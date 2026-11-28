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Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) η Coca-Cola HBC καθίσταται πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος συνεργάτης εμφιάλωσης της Coca-Cola παγκοσμίως.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic χαρακτήρισε την εξαγορά ως «ιστορικό ορόσημο» αλλά και ως ένα «σημαντικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης» μέσα από βίντεο που ανήρτησε η εταιρεία στο LinkedIn

Όπως είπε, «μαζί είμαστε πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος συνεργάτης εμφιάλωσης της Coca-Cola στον κόσμο, εξυπηρετώντας περισσότερους από ένα 1,2 δισ. καταναλωτές σε σαράντα τρεις αγορές».

Κατά τον ίδιο, η επιχειρηματική αυτή κίνηση θα δημιουργήσει μια ακόμα πιο ισχυρή πλατφόρμα ανάπτυξης, μέσα από τον συνδυασμό των δυνατοτήτων, της κλίμακας και των πόρων που διαθέτει η Coca-Cola HBC με την «ισχυρή τοπική τεχνογνωσία της CCBA».

«Αυτό το ορόσημο βασίζεται στη μακρά ιστορία μας στην Αφρική», τονίσε ύστερα ο Zoran Bogdanovic. Ο ίδιος έκανε αναφορά στην 75ετή δραστηριότητα της εταιρείας στη Νιγηρία αλλά και στην επέκταση στην Αίγυπτο.

Η κίνηση αυτή «αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στο μέλλον της ηπείρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η πρόσφατη εισαγωγή μας στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ είναι ένα ακόμη σαφές δείγμα αυτής της δέσμευσης», υπογράμμισε ο κ. Bogdanovic στην ανάρτηση.

Coca-Cola HBC: Θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, η εταιρεία θα εκδώσει σήμερα 21.027.676 νέες κοινές μετοχές υπέρ της Gutsche Family Investments, οι οποίες αντιστοιχούν στο 5,45% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στα χρηματιστήρια του Λονδίνου, του Γιοχάνεσμπουργκ και της Αθήνας αναμένεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με την εισαγωγή τους στην κύρια αγορά της Euronext Athens να έχει προγραμματιστεί για τις 10.15 π.μ.

Το μέρος του τιμήματος που καταβάλλεται σε μετρητά χρηματοδοτήθηκε μέσω συνδυασμού υφιστάμενης ρευστότητας και ομολόγων που εξέδωσε η Coca-Cola HBC τον Μάρτιο του 2026, για την αναχρηματοδότηση των ενδιάμεσων πιστωτικών διευκολύνσεων που είχαν εξασφαλιστεί κατά την υπογραφή της συμφωνίας.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA αναμένεται να παραμείνει εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου του ομίλου, μεταξύ 1,5 και 2 φορές.

Παράλληλα, η Coca-Cola HBC επιβεβαιώνει την εκτίμησή της ότι η συναλλαγή θα έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS), με χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό ενίσχυσης από την πρώτη πλήρη οικονομική χρήση μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.