Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών αυτή την εβδομάδα, καθώς έχει προκαλέσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία αλλά και παγκοσμίως, ωστόσο όπως φαίνεται δεν έχει μετριάσει την όρεξη των επενδυτών για κίνδυνο.

Καθώς το πολιτικό αδιέξοδο αναμένεται να συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα και ενώ έρευνες έχουν δείξει τι σημαίνει ένα παρατεταμένο shutdown για τις μετοχές οι σημαντικότεροι αμερικανικοί και ευρωπαϊκοί δείκτες έχουν κατακτήσει νέα ιστορικά υψηλά. Σύμφωνα με στοιχεία της Bank Of America 26 δισ. δολάρια εισέρρευσαν σε μετοχές παγκοσμίως κατά την διάρκεια της εβδομάδας που έκλεισε την 1η Οκτώβρη με το ποσό ρεκόρ των 9,3 δισ. δολαρίων να κατευθύνεται στον τεχνολογικό τομέα.

«Το κλείσιμο και η πιθανή επαναλειτουργία… θα τραβήξουν σχεδόν όλη την προσοχή των επενδυτών» εξηγεί στο Reuters ο Mark Hackett, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Nationwide.

Τα οικονομικά στοιχεία

Η κύρια ανησυχία των επενδυτών είναι ότι το shutdown θα αναστείλει τη ροή των έγκαιρων οικονομικών δεδομένων. Ήδη έχει αναβληθεί η πολυαναμενόμενη έκθεση για τις προσλήψεις πλην αγροτικού τομέα τον Σεπτέμβριο. Η ατζέντα αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνει τα στοιχεία για το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, τις εβδομαδιαίες αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας και τα αποθέματα χονδρικής που όσο συνεχίζεται η αναστολή λειτουργία της κυβέρνησης δεν θα δημοσιευθούν.

Εάν η έλλειψη δεδομένων διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed, καθώς η κεντρική τράπεζα δεν θα διαθέτει κυβερνητικά δεδομένα που να την βοηθούν να λάβει τις αποφάσεις της.

Ωστόσο τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη θα ρίξουν φως στις τοποθετήσεις και στον τρόπο σκέψη των μελών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς. H Fed δεν χρηματοδοτείται από ομοσπονδιακά κονδύλια, καθώς έχει δικά της έσοδα όπως οι τόκοι του ομολογιακού χαρτοφυλακίου της.

Ως εκ τούτου η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει το πρόγραμμά της όπως έχει προγραμματιστεί, το οποίο αναμένουν οι αγορές. Αυτό περιλαμβάνει την προηχογραφημένη εισαγωγή από τον Πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ στο συνέδριο της Fed την Πέμπτη για τις κοινοτικές τράπεζες. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και η Αντιπρόεδρος της Fed Μισέλ Μπάουμαν θα συμμετάσχουν σε μια «συνομιλία δίπλα στο τζάκι» στην εκδήλωση, ενώ έχουν προγραμματιστεί αρκετοί άλλοι ομιλητές της Fed.

Οι «ταύροι» στο τιμόνι

Παρά την ελαφρά υποχώρηση των στοιχείων για την απασχόληση, η αμερικανική οικονομία αντέχει ακόμα παρά τους δασμούς ενώ τα εταιρικά κέρδη στήριξαν την ανοδική πορεία των μετοχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι αναλυτές ανέμεναν την Πέμπτη ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 θα αυξηθούν κατά 8,8% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι, από 8% που ήταν οι προβλέψεις στις αρχές Ιουλίου.

«Κατά τη γνώμη μου, η έλλειψη στοιχείων επιβαρύνει περισσότερο τους απαισιόδοξους παρά τους αισιόδοξους» εκτιμά ο Hackett.

Οι επενδυτές θα πάρουν μια γεύση από την επερχόμενη περίοδο των κερδών, με τις Levi Strauss και Delta Air Lines να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους την Πέμπτη.

«Το πιο πιθανό σενάριο είναι η αγορά να παραμείνει σχετικά ήρεμη… κινούμενη πλευρικά κατά τη διάρκεια του shutdown» προσθέτει.

Για τους αισιόδοξους επενδυτές, βοηθά το γεγονός ότι το τέταρτο τρίμηνο που μόλις ξεκίνησε είναι ιστορικά το ισχυρότερο για τον S&P 500, με μέσο κέρδος περίπου 2,9% και υψηλό ποσοστό θετικών αποδόσεων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG που χρονολογούνται από το 1928.

Προειδοποίηση για φούσκα

Αλλά εν μέσω αυτής της αισιοδοξίας, υπάρχουν και οι αντίθετες φωνές, Ένας αυξανόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην αγορά προειδοποιεί ότι σχηματίζονται φούσκες σε ορισμένα μέρη της αγοράς, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη διόρθωση της αγοράς.

Η προειδοποίηση της Saxo είναι «μην προβλέψετε, προετοιμαστείτε». Σε πρόσφατο σημείωμα, η τράπεζα ανέφερε ότι «η διάθεση δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο αντιφατική. Οι δείκτες μετοχών κυμαίνονται κοντά σε ιστορικά υψηλά… ωστόσο το καταναλωτικό κλίμα παραμένει κοντά σε ιστορικά χαμηλά», ενθαρρύνοντας τους επενδυτές να διαφοροποιηθούν για να προστατευτούν από την αστάθεια. Υπάρχουν κόκκινες σημαίες στις πιστωτικές αγορές ειδικότερα.

Ο Barnaby Martin από την Bank of America μιλώντας στο «Squawk Box Europe» του CNBC υπογράμμισε ότι η πρόσφατη έρευνά τους έδειξε ότι οι επενδυτές πιστώσεων έχουν ένα από τα «μεγαλύτερα overweights που έχουν υπάρξει ποτέ στην 20ετή ιστορία» αυτής της έρευνας, προειδοποιώντας ότι υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες για τις φούσκες της αγοράς.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανικός κατασκευαστής ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands υπέβαλε αίτηση πτώχευσης αφού αποκάλυψε ένα χρέος 12 δισ. δολαρίων, σηματοδοτώντας μια από τις πιο θεαματικές καταρρεύσεις στις αγορές ιδιωτικού χρέους τα τελευταία χρόνια.

Ο Jim Chanos δήλωσε στη Financial Times ότι «υποψιάζεται ότι θα δούμε περισσότερα τέτοια φαινόμενα», προειδοποιώντας ότι η ολοένα και πιο επεκτατική ιδιωτική αγορά πιστώσεων θυμίζει την κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου.