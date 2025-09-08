89η ΔΕΘ: Ηχηρό μήνυμα εγκατάλειψης των αγροτών – Έμειναν εκτός εξαγγελιών

Οργή από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για τον αποκλεισμό τους από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ

AGRO 08.09.2025, 07:00
89η ΔΕΘ: Ηχηρό μήνυμα εγκατάλειψης των αγροτών – Έμειναν εκτός εξαγγελιών
Ρεπορτάζ Ανθή Γεωργίου

Με οργή και απογοήτευση υποδέχτηκε ο αγροτικός κόσμος τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το περιβόητο «καλάθι» των 1,7 δισ. ευρώ, που παρουσιάστηκε ως απάντηση στην ακρίβεια, άφησε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους εκτός, επιβεβαιώνοντας –όπως καταγγέλλουν– ότι η κυβέρνηση γυρίζει την πλάτη στον πρωτογενή τομέα, τον κλάδο που αποτελεί στυλοβάτη της οικονομίας και της κοινωνίας.

«Ξεχασμένοι» και «αποκλεισμένοι» χαρακτήρισαν στον ΟΤ οι αγρότες τον εαυτό τους μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, καθώς όπως χαρακτηριστικά λένε «ούτε ψίχουλο δεν προβλέφθηκε για τον αγροτικό κόσμο».

Παρά τα φιλόδοξα πακέτα για άλλες κοινωνικές ομάδες, για τον πρωτογενή τομέα δεν υπήρξε ούτε λέξη, ούτε σχέδιο, ούτε προοπτική, αφήνοντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στην ανασφάλεια, να βουλιάζουν στα χρέη, ενώ τα αιτήματά τους για πραγματική στήριξη να μένουν στο περιθώριο, ενώ τα προβλήματα διογκώνονται.

Και αυτό σε μια περίοδο που ο πρωτογενής τομέας βυθίζεται σε κρίση, με τις ζημιές να παραμένουν σε καλλιέργειες, με κοπάδια να αφανίζονται από το ανελέητο χτύπημα της ευλογιάς, με την καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων αλλά και ενισχύσεων, με το αβάσταχτο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές στα αγροτικά προϊόντα να οδηγούν πολλούς στην εγκατάλειψη.

Εκτός ατζέντας ο πρωτογενής τομέας

Εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων σημείωσαν με απογοήτευση ότι το αγροτικό ζήτημα έμεινε εκτός ατζέντας, ενώ από τα μέτρα που αναφέρθηκαν, μόνο μερικά αγγίζουν έμμεσα τον αγροτικό κόσμο, όπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε χωριά και η μείωση του ΦΠΑ σε μικρά νησιά. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις αυτές θεωρούνται ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας.

Επί της ουσίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και κατά την καθιερωμένη συνέντευξη στα ΜΜΕ, παρέμεινε σε γενικόλογες διαπιστώσεις για τη διαγχρονικότητα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάγκη να επιστραφούν τα κλεμμένα, χωρίς όμως να δεσμεύεται για το πότε και πώς θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις και οι ενισχύσεις στους αγρότες, που εκκρεμούν από το καλοκαίρι.

«Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως «αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του υποκειμένου στο βαθμό τον οποίον θα θέλαμε. Θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα, πήραμε ήδη 20 εκατομμύρια».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αναφορά σε ένα «σχέδιο» για την επίλυση του αρδευτικού προβλήματος στην γεωργία, το οποίο όμως άφησε «ανοιχτό» και τις ανακοινώσεις για το τι αυτό θα περιλαμβάνει, στο… μέλλον.«Έχουμε πρόβλημα με την άρδευση», τόνισε, προσθέτοντας πως «θα χρειαστεί να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις λόγω της λειψυδρίας».

Ακόμη και για το θέμα του ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου), το οποίο υπολογίζεται ότι αφήνει περίπου 140.000 αγρότες εκτός ΟΣΔΕ και εκτός ενισχύσεων, επισήμανε ότι αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις ευρωπαϊκές αρχές, τονίζοντας μάλιστα ότι η ΕΕ, το θέτει ως προαπαιτούμενο. Άφησε δε, ανοιχτό το ενδεχόμενο για προσωρινή επίλυσής τους με αντικατάσταση από τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου του ακινήτου (ΚΑΕΚ).

Κατά τα λοιπά, επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι πλεονασματική στις εξαγωγές παρά τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα», επισημαίνοντας ότι χρειάζεται ακόμη περισσότερη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

