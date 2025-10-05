Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

Τα φώτα όλα στην Ουάσιγκτον και στο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης - Η διάθεση για ανάληψη κινδύνου και οι απαισιόδοξοι που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Wall Street 05.10.2025, 23:19
Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα
Τζούλη Καλημέρη

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών αυτή την εβδομάδα, καθώς έχει προκαλέσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία αλλά και παγκοσμίως, ωστόσο όπως φαίνεται δεν έχει μετριάσει την όρεξη των επενδυτών για κίνδυνο.

Καθώς το πολιτικό αδιέξοδο αναμένεται να συνεχιστεί και αυτή την εβδομάδα και ενώ έρευνες έχουν δείξει τι σημαίνει ένα παρατεταμένο shutdown για τις μετοχές οι σημαντικότεροι αμερικανικοί και ευρωπαϊκοί δείκτες έχουν κατακτήσει νέα ιστορικά υψηλά. Σύμφωνα με στοιχεία της Bank Of America 26 δισ. δολάρια εισέρρευσαν σε μετοχές παγκοσμίως κατά την διάρκεια της εβδομάδας που έκλεισε την 1η Οκτώβρη με το ποσό ρεκόρ των 9,3 δισ. δολαρίων να κατευθύνεται στον τεχνολογικό τομέα.

«Το κλείσιμο και η πιθανή επαναλειτουργία… θα τραβήξουν σχεδόν όλη την προσοχή των επενδυτών» εξηγεί στο Reuters ο Mark Hackett, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγοράς της Nationwide.

Τα οικονομικά στοιχεία

Η κύρια ανησυχία των επενδυτών είναι ότι το shutdown  θα αναστείλει τη ροή των έγκαιρων οικονομικών δεδομένων. Ήδη έχει αναβληθεί η πολυαναμενόμενη έκθεση για τις προσλήψεις πλην αγροτικού τομέα τον Σεπτέμβριο. Η ατζέντα αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνει τα στοιχεία για το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ, τις εβδομαδιαίες αρχικές αιτήσεις επιδόματος ανεργίας και τα αποθέματα χονδρικής που όσο συνεχίζεται η αναστολή λειτουργία της κυβέρνησης δεν θα δημοσιευθούν.

Εάν η έλλειψη δεδομένων διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed, καθώς η κεντρική τράπεζα δεν θα διαθέτει κυβερνητικά δεδομένα που να την βοηθούν να λάβει τις αποφάσεις της.

Ωστόσο τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve που θα ανακοινωθούν την Τετάρτη θα ρίξουν φως στις τοποθετήσεις και στον τρόπο σκέψη των μελών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς. H Fed δεν χρηματοδοτείται από ομοσπονδιακά κονδύλια, καθώς έχει δικά της έσοδα όπως οι τόκοι του ομολογιακού χαρτοφυλακίου της.

Ως εκ τούτου η  κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει το πρόγραμμά της όπως έχει προγραμματιστεί, το οποίο αναμένουν οι αγορές. Αυτό περιλαμβάνει την προηχογραφημένη εισαγωγή από τον Πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ στο συνέδριο της Fed την Πέμπτη για τις κοινοτικές τράπεζες. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ και η Αντιπρόεδρος της Fed Μισέλ Μπάουμαν θα συμμετάσχουν σε μια «συνομιλία δίπλα στο τζάκι» στην εκδήλωση, ενώ έχουν προγραμματιστεί αρκετοί άλλοι ομιλητές της Fed.

Οι «ταύροι» στο τιμόνι

Παρά την ελαφρά υποχώρηση των στοιχείων για την απασχόληση, η αμερικανική οικονομία αντέχει ακόμα παρά τους δασμούς ενώ τα εταιρικά κέρδη στήριξαν την ανοδική πορεία των μετοχών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι αναλυτές ανέμεναν την Πέμπτη ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 θα αυξηθούν κατά 8,8% το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με πέρυσι, από 8% που ήταν οι προβλέψεις στις αρχές Ιουλίου.

«Κατά τη γνώμη μου, η έλλειψη στοιχείων επιβαρύνει περισσότερο τους απαισιόδοξους παρά τους αισιόδοξους» εκτιμά ο Hackett.

Οι επενδυτές θα πάρουν μια γεύση από την επερχόμενη περίοδο των κερδών, με τις Levi Strauss και Delta Air Lines  να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους την Πέμπτη.

«Το πιο πιθανό σενάριο είναι η αγορά να παραμείνει σχετικά ήρεμη… κινούμενη πλευρικά κατά τη διάρκεια του shutdown» προσθέτει.

Για τους αισιόδοξους επενδυτές, βοηθά το γεγονός ότι το τέταρτο τρίμηνο που μόλις ξεκίνησε είναι ιστορικά το ισχυρότερο για τον S&P 500, με μέσο κέρδος περίπου 2,9% και υψηλό ποσοστό θετικών αποδόσεων, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG που χρονολογούνται από το 1928.

Προειδοποίηση για φούσκα

Αλλά εν μέσω αυτής της αισιοδοξίας, υπάρχουν και οι αντίθετες φωνές, Ένας αυξανόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην αγορά προειδοποιεί ότι σχηματίζονται φούσκες σε ορισμένα μέρη της αγοράς, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη διόρθωση της αγοράς.

Η προειδοποίηση της Saxo είναι «μην προβλέψετε, προετοιμαστείτε». Σε πρόσφατο σημείωμα, η τράπεζα ανέφερε ότι «η διάθεση δύσκολα θα μπορούσε να είναι πιο αντιφατική. Οι δείκτες μετοχών κυμαίνονται κοντά σε ιστορικά υψηλά… ωστόσο το καταναλωτικό κλίμα παραμένει κοντά σε ιστορικά χαμηλά», ενθαρρύνοντας τους επενδυτές να διαφοροποιηθούν για να προστατευτούν από την αστάθεια. Υπάρχουν κόκκινες σημαίες στις πιστωτικές αγορές ειδικότερα.

Ο Barnaby Martin από την Bank of America μιλώντας στο «Squawk Box Europe» του CNBC υπογράμμισε ότι η πρόσφατη έρευνά τους έδειξε ότι οι επενδυτές πιστώσεων έχουν ένα από τα «μεγαλύτερα overweights που έχουν υπάρξει ποτέ στην 20ετή ιστορία» αυτής της έρευνας, προειδοποιώντας ότι υπάρχουν αυξανόμενες ανησυχίες για τις φούσκες της αγοράς.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανικός κατασκευαστής ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands υπέβαλε αίτηση πτώχευσης αφού αποκάλυψε ένα χρέος 12 δισ. δολαρίων, σηματοδοτώντας μια από τις πιο θεαματικές καταρρεύσεις στις αγορές ιδιωτικού χρέους τα τελευταία χρόνια.

Ο Jim Chanos δήλωσε στη Financial Times ότι «υποψιάζεται ότι θα δούμε περισσότερα τέτοια φαινόμενα», προειδοποιώντας ότι η ολοένα και πιο επεκτατική ιδιωτική αγορά πιστώσεων θυμίζει την κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία
Χρυσός: Τι κρύβει το τρελό ράλι στις τιμές
Commodities

FOMO vs JOMO: Τι κρύβει το τρελό ράλι του χρυσού
Ασιατικά χρηματιστήρια: Θετικό πρόσημο για τις αγορές – Ρεκόρ για τον Nikkei μετά τη νίκη Τακαΐτσι
Ασία

Ρεκόρ για τον Nikkei μετά τη νίκη Τακαΐτσι - Θετικά οι ασιατικές αγορές
Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+
Commodities

Νέα άνοδος στο πετρέλαιο μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+
Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα
Wall Street

Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Wall Street
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Χρυσός: Τι κρύβει το τρελό ράλι στις τιμές
Commodities

FOMO vs JOMO: Τι κρύβει το τρελό ράλι του χρυσού

Ο χρυσός έχει ανέβει σχεδόν 50% φέτος καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από το 1979

Ναταλία Δανδόλου
Ασιατικά χρηματιστήρια: Θετικό πρόσημο για τις αγορές – Ρεκόρ για τον Nikkei μετά τη νίκη Τακαΐτσι
Ασία

Ρεκόρ για τον Nikkei μετά τη νίκη Τακαΐτσι - Θετικά οι ασιατικές αγορές

Διατηρείται το momentum, αν και πιο ήπια, στα ασιατικά χρηματιστήρια μετά τα κέρδη της περασμένης εβδομάδας

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+
Commodities

Νέα άνοδος στο πετρέλαιο μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+

Οι τιμές στο πετρέλαιο ενισχύονται κατά περίπου 1,5% - Πάνω από τα 65 δολ. επέστρεψε το Brent

Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα
Wall Street

Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

Τα φώτα όλα στην Ουάσιγκτον και στο shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης - Η διάθεση για ανάληψη κινδύνου και οι απαισιόδοξοι που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

Τζούλη Καλημέρη
Αγορές ομολόγων: Τα σημάδια ότι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες
Ομόλογα

Οι αγορές ομολόγων... αγριεύουν - Οι κραυγαλέες πτωχεύσεις

Η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων και των κρατικών ομολόγων έχει μειωθεί σε χαμηλό 18 ετών - Πώς βλέπει ο Economist τις αγορές ομολόγων

Μελίνα Ζιάγκου
Αγορές: Οι επενδυτές πληρώνουν υψηλότερο τίμημα για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από τις μετοχές έως το χρυσό
Markets

Γιατί οι επενδυτές πληρώνουν ακριβότερα το ασφάλιστρο κινδύνου

Η αύξηση του κόστους κινδύνου μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, ανάλογα με την αγορά

Latest News
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί
Κόσμος
Upd: 11:43

«Βόμβα» Λεκορνί: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Γαλλίας

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία - Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο