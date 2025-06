Τραμπ: Η ΕΕ δεν προσφέρει ακόμη μια δίκαιη εμπορική συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσφέρει ακόμη μια δίκαιη συμφωνία στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του μπλοκ των 27 κρατών, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Air Force One, καθώς επέστρεφε νωρίς από τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ εξήγησε:

«Μιλάμε, αλλά δεν πιστεύω ότι προσφέρουν ακόμη μια δίκαιη συμφωνία. Είτε θα κάνουν μια καλή συμφωνία είτε θα πληρώσουν ό,τι τους λέμε».

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι υπάρχει πιθανότητα εμπορικής συμφωνίας με την Ιαπωνία, αλλά είπε ότι το Τόκιο είναι «σκληρό», όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι δασμοί στα φαρμακευτικά προϊόντα θα έρθουν πολύ σύντομα και σημείωσε ότι ο Καναδάς θα πληρώσει για να συμμετάσχει στο έργο του «χρυσού θόλου».

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφους στην πτήση ότι θέλει «ένα πραγματικό τέλος» στο πυρηνικό πρόβλημα με το Ιράν.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, δημοσίευσε ότι η ενημέρωση αποτελεί ένδειξη ότι ο Τραμπ είναι ο «πιο διαφανής πρόεδρος στην ιστορία»:

