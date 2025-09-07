89η ΔΕΘ – OT FORUM – Auer: Οι γαλλικές εταιρείες εμπιστεύονται την Ελλάδα

Η πρέσβης της Γαλλίας περιγράφει τις επενδυτικές ευκαιρίες σε Βαλκάνια και Ελλάδα

89η ΔΕΘ 07.09.2025
89η ΔΕΘ – OT FORUM – Auer: Οι γαλλικές εταιρείες εμπιστεύονται την Ελλάδα
Για τις επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται στα Βαλκάνια, και ειδικότερα στη χώρα μας, τις σχέσεις του Παρισιού με την Αθήνα αλλά και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και  τον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα στη νέα γεωστρατηγική πραγματικότητα, μίλησε η πρέσβης της Γαλλίας Laurence Auer, στο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Ερωτηθείσα σχετικά από τις δημοσιογράφους Αθανασία Ακρίβου και Αλεξάνδρα Φωτάκη η κ. Auer επεσήμανε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την ανάγκη για διασυνδεσιμότητα στα Βαλκάνια και δημιουργεί ένα πρόσφορα έδαφος για επενδύσεις.

«Είναι σίγουρα μια ευκαιρία για επενδύσεις. Μία ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη και για ολόκληρη την περιοχή. Από το 2022, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ στη Μαύρη Θάλασσα. Έπρεπε να δημιουργήσουμε μια διαδρομή για τα σιτηρά. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία που ονομάσαμε Διάδρομοι Αλληλεγγύης. Κι επειδή δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τους δρόμους στην Ουκρανία σε αυτόν τον πολύ μεγάλο παραγωγό σιτηρών, χρησιμοποιήσαμε τη θάλασσα. Ήταν η Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε και υπογράμμισε ότι υπήρξε κινητικότητα από στρατιωτικής πλευράς, και άλλαξαν πολλά όσον αφορά την καινοτομία.

Η συνεργασία στα Βαλκάνια

Ειδικότερα, για τα Βαλκάνια η κ. Auer ανέφερε ότι κάλεσε τους συναδέλφους της από τις γειτονικές χώρες την Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία προκειμένου να συζητήσουν για την περιφερειακή συνδεσιμότητα.

«Έχουμε 3 θέματα στο τραπέζι. Πρώτα απ ‘όλα είναι η υλικοτεχνική αλλαγή. Γιατί όταν το συζητάς από τη σκοπιά μιας χώρας και έχεις τις δικές σου εταιρείες, χάνεις αυτό το σημείο του τι συμβαίνει αμέσως μετά τα σύνορα. Και η Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό μέρος για να το οργανώσουμε αυτό. Οι αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη αλλάζουν», εκτίμησε και πρόσθεσε: «Επίσης δύο από τις χώρες, δηλαδή η Βουλγαρία και η Ρουμανία, εντάχθηκαν στην εσωτερική αγορά την 1η Ιανουαρίου  κάτι που δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Το δεύτερο στοιχείο είναι η μεταφορά επιβατών. Θέλουμε να συζητήσουμε ξανά για τον τουρισμό. Η Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να οργανωθεί πιο βιώσιμος τουρισμός».

«Το τρίτο σημείο είναι φυσικά ο τομέας της ενέργειας. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε μια εσωτερική αγορά χωρίς την ενέργεια. Η Ελλάδα έχει πολλά να προσφέρει, αλλά είναι επίσης η ηλεκτρική ενέργεια και οι μεταφορές προς τον νότο», ανέφερε.

«Η Γαλλία είναι πρόθυμη να επενδύσει σε αυτές τις περιοχές στα Βαλκάνια. Και υπάρχουν συγκεκριμένα έργα στα οποία στοχεύουν. Φυσικά, το πρώτο είναι η μεθοδολογία, διότι, όπως γνωρίζετε, κάθε χώρα έχει ξεχωριστά δεδομένα και το  δεύτερο είναι η σχέση με διαφορετικά συστήματα χρηματοδότησης. Πολύ σημαντικό είναι να ακούσουμε τις επιχειρήσεις» τονίζει και προσθέτει: «Νομίζω ότι μπορούμε να εργαστούμε καλύτερα ακούγοντας αυτά που λένε. Τι χρειάζονται για να έχουν διασυνοριακά έργα.

Η κ. Auer αναφέρεται ιδιαίτερα στην ανάγκη για την ανάπτυξη και βελτίωση των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών στα Βαλκάνια, αλλά και στα λιμάνια: « Σε μια χώρα όπου υπάρχουν 130 λιμάνια, σίγουρα θα μπορούσαμε να τα πάμε πολύ καλύτερα. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το ζήτημα της αμυντικής συνεργασίας . Για παράδειγμα, αν έχουμε μια σύνδεση μεταξύ της Αλβανίας και της Αδριατικής και έχουμε τη σύνδεση με τη Μαύρη Θάλασσα, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα  τη Θεσσαλονίκη για να βελτιώσουμε πραγματικά τη συνδεσιμότητα για τις επιχειρήσεις

«Οι γαλλικές εταιρείες εμπιστεύονται την Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια  Η νέα πραγματικότητα μας πιέζει να βρούμε διαδρόμους μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης και αυτό πρέπει να περάσει από την Ελλάδα. Αλλά έχουμε επίσης μια γεωστρατηγική κατάσταση που μας υποχρεώνει ως Γαλλία να δημιουργήσουμε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκή κυριαρχία, δηλαδή επενδύσεις στις δικές μας γειτονιές. Και δεν μπορούμε να κάνουμε μία εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά και ισχυρή ευρωπαϊκή κυριαρχία χωρίς τα Βαλκάνια», εκτιμά.

«Η κατάσταση μας υποχρεώνει να δούμε τι συμβαίνει στο ανατολικό τμήμα της Ευρώπης, αλλά και στο νότιο τμήμα της Ευρώπης. Δεν μπορούμε απλά να λέμε ότι είμαστε Γάλλοι. Πιστεύω ακράδαντα στο μέλλον της Θεσσαλονίκης ως κόμβου» πρόσθεσε.

