Toyota: Αρχίζει ξανά η παραγωγή σε δυο εργοστάσια της Βραζιλίας

Στην επαναλειτουργία των δυο εργοστασίων της στη Βραζιλία, η παραγωγή των οποίων είχε σταματήσει μετά τις ζημιές που προκάλεσαν καιρικά φαινόμενα, προχωρά η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota.

Πρόκειται για την παραγωγή αυτοκινήτων σε δύο εργοστάσια στην πολιτεία του Σάο Πάολο, από τις 3 Νοεμβρίου, ενώ σε δήλωσή της, η Toyota πρόσθεσε ότι δεν έχει ακόμη προβλέψεις για την επανέναρξη των εργασιών στο εργοστάσιό της στο Πόρτο Φελίζ, καθώς η εταιρεία εξακολουθεί να αξιολογεί τις καταστροφές που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχές και οι άνεμοι.

Την περασμένη εβδομάδα, μια ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις του Πορτο Φελίζ οι οποίες προμηθεύουν κινητήρες σε άλλες εγκαταστάσεις της περιοχής.

Οι εικόνες έδειχναν το εργοστάσιο χωρίς στέγη και τμήματα της οροφής να έχουν καταρρεύσει πάνω στον εξοπλισμό.

Το κλείσιμο του Πορτο Φελίζ ανάγκασε την Toyota να σταματήσει την παραγωγή στα εργοστάσιά της στην Indaiatuba και τη Sorocaba, τα οποία συναρμολογούν μοντέλα όπως τα Yaris, Corolla και Corolla Cross.

Ακόμα, η εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή σχέδιο προσωρινών απολύσεων το οποίο και εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τους εργαζόμενους της Toyota στη Βραζιλία.

Προμήθεια κινητήρων απο άλλες μονάδες της Toyota

Την Παρασκευή, η Toyota ανακοίνωσε ότι η παραγωγή και στα δύο εργοστάσια θα ξαναρχίσει με εισαγόμενους κινητήρες και άλλα εξαρτήματα από μονάδες στο εξωτερικό.

Η εταιρεία δημοσίευσε επίσης ένα χρονοδιάγραμμα για την αντιστάθμιση της καθυστέρησης στην παραγωγή, προσθέτοντας ότι αρχικά θα ξαναρχίσει τη συναρμολόγηση των υβριδικών μοντέλων Corolla και Corolla Cross.

Η διακοπή της παραγωγής και η γενικότερη αναστάτωση οδήγησε επίσης την Toyota να αναβάλει την κυκλοφορία του μοντέλου Yaris Cross στην τοπική αγορά, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 16 Οκτωβρίου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δεν έχει ορίσει νέα ημερομηνία για την κυκλοφορία.