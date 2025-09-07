89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μπρατάκος: Επιμένουμε στην ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου

Για το γεγονός ότι παρά τα όποια μέτρα, παραμένουν κάποια προβλήματα στην επιχειρηματικότητα, μίλησε στο OT FORUM ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος ΕΒΕΑ

Στην αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων του πρωθυπουργού αλλά και στο ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα στον επιχειρηματικό κόσμο, εστίασε ο Γιάννης Μπρατάκος, πρόεδρος ΕΒΕΑ, μιλώντας στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Συζητώντας με τους δημοσιογράφους του ΟΤ, Χρήστο Κολώνα, Ελένη Στεργίου και Αθανασία Ακρίβου, ο κ. Μπρατάκος επισήμανε πως «το βήμα των εγκαινίων της ΔΕΘ προσφέρει περιορισμένο χρόνο για αναλυτικές ανακοινώσεις. Ο πρωθυπουργός μίλησε για την κοινωνική του πλατφόρμα, τις φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, αλλά αναμένω ότι αύριο με την εξειδίκευση, θα ανακοινωθούν τα μέτρα που αφορούν την επιχειρηματικότητα – ξέρω ότι υπάρχουν, γιατί έχω μιλήσει με τον υπουργό Οικονομικών».

ΜμΕ και επιχειρηματικότητα

Σύμφωνα με τον κ. Μπρατάκο, «η κατάσταση της μικρομεσαίας τάξης αφορά την επιχειρηματικότητα – το ένα δημιουργεί domino effect για το άλλο, οπότε και μας ενδιαφέρει να δούμε τα εξειδικευμένα μέτρα».

«Με ένα 2,5% ρυθμό ανάπτυξης, έναν από τους μεγαλύτερους της ευρωζώνης, την ανεργία στο μισό από το 2019, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τις επιχειρήσεις που πηγαίνουν όλο και καλύτερα, δεν μπορώ να εστιάσω στα περί φτώχειας. Αναγνωρίζουμε ωστόσο πως υπάρχουν προβλήματα. Η σημερινή κατάσταση έχει πολύ σημαντικά θετικά στοιχεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εσαεί καλά. Αρκεί να θυμηθούμε πως το 2032 θα πρέπει να αρχίζουμε να πληρώνουμε τα 32 δισ. των τόκων. Ενώ έρευνα του ΙΟΒΕ τονίζει  ότι το κόστος της κλιματικής κρίσης ότι θα μπορούσε να φτάσει σε μη βιώσιμα ύψη».

Το παραγωγικό μοντέλο

«Όλα αυτά δείχνουν πως πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγει η χώρα μας – σήμερα ένα 75% του ΑΕΠ προέρχεται από τις υπηρεσίες, ένα 15% από τον πρωτογενή τομέα και ελάχιστα από τον αγροτικό τομέα», τόνισε ο κ. Μπρατάκος.

«Η γνώμη μου είναι πως πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μας μοντέλο και να επενδύσουμε σε όλους  τους τομείς. Ακόμη και στην ενεργοβόρα βιομηχανία, αν σκεφτεί κανείς πως μεγάλοι όμιλοι που θα επενδύσουν σε data centers, βλέπουν κάτι στην Ελλάδα, για παράδειγμα ότι το κόστος ενέργειας θα είναι χαμηλό. Επίσης, στη βιοτεχνία που υπήρχε κάποτε και στο κέντρο της Αθήνας και πλέον δεν υπάρχουν, στον τουρισμό που μπορεί συνέχεια να βελτιώνεται καθώς Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν γίνει προορισμοί city break για όλο το χρόνο», εξήγησε ο κ. Μπρατάκος, επισημαίνοντας ξανά πως απαιτείται αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου για ανθεκτικότητα.

Προς την κατεύθυνση αυτή, «χρειάζεται να κάτσει η κυβέρνηση μαζί με φορείς και καθηγητές να βγει ένα μοντέλο που θα μπορέσει να επικαιροποιείται διαρκώς. Για παράδειγμα, έγινε κάτι αντίστοιχο με την έκθεση Πισσαρίδη, από την οποία ωστόσο έλειπαν ορισμένα κρίσιμα στοιχεία, όπως οι εμπορικοί πόλεμοι, η εκλογή Τραμπ που έφερε συναλλακτικές σχέσεις με δασμούς, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία», σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

Σήμερα, η Κίνα έχει ανάπτυξη 5%, η Ινδία 6,5%, ενώ οι ΗΠΑ έχουν χρέος 36 τρισ. με 125% ΑΕΠ, η Γαλλία καταρρέει, ενώ η Γερμανία βρίσκεται σχεδόν σε ύφεση. «Άρα τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση έχει περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια και πηγαίνει και κάνει παρουσιάσεις, με τα επιμελητήρια να πρέπει να πιέζουν προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνοντας λύσεις στην κυβέρνηση για να πάει καλύτερα η επιχειρηματικότητα».

Αλλαγή

Στην ίδια λογική, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μίλησε για τις δίκαιες αλλαγές για τους επιχειρηματίες, που χρειάζονται πλέον για να λειτουργήσει η αγορά. «Ακούω πολλούς από την αντιπολίτευση στο πλαίσιο της πόλωσης – ξέρετε όμως πόσο έχουν αντιστραφεί τα πράγματα σήμερα; Η ανεργία έχει μειωθεί, ενώ στις μεσαίες επιχειρήσεις υπάρχει συνεργατική σχέση. Και σε όποιες επιχειρήσεις υπάρχουν προβλήματα και υψηλά ποσοστά ανασφάλειας, πρέπει να τους τσακίσουμε».

Επενδύσεις

«Αυτά που θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα θα έχουν να κάνουν με την αμυντική βιομηχανία και την αεροπλοΐα», τόνισε ο κ. Μπρατάκος. «Ειδικά ο πρώτος τομέας είναι σχετικά νέος, ενώ είναι σημαντικό να συνεχίσουν τα προγράμματα επιχειρήσεων και κυρίως για τις ΜμΕ. Πρέπει να δοθούν και κίνητρα για να μεγαλώσουμε την αγορά,  να μεγαλώσουμε και τα σχήματα, δηλαδή να υπάρχουν συνεργασίες μεταξύ μικρών εταιρειών και οικονομίες κλίμακας», κατέληξε ο κ. Μπρατάκος.

