OT FORUM: «Νέα Εποχή για τις Κεφαλαιαγορές» – Η δεύτερη μέρα

Με καλεσμένους διακεκριμένα στελέχη των επιχειρήσεων, των αγορών, της οικονομίας, αλλά και της πολιτικής σκηνής ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα του 5ου OT FORUM, με τίτλο «Νέα Εποχή για τις Κεφαλαιαγορές: Το στοίχημα για βιώσιμη επιχειρηματικότητα και χρηματοοικονομική αειφορία», το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Στον ειδικά διαμορφωμένο φιλόξενο χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου οι δημοσιογράφοι του ΟΤ μαζί με τους εκλεκτούς συνομιλητές τους φώτισαν πλευρές και ανέδειξαν διαστάσεις του νέου τοπίου που διαμορφώνεται στην ελληνική και στην παγκόσμια οικονομία από τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, αλλά καιαπό τις γεωπολιτικές αναταράξεις, με μεγάλο ζητούμενο εάν και πώς σε αυτή τη νέα εποχή οι κεφαλαιαγορές θα εξακολουθήσουν να υπηρετούν τους στόχους της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και χρηματοοικονομικής ευφορίας.

Γεραπετρίτης: Σε εξέλιξη ελληνικές επενδύσεις στην Τουρκία

Το κρίσιμο σταυροδρόμι που βρίσκεται η Ελλάδα και το γεωπολιτικό διπλωματικό της αποτύπωμα, περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ανοίγοντας την αυλαία της δεύτερης ημέρας του 5ου ΟΤ FORUM.

Κληθείς να σχολιάσει τους δασμούς Τραμπ, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι στην Ευρώπη έχουμε καταλήξει ότι είναι χρήσιμο και ωφέλιμο να έχουμε καλές σχέσεις, ένα modus vivendi με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι σε επίπεδο Βρυξελλών υπάρχει έντονη συζήτηση για το πώς πρέπει αν διαχειριστούμε τα προβλήματα που προκύπτουν με τη δασμολογική πολιτική: «Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενιαία, να έχει μία φωνή ώστε να πολλαπλασιάσει τη διαπραγματευτική της ικανότητα», τόνισε, αναγνωρίζοντας ωστόσο, ότι υπάρχουν διαφορετικές φωνές στους κόλπους της ΕΕ».

Ειδικά για τις επιπτώσεις στην Ελλάδα, τόνισε ότι είμαστε λιγότερο εκτεθειμένοι, πρέπει όμως να είμαστε προετοιμασμένοι: «Δεν έχουμε υπερέκθεση έναντι των ΗΠΑ, έχουμε ακμάζοντα οικονομικά μεγέθη και πολιτική σταθερότητα, που είναι τα βασικά χαρακτηριστικά για να αποφύγουμε μία κρίση».

Οσον αφορά το ΝΑΤΟ, ο κ. Γερπατρίτης είπε πως «με τις τεκτονικές εξελίξεις που έχουμε στο γεωπολιτικό πεδίο, κάθε χώρα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μία υβρυιδική ή συμβατική επίθεση», τόνισε, προσθέτοντας ότι το ΝΑΤΟ αποτελεί μια ισχυρή αμυντική συμφωνία και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο: «Δεν νομίζω ότι, θα υπάρξει θεμελιώδης αλλαγή σε επίπεδο ΝΑΤΟ»

Τόνισε ωστόσο, ότι η υπερεξάρτηση από τις ΗΠΑ τείνει να απομειωθεί, τα βάρη περιέρχονται και στην Ευρώπη η οποία πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος.

Για την Τουρκία είπε ότι αποτελεί ισχυρό περιφερειακό παράγοντα με αυτοτελή αμυντική βιομηχανία, εταίρος και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και χώρα υπό ένταξη, ως εκ τούτου θα πρέπει να τηρεί συγκεκριμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από όλα αυτά.

Αναφερόμενος στην επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη, είπε ότι έκανε σειρά επαφών με τον Οικουμενικό Πατριάρχης, την Ομογένεια, και σημαίνοντα πρόσωπα επισκέφθηκε ιδρύματα της ρωμιοσύνης, και είχε άτυπη συνάντηση με τον Τούρκο ΥΠΕΞ . με τον κ. Φιντάν συζήτησαν θέματα επικαιρότητας διεθνή και περιφερειακά, που αποτελούν κοινές προκλήσεις και για τις 2 χώρες. Είπε επίσης ότι συζήτησαν και το κυπριακό.

Υπογράμμισε επίσης ότι διατηρείται η θετική ατζέντα μεταξύ των δύο χωρών, εκτιμώντας ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε καλύτερη οικονομική συνεργασία. Είπε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη ελληνικές επενδύσεις στην Τουρκία. Και αναφέρθηκε στην επίσκεψη του κ. Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη.

Τόνισε, ακόμη, ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σε ενεργειακό κόμβο, υπογραμμίζοντας ότι το καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, μεγάλη σημασίας «και είναι ένα έργο που θα υλοποιηθεί».

