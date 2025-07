Ρωσία: Μεθοδεύει επέκταση των εξαγωγών LNG που έχουν πληγεί από τις κυρώσεις

Μίοα νέα προσπάθεια κάνει η Ρωσία προκειμένου να επεκτείνει τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), αφότου οι κυρώσεις των ΗΠΑ οδήγησαν σε αρνητικό αποτέλεσμα πέρσι.

Ένα πλοίο LNG έχει δέσει στην εγκατάσταση εξαγωγής Arctic LNG 2 για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg και δορυφορικές εικόνες. Η εγκατάσταση υποτίθεται ότι θα αποτελούσε ακρογωνιαίο λίθο του στόχου της Μόσχας να αυξήσει τις εξαγωγές LNG τριπλασιάζοντάς τες έως το 2030, αλλά έχει παραμείνει αδρανής εδώ και μήνες, αφού όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε μεγάλες προσπάθειες να βρει αγοραστές πρόθυμους να παραβιάσουν τους δυτικούς περιορισμούς.

Η Ρωσία έχει τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους για να ενισχύσει ουσιαστικά τις εξαγωγές LNG, επιημαίνει το Bloomberg, kαθώς επεκτείνει τον σκιώδη στόλο της. Από την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, οι εξαγωγές ρωσικών αγωγών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη έχουν μειωθεί και η μεταφορά περισσότερων καυσίμων μέσω θαλάσσιων δεξαμενόπλοιων LNG παρέχει μια ελκυστική ροή εσόδων για να γεμίσει τα ταμεία της Μόσχας.

Τουλάχιστον 13 πλοία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορούν να πλοηγηθούν σε παγωμένα νερά, έχουν παραταχθεί για να εξυπηρετήσουν ενδεχομένως το Arctic LNG 2, με ορισμένα να αλλάζουν εταιρείες διαχείρισης αρκετές φορές για να κάνουν πιο πολύπλοκη την αποκάλυψη των πραγματικών ιδιοκτητών. Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, αυτά περιλαμβάνουν:

