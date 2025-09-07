«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά – Με γυμνό μάτι θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»

Κοινωνία 07.09.2025, 14:39
«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη
Newsroom

Το εντυπωσιακό φαινόμενο του Blood Moon («Ματωμένο Φεγγάρι») αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα, Κυριακή, ενώ θα είναι ορατό και από τη χώρα μας και μάλιστα με γυμνό μάτι.

Την ώρα που θα το δούμε στον ουρανό, το φεγγάρι θα βρίσκεται ακόμα στη φάση της μερικής έκλειψης, δηλαδή μόνο ένα τμήμα του θα φαίνεται πιο σκοτεινό καθώς θα βρίσκεται εντός της σκιάς της Γης. Η ολική έκλειψη θα ξεκινήσει γύρω στις 20:30, όπου η Σελήνη θα βρίσκεται λίγο ψηλότερα στον ουρανό, και σταδιακά θα «μαυρίσει» ολόκληρη καθώς θα βρεθεί εξ ολοκλήρου εντός της σκιάς της Γης.

Ο όρος Blood Moon αναφέρεται στην ολική έκλειψη του φεγγαριού όταν η Γη στέκεται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα η σκιά της να το καλύπτει πλήρως. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η Σελήνη παίρνει μια κόκκινη ή χαλκώδη απόχρωση λόγω της διάθλασης του ηλιακού φωτός στην ατμόσφαιρα της Γης.

Το φαινόμενο θα γίνει ορατό και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά όχι στις ΗΠΑ. Η έκλειψη θα φανεί σε ολόκληρη την Ασία και τη Δυτική Αυστραλία, σε μέρος της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ανατολικής Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Περίπου το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει το φαινόμενο.

Τα στάδια της ολικής έκλειψης της Σελήνης

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά. Η ολική φάση θα διαρκέσει περίπου μία ώρα και 21 λεπτά, προσφέροντας στους παρατηρητές, που θα βρίσκονται σε καλές τοποθεσίες, ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Η ολική έκλειψη θα έχει πραγματοποιηθεί λίγο μετά τις 21:00, ενώ η Σελήνη θα βγει από τη σκιά της Γης γύρω στις 21:50, οπότε και το αστρονομικό φαινόμενο της ολικής έκλειψης σελήνης θα έχει ολοκληρωθεί.

19:28: Έναρξη μερικής έκλειψης Σελήνης.
19:47: Ανατολή Σελήνης, η οποία θα εμφανιστεί «μισοφαγωμένη» χαμηλά στον ορίζοντα.
20:30: Έναρξη ολικής έκλειψης.
21:10: Μέγιστο φαινόμενο – η ιδανική στιγμή για να απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι».
21:52: Λήξη ολικής έκλειψης και σταδιακή ολοκλήρωση του φαινομένου.
23:30: Ολοκλήρωση του φαινομένου.

Όσοι βρίσκονται εκτός των κύριων περιοχών ορατότητας θα δουν μόνο μερική έκλειψη ή παρασκιάς.

Πώς θα απολαύσουμε το «ματωμένο φεγγάρι»

Για να δούμε το «ματωμένο φεγγάρι», αρκεί να στρέψουμε το κεφάλι μας προς τον ουρανό από σκοτεινό σημείο, μακριά από τεχνητό φωτισμό. Τα κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο σίγουρα θα βελτιώσει την εμπειρία αποκαλύπτοντας περισσότερες λεπτομέρειες στην επιφάνεια της σελήνης. Η παρατήρηση του φεγγαριού κατά τη διάρκεια έκλειψης είναι εξίσου συναρπαστική με οποιαδήποτε άλλη στιγμή.

«Το πόσο συχνά θα εμφανιστεί εξαρτάται από το είδος της», εξηγεί στο Space. com ο Τζο Ράο, αμερικανός μετεωρολόγος αστρονόμος και αρθρογράφος. Για παράδειγμα, οι περισκιακές εκλείψεις συμβαίνουν τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο. Επειδή η περίσκια είναι πολύ αχνή, τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι δεν καταφέρνουν να δουν αυτό το φαινόμενο. Η διάρκεια των σεληνιακών εκλείψεων εξαρτάται από το πόσο βαθιά εισέρχεται η Σελήνη στη σκιά της Γης και από την απόσταση που έχει από αυτήν.

Όπως όλες οι σεληνιακές εκλείψεις, θα περάσει από διάφορες φάσεις – παρασκιάς, μερική και ολική – δημιουργώντας διαφορετική εμπειρία ανάλογα με το πού βρίσκεται ο παρατηρητής. Κατά τη διάρκεια μιας μερικής σεληνιακής έκλειψης, τμήμα της Σελήνης εισέρχεται στη σκιά της Γης και μπορεί να φαίνεται σαν να έχει «δαγκώσει» ένα κομμάτι από την επιφάνειά της. Το πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η «δαγκωματιά» εξαρτάται από το πώς ευθυγραμμίζονται ο Ήλιος, η Γη και η Σελήνη, σύμφωνα με τη NASA.