Κληθείς να σχολιάσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι στην Ελλάδα «έχουμε γίνει ειδικοί στη διπλωματική τριγωνομετρία, έχουμε καταφέρει να τετραγωνίζουμε κύκλους». Και εξηγεί: έχουμε άριστη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, στο βέλτιστο επίπεδο που ήταν ποτέ, έχουμε παραδοσιακά ισχυρούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο και μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ.





Στ. Παπασταύρου: Τρέχουμε το χρονοδιάγραμμα για τα blocks της Chevron

Στον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην ενεργειακή θωράκιση της Ευρώπης, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Ν. Παπασταύρου.

Ερωτηθείς για τα θαλάσσια μπλοκ και τις εξελίξεις στο πεδίο αυτό αναφορικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Chevron, ο υπουργός Ενέργειας υπογράμμισε ότι πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη, «από τις 26 Μαρτίου, που έγινε η αποδοχή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Chevron, τρέξαμε ένα γρήγορο χρονοδιάγραμμα με την υπογραφή τριών υπουργικών αποφάσεων»: η μία να βγει το ΦΕΚ της αποδοχής, η άλλη για τις συντεταγμένες και η τρίτη για τον διαγωνισμό.

Στόχος, είναι εντός του 2026 να ξεκινήσει η διαδικασία με τη Chevron, ή όποιον άλλον επιλεγεί. «Είναι μια ιστορική συμφωνία» υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από το έργο αυτό, ο κ. Παπασταύρου έσπευσε να τονίσει ότι τα συγκεκριμένα οικόπεδα είναι είναι έξω «από περιοχές που αδικαιολόγητα και μη τεκμηριωμένα θα μπορούσε κάποιος να διεκδικήσει. Και αυτό είναι το γεωπολιτικό όφελος, καθώς αναγνωρίζει την ελληνική δικαιοδοσία».

Αναφερόμενος στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «προφανώς θωρακίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται η γεωπολιτική στην ενέργεια, υπό τις νέες συνθήκες σημείωσε μεταξύ άλλων: «Δεν ξέρω αν πάμε πίσω σχετικά με την πράσινη ενέργεια. Ωστόσο, η αντιμετώπιση για τα ορυκτά καύσιμα και το φυσικό αέριο είναι πιο ευνοϊκή. Κι αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί η χώρα μας».

Ο υπουργός Ενέργειας ανέφερε ότι αύριο με τον υφυπουργό, Νίκο Τσάφο αναχωρούν για το Τέξας, όπου θα έχουν συζητήσεις με τη Chevron και την ExxonMobil, ώστε να προχωρήσουν συντεταγμένα και να ξεκαθαριστεί πότε μπορούν να ξεκινήσουν οι σεισμικές έρευνες.

Ο κ. Παπασταύρου, τόνισε ότι κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησαν την Κυριακή ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης., επισημάνθηκε ότι ηλεκτρική διασύνδεση εντάσσεται στον IMEC, στον ευρύτερο γεωπολιτικό διάδρομο, που υπάρχει από την Ινδία, προς τον αραβικό κόσμο και την Ευρώπη: «Η χώρα μας είναι μία πύλη, είναι η πύλη από την Ινδία, στον αραβικό κόσμο και σε όλη την Ευρώπη», υπογράμμισε.

Ο υπουργός Ενέργειας μίλησε και για τα μπλακ άουτ που σημειώθηκαν στην Ιβηρική, σημείωσε ότι έγιναν τρία πιλοτικά crash test πριν από το Πάσχα σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ και ΡΑΑΕΥ, ώστε να αποτραπεί ένας τέτοιος κίνδυνος. «Είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση. Αυτή η ομάδα συνεχίζει να δουλεύει και είμαστε σε συνεχή επαφή μεταξύ μας. Αντιλαμβανόμαστε την ευπάθεια του συστήματος».

Μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι προτεραιότητα αυτήν τη στιγμή και μεγάλο στοίχημα είναι η αποθήκευση: «Είμαστε από τις πρώτες 7-8 χώρες σε ΑΠΕ και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Θέλουμε επενδύσεις στην αποθήκευση».





Σημαντικά βήματα στο θεσμικό πλαίσιο και στην εποπτεία των αγορών

Για το στοίχημα της προσέλκυσης νέων κεφαλαίων, μίλησαν οι κύριοι Κοτρόζος (Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Δραζιώτης (Εurobank Εquities), Βερέμης (Big Pi Ventures) και Ξυδώνας (Επενδυτική ΑΕΔΑΚ ΕΦΚΑ) στο 5ο ΟΤ FORUM.

«Ενώ οι δείκτες φαίνεται ότι ανεβαίνουν, και υπάρχει αισιοδοξία επενδυτικά, οι Έλληνες επενδυτές δεν εμπιστεύονται την αγορά τους. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό»;

Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που έθεσε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης στο πάνελ του 5ου OT FORUM, στη συζήτηση για το στοίχημα της προσέλκυσης νέων κεφαλαίων.

