Φορολογία: Υπολογισμός φόρου με τα νέα μέτρα – Πόσοι επισκέφθηκαν την πλατφόρμα

Σε 161.000 ανέρχονται οι πολίτες που έχουν επισκεφτεί τις 4 πρώες μέρες λειτουργίας τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα www.taxcalc2025.minfin.gr, μέσω της οποίας μπορούν οι φορολογούμενοι να υπολογίζουν το όφελος που θα έχουν από τα νέα φορολογικά μέτρα.

Αυτός ο αριθμός των πολιτών, όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ και αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι άκρως ενδεικτικός του ενδιαφέροντος και της μεγάλης ανταπόκρισης που συναντά η ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία την περασμένη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Μέσω της πλατφόρμας, ο κάθε φορολογούμενος πολίτης μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να υπολογίσει επακριβώς τον φόρο που του αναλογεί με βάση τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Και φέρεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους «επισκέπτες» πολίτες, ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα:

*δεν χρησιμοποιεί τα φορολογικά δεδομένα τους

*δεν αποθηκεύει τα στοιχεία τους

*δεν κάνει χρήση cookies

*είναι προσβάσιμη από υπολογιστή, (PC/Mac), tablet ή κινητό τηλέφωνο, από οποιονδήποτε browser.

Σε μερικά δευτερόλεπτα ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει με σχετική ακρίβεια τις αλλαγές στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026.

Η διαδικασία

Για παράδειγμα, κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει τον «Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος» που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη ή τον «Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου».

Στην οθόνη «Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος» ο φορολογούμενος χρειάζεται να εισάγει τα εξής στοιχεία:

Α. Για τον υπόχρεο: Α1- Είδος Απασχόλησης, Α2- Φορολογητέο εισόδημα, Α3- Παιδιά του υπόχρεου και Α4- Έτος γέννησης.

Β. Για το εισόδημα της/του συζύγου: Β1- Είδος Απασχόλησης, Β2-Φορολογητέο εισόδημα, Β3- Παιδιά του/της συζύγου (που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ίδιο με τα παιδιά του υπόχρεου) και Β4- Έτος γέννησης. Εάν δεν υπάρχει σύζυγος, τα πεδία μένουν κενά.

Στη συνέχεια ο/η υπόχρεος πρέπει να πατήσει το κουμπί «Υπολογισμός» και η εφαρμογή θα υπολογίσει αυτόματα τις μειώσεις.

Τα αποτελέσματα εμφανίζουν για τον/την υπόχρεο και τον/την σύζυγο και για τα έτη 2025 και 2026:

*Το φορολογητέο εισόδημα

*Τον φόρο κλίμακας πριν από την έκπτωση φόρου που έχει εάν είναι μισθωτός/συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα αγρότης

*Την έκπτωση φόρου που έχει εάν είναι μισθωτός/συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα αγρότης

*Τον τελικό φόρο κλίμακας μετά την έκπτωση

*Το καθαρό ποσό που προκύπτει.

Σε ξεχωριστή στήλη εμφανίζονται το ετήσιο ατομικό όφελος του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και το οικογενειακό όφελος.

Επιλέγοντας την «Ανάλυση», εμφανίζεται η αιτιολόγηση του υπολογισμού του φόρου για τα κλιμάκια φορολογίας και η έκπτωση του φόρου που έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.

Επιλέγοντας στο αριστερό μενού το «Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου» εμφανίζεται η σχετική οθόνη. Οι φορολογούμενοι πρέπει να εισάγουν το μηνιαίο μίσθωμα και να πατήσουν το κουμπί «Υπολογισμός». Η εφαρμογή υπολογίζει το ετήσιο μίσθωμα, τον φόρο για το 2025, τον φόρο για το 2026, τη διαφορά που προκύπτει, καθώς και την ποσοστιαία μείωση του φόρου.

Μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ, η οποία αναμένεται εντός του Οκτωβρίου, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στη δημιουργία δεύτερης πλατφόρμας υπολογισμού οφέλους. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί αυτόματα τα στοιχεία των πολιτών από τη βάση δεδομένων της, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα.