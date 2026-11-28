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«Απόφαση-σοκ» τη χαρακτηρίζουν οι «Financial Times», «που θα μπορούσε να δώσει στους πολίτες μεγαλύτερο λόγο στη διαμόρφωση των πολιτικών» της ΕΕ. Ως «νίκη για τις ΜΚΟ» την ερμηνεύει το Politico. Οι θεσμικές δεσμεύσεις δεν μπορεί να μένουν επ’ αόριστον στο συρτάρι: αυτό είναι επί της ουσίας το μήνυμα της απόφασης που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο – μέρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης – την Τετάρτη επί της προσφυγής ομάδας πολιτών κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη τήρηση ανειλημμένων δεσμεύσεών της στην έγκριση νομοθεσίας κατά της εκτροφής ζώων σε κλουβιά.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να αφήνει τους πολίτες να περιμένουν επ’ αόριστον την έγκριση νομοθεσίας

Ευρύτερα, αφορά την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: ενός μηχανισμού, μέσω του οποίου η Κομισιόν υποχρεούται να εξετάζει, και ενδεχομένως να νομοθετεί, προτάσεις που συγκεντρώνουν 1 εκατομμύριο υπογραφές σε τουλάχιστον επτά κράτη-μέλη. Αφότου θεσμοθετήθηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το 2009, μόλις 15 πρωτοβουλίες πολιτών το έχουν καταφέρει.

Η νέα δικαστική απόφαση, η οποία θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να εφαρμοστεί και σε άλλες εν εξελίξει πρωτοβουλίες πολιτών για διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ταυτότητας που αφορά και την Ελλάδα, αναδεικνύει τη σημασία του χρονοδιαγράμματος ως μέσου θεσμικής λογοδοσίας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αφήνει τους πολίτες να περιμένουν επ’ αόριστον την έγκριση νομοθεσίας, την οποία είχε υποσχεθεί. Σύμφωνα με τις οργανώσεις, είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν καλείται νομικά να τηρήσει σχετική δέσμευση. Πρόκειται για μείζον ζήτημα συμμετοχικής δημοκρατίας.

«End the Cage Age»

Εν προκειμένω, η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2018. Η φιλοζωική MKO «Compassion in World Farming» (CIWF), με τη στήριξη περισσότερων από 170 οργανώσεων, ξεκίνησε τότε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «End the Cage Age» («Τέλος στην εποχή των κλουβιών»). Συγκέντρωσε σχεδόν 1,4 εκατ. υπογραφές, ξεπερνώντας το ελάχιστο απαιτούμενο όριο σε 18 κράτη-μέλη.

Τον Ιούνιο του 2021 η Κομισιόν, κατά την πρώτη προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεσμεύθηκε να καταθέσει έως το τέλος του 2023 σχετική νομοθετική πρόταση, με ορίζοντα εφαρμογής το 2027. Δεν συνέβη. Σύμφωνα με τους «Financial Times», η Επιτροπή εγκατέλειψε το σχέδιο τον Σεπτέμβριο του 2023, εν μέσω της εκστρατείας της Φον ντερ Λάιεν για την επανεκλογή της, ενόσω σχέδιο εκτίμησης των επιπτώσεων ανέφερε αύξηση του κόστους στην αγροτοβιομηχανία κατά περίπου 15%.

Οταν οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών ζήτησαν νέο χρονοδιάγραμμα, η Επιτροπή επικαλέστηκε την ανάγκη περαιτέρω διαβούλευσης, χωρίς χρονικές δεσμεύσεις. Τον Μάρτιο του 2024, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη. Κατηγόρησαν την Κομισιόν για παραβίαση των Συνθηκών της ΕΕ, επειδή δεν τήρησε την αρχική της δέσμευση και δεν υιοθέτησε νέο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή της.

Βάσει της αρχής χρηστής διοίκησης, το Δικαστήριο συμφώνησε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «παρέλειψε να ενεργήσει» για μέτρα που η ίδια είχε δρομολογήσει. Ο κανονισμός για τις Πρωτοβουλίες Πολιτών της επιβάλλει την υποχρέωση, χωρίς χρονικό περιορισμό, να ορίζει χρονοδιάγραμμα για όλα τα μέτρα που σκοπεύει να λάβει σε απάντηση.

Η ισχύς της υποχρέωσης παραμένει για όσο διάστημα η Επιτροπή διατηρεί την πρόθεσή της να ενεργήσει, δεν εξαντλείται στην αρχική δήλωση προθέσεων – αποφάνθηκε το Δικαστήριο – ούτε εξαρτάται από την αλλαγή της σύνθεσής της. Το χρονοδιάγραμμα, υπογράμμισε, έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενημέρωση των πολιτών ως προς την πρόοδο των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί και για την αξιολόγηση της εφαρμογής τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, το Δικαστήριο δεν υποχρεώνει την Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πρόταση μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Θεωρητικά, θα μπορούσε ακόμη να αποφύγει τη λήψη μέτρων, αποσύροντας επισήμως τη δέσμευσή της – αν και, σύμφωνα με την CIWF, το έχει αποκλείσει εγγράφως. Παρότι το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των οργανώσεων για πρόσβαση στον φάκελο της Επιτροπής, η απόφαση ενισχύει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν – η οποία παρουσίασε φέτος σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση των κλουβιών για κότες και χοίρους – δήλωσε ότι «αναλύεται η απόφαση». Το επόμενο τεστ είναι ακόμη πιο ευαίσθητο πολιτικά, επισημαίνουν οι «Financial Times»: έως τον Μάιο, η Κομισιόν θα πρέπει να απαντήσει σε άλλη μια επιτυχημένη πρωτοβουλία πολιτών περί αναστολής της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ, για λόγους ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

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