Ο κ. Αγαμέμνων Κοτρόζος, Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. εξήγησε ότι πρέπει να διαχωριστεί η κεφαλαιαγορά μεταξύ της χρηματιστηριακής αγοράς και της αγοράς ομολόγων. Στην αγορά ομολόγων, έχει αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των επενδυτών, ιδιωτών και θεσμικών.

«Στο χρηματιστήριο βλέπουμε μια αύξηση της συμμετοχής των ξένων θεσμικών επενδυτών΄ στον ημερήσιο τζίρο του χρηματιστήριου που έχει προσεγγίσει τα 64% του τζίρου ημερησίως. Είναι ο υψηλότερος τα τελευταία 10 χρόνια και σίγουρα, πηγαίνοντας η Ελλάδα στη watch list για τις ανεπτυγμένες αγορές , στάτους το οποίο έχασε κατά την περίοδο της κρίσης, πιστεύουμε ότι εκεί, ο τζίρος θα είναι πολύ μεγαλύτερος».

Ο κ. Κοτρόζος πρόσθεσε ότι στην παρούσα φάση ο τζίρος είναι περίπου 190 εκατ. ευρώ αλλά μπορεί να φθάσει και τα 300-350 εκατ. ευρώ ημερησίως.

Πώς μπορεί να γίνει η αγορά καλύτερη και να αναβαθμιστεί, ρώτησε ο κ. Φιλιππίδης τον κ. Σταμάτη Δραζιώτη, CFA Head of Research Eurobank Equities. Ο κ. Δραζιώτης αναφέρθηκε στη watch list και μεταξύ άλλων εξήγησε ότι τα χρήματα που υπάρχουν στις αναπτυγμένες αγορές είναι επταπλάσια σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές. «Άρα μιλάμε για ένα μεγαλύτερο pool επενδυτών, μια μεγαλύτερη επενδυτική βάση, το οποίο είναι θετικό».

Ο κ. Μάρκος Βερέμης, Εταίρος της Big Pi Ventures, μίλησε για το private equity και είπε ότι «εάν δεν υπάρχει επαρκής δανεισμός και δεν υπάρχει private equity, που είναι κατά κάποιο τρόπο το μηχανοστάσιο της μεσαίας οικονομίας, που βγάζει τις μεγάλες εταιρείες, δεν μπορείς να έχεις μεγάλες εταιρείες».

Για τον ρόλο των θεσμικών επενδυτών ρώτησε ο κ. Φιλιππίδης τον κ. Πάνο Ξυδώνα, Πρόεδρο της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΕΔΑΚ του ΕΦΚΑ και καθηγητή στο ESSCA της Γαλλίας.

Ο κ. Ξυδώνας είπε ότι η ΑΕΔΑΚ των ασφαλιστικών οργανισμών έχει ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 1,5 δισ. σε ελληνικές εισηγμένες, με συμμετοχές 1,5%-2% σε blue chips. Πρόσθεσε ότι το Υπερταμείο έχει σημαντικές τοποθετήσεις σε ελληνικές εισηγμένες. «Μελλοντικά, προπαρασκευαάζεται ένας ρολος στρατηγικού επενδυτή».





Ποιες επενδυτικές ευκαιρίες έρχονται στην ελληνική αγορά

Στις επενδυτικές ευκαιρίες που δημιουργούνται εντός της ελληνικής οικονομίας αλλά και για την επόμενη ημέρα του επιχειρείν μίλησαν στο 5ο OT FORUM ο Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων HELLENiQ ENERGY Νίκος Κάτσενος και ο Head of Strategy IDEAL HOLDINGS Δαμιανός Παπακωνσταντίνου, μιλώντας στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα και Χρήστο Κολώνα.

Όπως είπε ο κ. Κάτσενος, ο όμιλος της HELLENiQ ENERGY έχει καταστρώσει ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια. Ο απώτερος στόχος είναι η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για μετόχους αλλά και τα κέρδη, σημείωσε.

Ανέφερε ακόμη τους 3 πυλώνες της εταιρείας (ενίσχυση βασικών δραστηριοτήτων και απανθρακοποίησή τους, δραστηριοποίηση σε παρακείμενες δραστηριότητες, από την ηλεκτροκίνηση έως και τα ανανεώσιμα καύσιμα και δημιουργία ενός καθετοποιημένου πράσινου utility) οι οποίοι, όπως είπε, «υποστηρίζονται από οριζόντιες πρωτοβουλίες που στοχεύσουν σε βελτίωση λειτουργικού μοντέλου».

Από εκεί και πέρα, ο ίδιος αναφέρθηκε και στη συμφωνία που προέκυψε μεταξύ HELLENiQ ENERGY και Edison για την εξαγορά του 50% της Elpedison, η οποία προήλθε «μετά την αποεπένδυση της εταιρείας μας στη ΔΕΠΑ Εμπορίας», προσθέτοντας ότι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συμφωνίας αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ο κ. Κάτσενος είπε ότι η στρατηγική της HELLENiQ ENERGY αξιοποιεί την τάση, προσθέτοντας πως η ηλεκτρική ενέργεια θα αποτελέσει μεγάλο μέρος του ενεργειακού μείγματος στο μέλλον και «μειώνει την εξάρτησή μας από κυκλικότητα». Ακόμη, συμπλήρωσε ότι θα προκύψουν πολλές συνέργειες και οφέλη, εκτιμώντας ότι το 100% σημαίνει ευελιξία σε αποφάσεις.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπακωνσταντίνου μίλησε με τα θερμότερα λόγια για την επένδυση της Oak Hill, κάνοντας λόγο για «μια εταιρεία η οποία διαχειρίζεται 80 δισ. δολάρια» για να προσθέσει με νόημα πως « Μας επέλεξε λόγω της επενδυτικής στρατηγικής μας»

Σχετικά με την IDEAL HOLDINGS σημείωσε ότι διαθέτει ένα «διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκια» με άνοιγμα από την επιλεγμένη λιανική μέχρι τα τρόφιμα, έχοντας ένα portfolio με πολύ ισχυρά brands όπως η «Μπαρμπα Στάθης».

Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι «κομμάτι της επενδυτικής μας στρατηγικής είναι να εντοπίζουμε υγιείς εταιρείες», προσθέτοντας ότι «Υπάρχουν αρκετά αξιόλογες εταιρείες στον χώρο της βιομηχανίας», αφήνοντας να εννοηθεί πως η IDEAL HONDINGS σκοπεύει να κινηθεί προς νέα deals.

Ο ίδιος σημείωσε ότι συνεχίζονται οι επενδύσεις και στις παρούσες συμμετοχές της εταιρείας, όπως τα Attica, ενώ επισήμανε πως «Στο κομμάτι της πληροφορικής κοιτάζουμε επενδύσεις», με σκοπό να υπάρξει στο μέλλον ένα one stop shop.





Καραΐνδρος (Metlen): Για να πας στο εξωτερικό χρειάζεται πολύ καλή κατανόηση κινδύνου

Για την ιστορία του relisting της Metlen, αλλά και για τους επόμενους στόχους της εταιρείας μίλησε στο OT FORUM ο κ. Ελενος Καραΐνδρος, Chief Strategy and M&A Officer Metlen Energy and Metals.

Μεταξύ άλλων, έδωσε μια σημαντική διάσταση, λέγοντας πως «η άσκηση του να κάνεις το relisting σε Αγγλία και Ελλάδα σε βάζει σε μια διαδικασία ενδοσκόπησης. Ξαναβλέπεις τα συστήματά σου, πώς είσαι στημένος, το governance που έχεις, την επόμενη ημέρα, οπότε ανανεώνεσαι».

Αναπτύσσοντας τους βασικούς άξονες της εταιρείας για την επόμενη μέρα, ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του υφιστάμενου business – όσον αφορά την ενέργεια ο στόχος είναι στην Ελλάδα να πάει από το 20% στο 30%. «Αυτό το βλέπουμε μέσω οργανικής ανάπτυξης. Εχουμε τα συστήματα, έχουμε τα προϊόντα, είμαστε ανταγωνιστικοί γιατί έχουμε πρώτες ύλες», είπε ο κ. Καραΐνδρος, προσθέτοντας πως στους στόχους της εταιρείας είναι και η γεωγραφική επέκταση ώστε να καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα χωρών, αλλά και η ανάπτυξη των ΑΠΕ που ούτως ή άλλως η Metlen έχει την πλατφόρμα.

Σε ό, τι αφορά τα μέταλλα, είπε χαρακτηριστικά: «Εχουμε περαιτέρω ενίσχυση του υφιστάμενου business και γινόμαστε long aloumina σε μια περιοχή που της λείπει η αλουμίνα και μπορεί να γίνει ένα repica μοντέλο όπως κάναμε με το Αλουμίνιο της Ελλάδας».

«Το γάλλιο είναι κάτι που θα το δείτε ως λoγική συνέχεια», πρόσθεσε ο κ. Καραΐνδρος, επισημαίνοντας ότι με τους 50.000 τόνους που θέλουμε να πετύχουμε καλύπτουμε μεγάλο μέρος των αναγκών της ΕΕ».

Σε σχέση με την ανακύκλωση έδωσε έμφαση στην κυκλική οικονομία, καθώς η εταιρεία έχει καταφέρει να απομονώσει μια πλειάδα μετάλλων που μπορούν να αξιοποιηθούν από όγκους που απορρίπτονται κατά τη διαδικασία της παραγωγής.

Για το κομμάτι της άμυνας, είπε ότι επεκτείνεται περαιτέρω η εταιρεία στα μεταλλουργικά εξαρτήματα στα στα οποία δραστηριοποιείται.

Στην ερώτηση του δημοσιoγράφου του ΟΤ εάν υπάρχει συνταγή για όλη αυτή την επιτυχημένη διαδρομή της Metlen, ο κ. Καραΐνδρος είπε μεταξύ άλλων: «Δεν υπάρχει. Είναι να έχεις κάποιον που έχεις κάποιον που έχει ένα όραμα, ομάδες διατεθειμένες να χάσουν πολλά πράγματα. Αλλά, το βασικότερο όλων να μπορείς να αξιολογείς τα ρίσκα».

Και κατέληξε: «Για να μπορείς να πας στο εξωτερικό πρέπει να έχεις καλή γνώση των ντόπιων αγορών, να μην πας να κάνεις replica της Ελλάδας εκεί. Να έχεις συστήματα διαχείρισης κινδύνου, να μην μπαίνεις at any cost. Χρειάζεται πάνω από όλα καλή κατανόηση ρίσκου».





Ζούζουλας – Ντότσια: Καταλύτης η επενδυτική βαθμίδα για τους ξένους επενδυτές

Μεγάλη είναι η αύξηση του ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών για το ελληνικό χρηματιστήριο και καταλύτης ήταν η επενδυτική βαθμίδα που έλαβε η χώρα μας, τόνισε ο Κωνσταντίνος Ζούζουλας, Managing Director και Head of Research στην AXIA Ventures Group, ενώ η Βάια Ντότσια, Director in the Capital Markets Division της AXIA Ventures Group, επισήμανε ότι οι εξαιρετικές επιδόσεις τόσο των ελληνικών εταιρειών όσο και της ελληνικής οικονομίας αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών.

Ο Κ. Ζούζουλας είπε χαρακτηριστικά ότι η επενδυτική βαθμίδα είναι «brand name που ανοίγει πόρτες».

Η Β. Ντότσια από τη μεριά της έδωσε έμφαση στην αύξηση των συναλλαγών που με τη σειρά τους αύξησαν τη διασπορά των επενδύσεων και τη ρευστότητα, ενώ τόνισε ότι επιστρέφουν τα pension funds, αμερικανικοί επενδυτικοί κολοσσοί, hedge funds που πλέον έρχονται για να επενδύσουν για διάστημα από 6 έως 12 μήνες , καθώς και μεγάλοι όμιλοι από Κεντρική Ευρώπη.

Όσον αφορά στους κλάδους στους οποίους γίνονται οι περισσότερες επενδύσεις από ξένους θεσμικούς, ο Κ. Ζούζουλας ξεχώρισε τις τράπεζες, την ενέργεια και τις κατασκευές.

Στο ερώτημα τι αναζητούν οι θεσμικοί επενδυτές στη χώρα μας, η κα Ντότσια επισήμανε την ανάγκη για καλύτερο reporting, για περισσότερο χρόνο και περισσότερες πληροφορίες, πράγματα στα οποία οι μεγάλοι οργανισμοί και οι τράπεζες έχουν κάνει βήματα, αλλά οι πιο μικρές εταιρείες πρέπει να γίνουν πιο φιλικές στους επενδυτές.





Γκόνης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Τις επόμενες ημέρες οι υπογραφές για τον ΒΟΑΚ

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να «πέσουν» οι υπογραφές για τον ΒΟΑΚ, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Investor Relation Officer της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Αργύρης Γκόνης, μιλώντας στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Χρήστο Κολώνα. Επόμενη…στάση αναμένεται να αποτελέσει η Εγνατία Οδός.

Αυτήν τη στιγμή, ο όμιλος τρέχει ένα επενδυτικό πλάνο της τάξης των 10-11 δισ. ευρώ για τα επόμενα 4-5 χρόνια είπε ο ίδιος. «Διαβλέπουμε αυτό που διαβλέπουν και όλοι οι θεσμικοί» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις ευκαιρίες που δημιουργούνται το στέλεχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημείωσε ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να «κατασκευαστούν όσα δεν κατασκευάστηκαν τα τελευταία 10 χρόνια», ενώ παράλληλα «θα πρέπει να εξυπηρετηθούν και οι ανάγκες του τώρα». Ένα επιπλέον κομμάτι είναι η συντήρηση των υπαρχουσών υποδομών και ένα τέταρτο αφορά τις ανάγκες που προκύπτουν τώρα όπως το ReΑrm Europe.

Ακόμη, συνέχισε: «Αν βάλουμε και το πόσο φιλικό είναι το backround βλέπουμε πεδίο δόξης λαμπρόν». Μάλιστα, ο ίδιος πρόσθεσε πως είναι σημαντική η βελτίωσητου δημοσιονομικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος, όπως και η σταθερότητα που επικρατεί.

Ερωτώμενος σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων ο κ. Γκόνης σημείωσε ότι ως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ «Έχουμε πετύχει να έχουμε εμπιστοσύνη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και των κεφαλαιαγορών», προσθέτοντας με νόημα πως «είμαστε από τους πιο εξωστρεφείς» και «η κεφαλαιαγορά είναι εκεί για εμάς».





