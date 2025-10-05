Bitcoin: Νέο ρεκόρ στα 125.000 δολάρια

Το προηγούμενο ρεκόρ του Bitcoin ήταν 124.480 δολάρια στα μέσα Αυγούστου

Kρυπτονομίσματα 05.10.2025, 09:43
Newsroom

Σε νέο ιστορικό υψηλό έφτασε η τιμή του Bitcoin την Κυριακή, σημειώνοντας άνοδο κατά σχεδόν 2,7% στα 125.245,57 δολάρια στις 7:12 ώρα Ελλάδος.

Το προηγούμενο ρεκόρ του κρυπτονομίσματος ήταν 124.480 δολάρια στα μέσα Αυγούστου, ενισχυμένο από τους πιο φιλικούς κανονισμούς της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές.

Το κρυπτονόμισμα, το μεγαλύτερο στον κόσμο με βάση την αβοραία αξία του, είχε αυξηθεί την Παρασκευή για όγδοη συνεχόμενη συνεδρίαση, ενισχυμένο από το πρόσφατο ράλι στις αμερικανικές μετοχές και τις εισροές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια bitcoin.

Αντίθετα, το δολάριο ΗΠΑ υποχώρησε την Παρασκευή, καταγράφοντας απώλειες πολλών εβδομάδων έναντι των κυριότερων νομισμάτων, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ σκίασε τις προοπτικές και καθυστέρησε τις δημοσιεύσεις βασικών δεδομένων, όπως οι μισθοδοσίες, κρίσιμες για την αξιολόγηση της κατεύθυνσης της οικονομίας.

Οι συστάσεις

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον προηγούμενο Ιούλιο, κορυφαίοι του χώρου των επενδύσεων, μεταξύ των οποίων, ο Ρέι Ντάλιο, συνέστηναν τοποθετήσεις σε Bitcoin, με φόντο τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος.

Ο ιδρυτής της Bridgewater Associates, πρότεινε στις 30 Ιουλίου στους επενδυτές να τοποθετήσουν το 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό ή Bitcoin, επικαλούμενος τους αυξανόμενους κινδύνους που απορρέουν από το υψηλό αμερικανικό χρέος και τη μακροπρόθεσμη υποτίμηση του δολαρίου.

«Αν θέλατε να βελτιστοποιήσετε το χαρτοφυλάκιό σας για την καλύτερη δυνατή σχέση απόδοσης και κινδύνου, θα τοποθετούσατε περίπου το 15% των χρημάτων σας σε χρυσό ή Bitcoin», ανέφερε ο Ντάλιο σε συνέντευξή του στο podcast Master Investor. Η τοποθέτησή του αυτή αποτελεί σημαντική μετατόπιση σε σχέση με την προηγούμενη σύστασή του το 2022, όταν πρότεινε μόλις 1–2% σε Bitcoin, γεγονός που αντανακλά την αυξανόμενη ανησυχία του για αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «φαύλο κύκλο χρέους».

Σχετικά άρθρα:
