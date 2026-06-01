Wall Street: H Nvidia οδηγεί την άνοδο του Nasdaq – Στο επίκεντρο η Fed και τα στοιχεία απασχόλησης

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, με την Nvidia να ηγείται της ανόδου στον τεχνολογικό κλάδο μετά την παρουσίαση ενός νέου επεξεργαστή για προσωπικούς υπολογιστές.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,25% στις 50.904 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,04% στις 7.582 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,14% στις 27.009 μονάδες.

Η μετοχή της Nvidia καταγράφει άνοδο άνω του 2%, μετά την ανακοίνωση ενός νέου επεξεργαστή για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ανοδικά κινούνται επίσης οι μετοχές των Dell Technologies και HP, με κέρδη άνω του 1% και περίπου 4% αντίστοιχα.

Αντίθετα, η Intel, η οποία κυριαρχούσε επί χρόνια στην αγορά επεξεργαστών για προσωπικούς υπολογιστές, υποχωρεί περισσότερο από 6%. Επίσης, η Qualcomm υποχωρεί κατά 9,5%, ενώ η Advanced Micro Devices (AMD) καταγράφει απώλειες άνω του 4%.

Οι αμερικανικοί δείκτες προέρχονται από έναν ιδιαίτερα θετικό Μάιο, με και τους τρεις βασικούς δείκτες να καταγράφουν σημαντικά κέρδη. Ο τεχνολογικός Nasdaq πρωταγωνίστησε, σημειώνοντας άνοδο άνω του 8% σε μηνιαία βάση. Ο S&P 500 ενισχύθηκε περίπου κατά 5%, ενώ ο Dow Jones κατέγραψε κέρδη σχεδόν 3%.

Στο μεταξύ η εστίαση παραμένει στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump δήλωσε ότι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου (Situation Room) «για να ληφθεί η τελική απόφαση», επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν «πρέπει να δεσμευθεί πως δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

«Ο Trump δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμεί κλιμάκωση και αναζητά μια διέξοδο. Κάποια μορφή συμφωνίας είναι ιδιαίτερα πιθανή και οι αγορές προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό μια διαρκή παύση των εχθροπραξιών», ανέφερε σε σημείωμά του ο Adam Crisafulli, ιδρυτής της Vital Knowledge. Όπως πρόσθεσε, «μια επίσημη ανακοίνωση ενδέχεται να προκαλέσει αντίδραση τύπου “sell the news” στον S&P 500».

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην έκθεση για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls), η οποία θα δημοσιευθεί την Παρασκευή και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες οικονομικές ανακοινώσεις του μήνα.

Τα στοιχεία αναμένεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις για την κατάσταση της αμερικανικής αγοράς εργασίας και, κατ’ επέκταση, για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) αναφορικά με τη νομισματική πολιτική και τα επιτόκια.