Sundeep Ghantori: Το μέλλον του ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας στην ΑΙ

Οι παγκόσμιες αγορές έχουν βιώσει πρωτοφανή αστάθεια τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι εμπορικές διαμάχες δημιουργούν κυματισμούς στις οικονομίες παγκοσμίως, σημείωσε ο Sundeep Gantori, Managing Director, CIO Equity Strategist στη UBS Global Wealth Management, μιλώντας στο 5ο OT FORUM.

«Βιώνουμε έναν εξαιρετικά ασταθή μήνα για τις αγορές», πρόσθεσε και ανέφερε πως βρισκόμαστε πραγματικά σε αχαρτογράφητα νερά, επισημαίνοντας πως οι δασμοί είναι μια βασική πληθωριστική πίεσης που έχει αρχίσει να αμφισβητεί τις αντιλήψεις περί οικονομικής υπεροχής των ΗΠΑ.

Δεν υπάρχει μια συνεκτική διεθνή στρατηγική για να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα συγκυρία, σημειώνει, με τα κράτη να επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο πολιτικές αυτάρκειας — μια τάση που ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες.

Οι πρόσφατες εξελίξεις προσφέρουν συγκρατημένη αισιοδοξία. «Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει μετριάσει τη ρητορική του. Αναμένουμε επίσης μια πιθανή συμφωνία με την Κίνα — αν αυτά υλοποιηθούν, μπορεί να δούμε σημαντική ανάκαμψη στις αγορές», εκτίμησε ο Γκαντόρι.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, ο Γκαντόρι προβλέπει σημαντικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη σε όλη την Ασία τα επόμενα χρόνια. «Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μια δομική τάση με τεράστιες δυνατότητες. Εκτιμούμε ότι η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης θα φτάσει το 10% μέσα σε μόλις τρία χρόνια — ένα ορόσημο που χρειάστηκε δύο δεκαετίες για να επιτύχει το ηλεκτρονικό εμπόριο», σημείωσε.





Εναλλακτική Αγορά ΧΑ: Γενναία η επιδότηση του επενδυτικού ρίσκου με τον καινούργιο νόμο

Για την ιδιαιτερότητα της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το πώς μπορεί να βοηθήσει εταιρείες που βρίσκονται στην ανάπτυξή τους, αλλά και το σημαντικό αντίβαρο που παρέχει το φορολογικό κίνητρο που δίνει ο τελευταίος νόμος απέναντι στο ρίσκο του να επενδύσει κάποιος σε αυτήν την αγορά, εταιρεία αυτής της αγοράς, μίλησαν ο Νίκος Κοσκολέτος, CFO Oμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών και ο Χάρης Δημητρακόπουλος, CEO Softweb στο 5ο OT FORUM και στους δημοσιογράφους του ΟΤ Γιώργο Μανέττα και Νίκο Φιλιππίδη.

«Η ιδιαιτερότητα της εναλλακτικής αγοράς προσελκύει εταιρείες που βρίσκονται στην ανάπτυξή τους. Εχει περισσότερο ρίσκο. Αυτό που καταφέραμε είναι αυτό το ρίσκο να επιδοτείται με το φορολογικό κίνητρο», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κοσκολέτος.

Από την πλευρά του, ο κ. Δημητρακόπουλος, μιλώντας για τα οφέλη που αποκόμισε η εταιρεία από τον Ιούλιο του 2024 που εισήχθη στο ΧΑ, ο ίδιος είπε: «διευρύνυθηκε η αναγνωρισιμότητα και ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητά μας και αξιοποιούμε ένα πλάνο, όλα τα εφόδια που μας δίνει το ΧΑ. Αντλήσαμε κεφάλαια και αξιοποιήσαμε τον μηχανισμό για να κάνουμε την πρώτη μας εξαγορά, της Vitamin Media».

«Αυτό που δίνει η αγορά είναι πειθαρχία», πρόσθεσε ο κ. Δημητρακόπουλος, εξηγώντας: «δομείσαι με έναν συμπαγή τρόπο, ώστε τα μεγέθη που μπορείς να φέρεις να κάθονται σε γερές βάσεις. Εχουμε παραδείγματα που μπήκαν στην εναλλακτική αγορά, μεγεθύνθηκαν και εξαγοράστηκαν από μεγάλες εταιρείες, αλλά και άλλες που εξελίχθηκαν μέσα στην αγορά».





Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Έτσι θα αποφύγουμε το black out

Την κρισιμότητα της ψηφιοποίησης των ηλεκτρικών υποδομών, αναλύει ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.

Εστιάζοντας στη χώρα μας, με αφορμή το black out στην Ιβηρική, τόνισε ότι πρόκειται για μία αθέατη μάχη που δίνεται καθημερινά προκειμένου να διατηρηθεί το σύστημα σε ευστάθεια και η ηλεκτροδότηση ασφαλής. «Το γεγονός στην Ιβηρική ήταν ένα τεράστιο, παγκόσμιο συμβάν και εμείς ενσκύψαμε στις λεπτομέρειες».

Ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ περιέγραψε τη μεγάλη διείσδυση και ανάπτυξη που έχουν πλέον οι ΑΠΕ αγορά, λέγοντας ότι οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που μέχρι το software να ολοκληρώσει μία μελέτη έχουμε ένα άλλο σύστημα: «Η διαχείριση είναι πολύ δύσκολη»

Εξήγησε ότι οι ΑΠΕ είναι πολύ ευαίσθητες στις διαταραχές τάσης και συχνότητας, για αυτό και ο ΑΔΜΗΕ εισηγήθηκε και τελικά πέρασε τη σχετική ρύθμιση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μέχρι στιγμής να αποφευχθούν αντίστοιχα συμβάντα με αυτά της Ιβηρικής.

Για να παραμείνει ευσταθές το σύστημα, είπε ο ίδιος, χρειάζονται συγκεκριμένα επιπλέον μέτρα. Το πρώτο έχει να κάνει με τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης και το δεύτερο με την ταχύτητα της διαδικασίας μέσω του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να ελέγχει τα πάρκα και να αυξομειώνει την παραγωγή. Σε κάθε περίπτωση, τόνισε: «Δεν μπορούμε να δαιμονοποιήσουμε τις ΑΠΕ. Δεν φταίνε οι ΑΠΕ για το μπλακ άουτ. Το πρόβλημα είναι πώς διαχειριζόμαστε σωστά την ενέργεια που παράγεται. Τα πάντα είναι θέμα διαχείρισης του συστήματος».

Ακόμη, ο κ.Μανουσάκης υπογράμμισε ότι η ματαίωση του ΚΥΤ Αργυρούπολης εγείρει σοβαρούς κινδύνους για την Αττική, ειδικά με την αύξηση της ζήτησης φορτίου που θα επιφέρει η ανάπτυξη του Ελληνικού και το cold ironing στα λιμάνια και ότι πρέπει να ξαναρχίσει η σχετική συζήτηση.

Πρόσθεσε ότι παράλληλα, θα πρέπει να προχωρήσουμε με τη διασύνδεση της Αττικής με την Κόρινθο: «Χωρίς αυτή τη διασύνδεση η Πελοπόννησος δεν θα είναι ενεργειακά ασφαλής», αλλά και με τη διασύνδεση των Χανίων με το Ηράκλειο.

Ο κ. Μανουσάκης περιέγραψε και τις επόμενες διασυνδέσεις των νησιών του ΒΑ Αιγαίου αλλά και των Δωδεκανήσων.

Οσον αφορά το καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ ο κ. Μανουσάκης τόνισε ιδιαίτερα ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέδειξε το συγκεκριμένο έργο ως θέμα ενεργειακής ασφαλείας για το Ισραήλ, και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην εξέλιξη του project του δεύτερου καλωδίου με την Ιταλία. Και διευκρίνισε ότι με το νέο αυτό καλώδιο, κατά κύριο λόγο θα εξάγεται ενέργεια στην Ιταλία.

Τέλος, αναφερόμενος στις αρνητικές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ότι αυτές είναι μια στρέβλωση της αγοράς, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται «μια συνολική μεταρρύθμιση της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης». Και εξήγησε ότι καθώς οι ΑΠΕ αυξάνονται ραγδαία , εμείς εργαζόμαστε σαν οι ΑΠΕ να είναι μειοψηφία.





Νάζος (όμιλος ΔΕΗ): Ζητούμενο για το μέλλον, η αποθήκευση ενέργειας

Για τη διαχείριση της ενέργειας και τις διασυνοριακές συναλλαγές, την πράσινη μετάβαση και τα επόμενα βήματα της ΔΕΗ μίλησε ο Κωνσταντίνος Νάζος, αναπληρωτής CEO Διαχείρισης Ενέργειας του ομίλου.

Στο ερώτημα «γιατί δεν πέφτουν οι τιμές», ο κ. Νάζος επισήμανε ότι «μετά την κρίση πολλοί έχουν τις ίδιες απορίες, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό τι συμβαίνει με το περίφημο χρηματιστήριο ενέργειας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά σε σχέση με άλλα προϊόντα: «η ενέργεια δεν αποθηκεύεται – αυτό σημαίνει ότι τώρα που την παράγεις πρέπει να καταναλωθεί», κάνοντας λόγο για την έλλειψη σε πακόσμιο επίπεδο της κατάλληλης τεχνολογίας που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποθήκευση της ενέργειας.

Στόχος του ομίλου, όπως είπε ο κ. Νάζος, είναι να οδηγηθεί με ασφάλεια στο μέλλον, «να μείνουν ανοιχτά τα φώτα, να έχουμε επάρκεια και να μην αντιμετωπίσουμε κι εμείς το πρόβλημα του μπλακ άουτ όπως η Ισπανία. Ζούμε μια επανάσταση – είμαστε στη μετάβαση από το παλιό ενεργειακό σύστημα στο νέο και το επόμενο βήμα είναι η μπαταρία, με τα τμήματα διαχείρισης ενέργειας να βρίσκονται στη διαδικασία να βρουν την αξία αυτού του προϊόντος».

