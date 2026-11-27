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Περισσότερα χρήματα στην τσέπη, αλλά χωρίς ουσιαστική αλλαγή της θέσης τους στην εισοδηματική κλίμακα, προβλέπει για ένα σημαντικό μέρος των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών ο προϋπολογισμός του 2027. Παρά τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων, τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις εισοδηματικές ενισχύσεις, οι κυβερνητικές προσομοιώσεις για το 2027 δείχνουν ότι το ποσοστό της σχετικής φτώχειας θα διαμορφωθεί στο 16,7%, έναντι 16,4% στο σενάριο που ενσωματώνει τις πρόσθετες παρεμβάσεις του 2026.

Η μικρή αυτή αύξηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία το οικονομικό επιτελείο προβλέπει σημαντική ενίσχυση των εισοδημάτων. Το μέσο ετήσιο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 701 ευρώ ή 4,64% σε σχέση με την αρχική βάση υπολογισμού του 2026. Ωστόσο, η άνοδος των εισοδημάτων δεν αρκεί για να περιορίσει στον ίδιο βαθμό τις εισοδηματικές ανισότητες και να απομακρύνει μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού από τα όρια της φτώχειας.

Δύο διαφορετικοί κόσμοι

Αποκαλυπτική είναι η σύγκριση των δύο άκρων της εισοδηματικής κλίμακας. Στο φτωχότερο 10% του πληθυσμού η ετήσια αύξηση του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος υπολογίζεται σε 274 ευρώ, ενώ στο πλουσιότερο 10% φτάνει τα 1.409 ευρώ. Σε μηνιαία βάση η διαφορά είναι περίπου 23 ευρώ για τους φτωχότερους έναντι 117 ευρώ για τους πλουσιότερους.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι πρώτοι εμφανίζονται να έχουν μεγαλύτερο ποσοστιαίο όφελος, με αύξηση του εισοδήματός τους κατά 5,78%, έναντι 3,93% των δεύτερων. Η μεγάλη απόσταση στην εισοδηματική αφετηρία των δύο ομάδων εξηγεί γιατί μια υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση μεταφράζεται σε πολύ λιγότερα χρήματα. Το μέσο ετήσιο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα του φτωχότερου 10% υπολογίζεται στην αρχική βάση του 2026 σε 4.737 ευρώ και του πλουσιότερου 10% σε 35.901 ευρώ.

Ο πήχης της φτώχειας ανεβαίνει

Καθώς αυξάνονται τα εισοδήματα στην οικονομία, ανεβαίνει και ο πήχης που πρέπει να ξεπεράσουν τα ασθενέστερα νοικοκυριά για να βρεθούν πάνω από το όριο της σχετικής φτώχειας. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς υπολογισμούς, το ετήσιο εισοδηματικό κατώφλι για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό μετακινείται από τα 8.075,92 ευρώ στην αρχική βάση του 2026 στα 8.452,73 ευρώ το 2027.

Εάν το όριο παρέμενε αμετάβλητο, η εικόνα θα ήταν σαφώς καλύτερη. Το ποσοστό του πληθυσμού κάτω από αυτό θα περιοριζόταν από 16,9% στην αρχική βάση του 2026 σε 15,6% μετά τις πρόσθετες παρεμβάσεις της ίδιας χρονιάς και στο 14,7% το 2027.

Οταν όμως συνυπολογίζεται η άνοδος του διάμεσου εισοδήματος και αναπροσαρμόζεται αναλόγως το όριο της φτώχειας, η βελτίωση είναι πολύ μικρότερη. Το ποσοστό της σχετικής φτώχειας, από 16,9% αρχικά, υποχωρεί στο 16,4% στο ενισχυμένο σενάριο του 2026, για να ανέλθει εκ νέου στο 16,7% το 2027.

Η εισοδηματική ενίσχυση επιτρέπει επομένως σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να ξεπεράσει το σημερινό κατώφλι της φτώχειας, χωρίς όμως να επιφέρει αντίστοιχη βελτίωση της θέσης των ασθενέστερων στην εισοδηματική κατανομή.

Οι οικογένειες που μένουν πίσω

Ακόμη πιο δύσκολη παραμένει η κατάσταση για συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, οι οποίες εμφανίζουν περιορισμένη βελτίωση ακόμη και στην περίπτωση που το όριο της φτώχειας διατηρηθεί αμετάβλητο.

Στις μονογονεϊκές οικογένειες το ποσοστό φτώχειας προβλέπεται να υποχωρήσει από 25,5% σε μόλις 25%. Ενας στους τέσσερις ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις οικογένειες θα εξακολουθεί, δηλαδή, να βρίσκεται κάτω από το συγκεκριμένο εισοδηματικό κατώφλι.

Περιορισμένη είναι η βελτίωση και για τους νέους ηλικίας 15-24 ετών, με το αντίστοιχο ποσοστό να μειώνεται από 22,5% σε 21,1%, αλλά και για τους ανθρώπους ηλικίας κάτω των 65 ετών που ζουν μόνοι τους, όπου υποχωρεί από 19,7% σε 18,9%.

Στον αντίποδα, σημαντικότερα οφέλη καταγράφονται για τα ζευγάρια με τρία ή περισσότερα παιδιά, όπου το ποσοστό περιορίζεται από 25,2% σε 19,7%, καθώς και για τους ανθρώπους ηλικίας 80 ετών και άνω, με μείωση από 19,1% σε 14,7%.

Οι ανισότητες και ο λογαριασμός της ακρίβειας

Η περιορισμένη αναδιανεμητική επίδραση αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του δείκτη εισοδηματικής ανισότητας Gini. Ενώ στο σενάριο που ενσωματώνει τις πρόσθετες παρεμβάσεις του 2026 υποχωρεί από 0,2943 σε 0,2913, το 2027 αυξάνεται ελαφρά σε 0,2924. Μέρος της προηγούμενης βελτίωσης χάνεται, παρά το γεγονός ότι η μέση επιβάρυνση των νοικοκυριών από άμεσους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές εμφανίζεται μειωμένη, από 22,8% στην αρχική βάση του 2026 σε 22,5%.

Η προσομοίωση του προϋπολογισμού βέβαια εξετάζει την εξέλιξη των ονομαστικών διαθέσιμων εισοδημάτων και όχι τη διαφορετική επίδραση της ακρίβειας στον προϋπολογισμό κάθε οικογένειας. Για τα φτωχότερα νοικοκυριά, που διαθέτουν μεγάλο μέρος των χρημάτων τους για τρόφιμα, στέγαση και ενέργεια, τα περιθώρια περιορισμού των δαπανών είναι ήδη στενά. Η πραγματική δοκιμασία για μια προβλεπόμενη εισοδηματική αύξηση της τάξης των 23 ευρώ τον μήνα βρίσκεται στον λογαριασμό του σουπερμάρκετ, στο ενοίκιο και στο κόστος θέρμανσης. Εκεί θα κριθεί πόσο από το ονομαστικό εισοδηματικό όφελος θα μεταφραστεί τελικά σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των οικονομικά ασθενέστερων.