμερική, καθώς και το «Theater Integrated Combat Munitions System» (Ολοκληρωμένο Σύστημα Πυρομαχικών Μάχης), το οποίο παρακολουθεί βόμβες και πυραύλους σε περισσότερες από 200 εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανά τον κόσμο.

Η εταιρεία SAIC ήταν ο κύριος ανάδοχος του «Cloud One» έως το 2025, οπότε και ανέλαβε η Leidos. Η SAIC δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ η Leidos παρέπεμψε τα ερωτήματα στην Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, το «Cloud One» συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων πλατφορμών υπολογιστικού νέφους του αμερικανικού στρατού.

«Μια παραβίαση εδώ είναι πολύ σοβαρό ζήτημα», δήλωσε μία από τις πηγές. Οι ερευνητές έχουν καλέσει τη Διοίκηση Κυβερνοχώρου—τη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ για τον κυβερνοχώρο— προκειμένου να αξιολογήσει τη ζημιά, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η Διοίκηση Κυβερνοχώρου δεν ανταποκρίθηκε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ευρύ φάσμα διαταραχών

Η αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης προκάλεσε διάφορα προβλήματα λειτουργίας. Δύο από τις πηγές, καθώς και ένα τέταρτο άτομο που γνωρίζει το θέμα, δήλωσαν ότι έχουν ανασταλεί οι προσπάθειες μεταφοράς εφαρμογών υποστήριξης (back-office) στο Cloud One —μια προτεραιότητα του στρατού εδώ και καιρό.

Οι ενημερώσεις για εφαρμογές που λειτουργούν ήδη στο Cloud One έχουν μπλοκαριστεί, εμποδίζοντας το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας να εφαρμόσει διορθώσεις, ακριβώς τη στιγμή που αποκαλύπτεται μια νέα σειρά σοβαρών ευπαθειών λογισμικού σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο. Μια πέμπτη πηγή ανέφερε ότι σε ορισμένους χρήστες αφαιρέθηκαν τα δικαιώματα διαχειριστή.

Μία πηγή δήλωσε ότι οι εισβολείς εκμεταλλεύτηκαν μια ευπάθεια λογισμικού για να αποκτήσουν πρόσβαση στο «επίπεδο ελέγχου». Το άτομο αυτό παρομοίασε το επίπεδο ελέγχου με ένα «καθολικό τηλεχειριστήριο», καθώς οι εισβολείς θα μπορούσαν, θεωρητικά, να αξιοποιήσουν την πρόσβασή τους για να ελέγξουν την επιχειρησιακή κατάσταση στρατιωτικών αεροσκαφών ή τη διακίνηση ανταλλακτικών —αν και παραμένει ασαφές αν οι χάκερ προέβησαν σε τέτοιες ενέργειες στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να εντοπίσει τη συγκεκριμένη ευπάθεια που εκμεταλλεύτηκαν οι χάκερ.

Κυβερνοεπιθέσεις κατ’ εξακολούθηση

Η είδηση ​​για την παραβίαση έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για εισβολές που υποβοηθούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) —ένα ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα για δίκτυα που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος (cloud), δεδομένης της ικανότητας των μοντέλων ΤΝ να εντοπίζουν ταχύτατα αδυναμίες σε ευρείες επιφάνειες επίθεσης.

Η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ήδη τις συνέπειες από τουλάχιστον έξι άλλα κυβερνοπεριστατικά που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο περιστατικά στο FBI, μια παλαιότερη παραβίαση δεδομένων του Πενταγώνου, μια πρόσφατη διαρροή στοιχείων προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, μια παραβίαση που επηρέασε τουλάχιστον δύο υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και μια κυβερνοεπίθεση στο Υπουργείο Οικονομικών.

Το Cloud One βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των χάκερ.

Σε ένα σχόλιο του 2023, το οποίο δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση FedScoop, η ηγεσία του Cloud One έκανε λόγο για «ποσοστό επιτυχίας 100%» στην απόκρουση ενός —όπως το χαρακτήρισαν— «συγκλονιστικά» μεγάλου αριθμού προσπαθειών διείσδυσης στην πλατφόρμα. «Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους όσον αφορά την ασφάλεια», έγραψε η ηγεσία της Cloud One.