Όπως επισήμανε ο κ. Νάζος, «η κρίση ήταν μια δύσκολη κατάσταση, αλλά σαν Ελλάδα καταφέραμε να περάσουμε μέσα από εκεί χωρίς μεγάλες ζημιές κυρίως επειδή η ΔΕΗ ήταν έτοιμη. Μάθαμε κάτι από αυτό; Προφανώς, αλλά οι καταναλωτές δεν είναι traders ενέργειας, απλώς χρειάζεται να ξέρουν τι θέλουν, να είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο ή όχι, και ανάλογα να κάνουν τις επιλογές τους για κυμαινόμενο, σταθερό, πράσινο ή μπλε τιμολόγιο. Εμείς σήμερα έχουμε πάρει θέσεις για μετά από δύο χρόνια και διαφημίζουμε το διζωνικό διετές με σταθερή χρέωση. Επιλογή που δείχνει όχι ότι ξαφνικά προβλέπουμε το μέλλον, αλλά πως έχουμε κάνει τις σωστές εκτιμήσεις και κινήσεις για να μειωθούν οι τιμές», κατέληξε.





Αποστολόπουλος (OTS): Η αειφορία των κεφαλαιαγορών βοηθά να γίνει το Δημόσιο πρότυπο βιώσιμων πρακτικών

Στον τρόπο με τον οποίο η αειφορία των κεφαλαιαγορών επηρεάζει την ανάπτυξη της Δημόσιας Διοίκησης αναφέρθηκε διεξοδικά ο Δρ Αποστολόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Μέλος ΔΣ της OTS.

Οπως τόνισε ο κ Αποστολόπουλος, οι υγιείς κεφαλαιαγορές ενισχύουν τις επενδύσεις που βασίζονται σε ESG πρότυπα, βοηθούν τις δημόσιες υπηρεσίες να ενισχύουν τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα, καθώς καλούνται να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους πόρους που διαχειρίζονται και να εξαλείψουν φαινόμενα διαφθοράς.

Επίσης, συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης η οποία καλείται να μετασχηματίσει τη λειτουργία της προκειμένου να αλληλεπιδρά με υγιείς κεφαλαιαγορές.

Ως ακόμη πιο σημαντικό ανέδειξε ο κ. Αποστολόπουλος το ότι, όπως, είπε, «οδηγούμαστε σε μακροχρόνιες στρατηγικές με υγιή βάση».

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους του ΟΤ σχετικά με τις προκλήσεις της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με ESG πρότυπα, ο ίδιος απάντησε ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων από τη Δημόσια Διοίκηση είναι μια «πολυσύνθετη διαδικασία», προσθέτοντας πως «αν το επιτύχει, οδηγείται σε ουσιαστική μεταρρύθμιση».

«Πρέπει, μπορεί και είναι απαραίτητο», είπε επίσης, «να γίνει το Δημόσιο πρότυπο αρχών βιώσιμων πορακτικών γιατί θέτει το πλαίσιο στο οποίο κινούνται όλοι οι ιδιωτικοί οργανισμοί. Ενα σοβαρό κράτος περνάει το μήνυμα ότι η υπεθυνότητα δεν είναι επιλογή, είναι κανονικότητα».





Φάμελλος: «Υποχρέωσή μας για λόγους δημοκρατίας» η μηνυτήρια αναφορά για την «Ομάδα Αλήθειας»

«Ήταν υποχρέωσή μας για λόγους δημοκρατίας», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναφερόμενος στη μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας την οποία κατέθεσε σήμερα σχετικά με τη χρηματοδότηση της «Ομάδας Αλήθειας» και της σχέσης της με την ΝΔ αλλά και στην κοινοποίηση της αναφοράς αυτής στον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Όπως τόνισε ο κ. Φάμελλος υπάρχει παραβίαση της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, ενώ υπάρχει και παραβίαση της δημοκρατίας και του τρόπου άσκησης πολιτικής.

Ο κ. Φάμελλος πρότεινε, από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ που τον χαρακτήρισε ως άδικο φόρο, να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι και να θεσπιστεί ειδικό τέλος στα 4,7 δισ. κερδών των τραπεζών και να επιστραφεί σε χρηματοδότηση της αποκεντρωμένης, μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας σε βάθος τετραετίας και η στεγαστική πολιτική. Στη συνέχεια το μέτρο αυτό να επεκτεθεί σε όλα τα υπερκέρδη μεγάλων ομίλων ώστα τα χρήματα αυτά να επιστραφούν στην αγορά.

Σχολιάζοντας δε τον αναπτυξιακό νόμο, τόνισε την ανάγκη χρηματοδότησης κλάδων με παραγωγικές επενδύσεις και όχι π.χ. των funds που παίρνουν κόκκινα δάνεια, επισημαίνοντας ότι «το αναπτυξιακό μοντέλο πρέπει να αλλάξει».