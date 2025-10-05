Φορολογία: Υπολογισμός φόρου με τα νέα μέτρα – Πόσοι επισκέφθηκαν την πλατφόρμα

Με μερικά κλικ οι φορολογούμενοι μπορούν να διαπιστώσουν με σχετική ακρίβεια τις αλλαγές στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026

Σε 161.000 ανέρχονται οι πολίτες που έχουν επισκεφτεί τις 4 πρώες μέρες λειτουργίας τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα www.taxcalc2025.minfin.gr, μέσω της οποίας μπορούν οι φορολογούμενοι να υπολογίζουν το όφελος που θα έχουν από τα νέα φορολογικά μέτρα.

Αυτός ο αριθμός των πολιτών, όπως αναφέρουν στο ΑΠΕ- ΜΠΕ και αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι άκρως ενδεικτικός του ενδιαφέροντος και της μεγάλης ανταπόκρισης που συναντά η ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία την περασμένη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Μέσω της πλατφόρμας, ο κάθε φορολογούμενος πολίτης μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να υπολογίσει επακριβώς τον φόρο που του αναλογεί με βάση τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Και φέρεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους «επισκέπτες» πολίτες, ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα:

*δεν χρησιμοποιεί τα φορολογικά δεδομένα τους

*δεν αποθηκεύει τα στοιχεία τους

*δεν κάνει χρήση cookies

*είναι προσβάσιμη από υπολογιστή, (PC/Mac), tablet ή κινητό τηλέφωνο, από οποιονδήποτε browser.

Σε μερικά δευτερόλεπτα ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να διαπιστώσει με σχετική ακρίβεια τις αλλαγές στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026.

Η διαδικασία

Για παράδειγμα, κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει τον «Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος» που εμφανίζεται στην αρχική οθόνη ή τον «Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου».

Στην οθόνη «Υπολογιστής Φόρου Εισοδήματος» ο φορολογούμενος χρειάζεται να εισάγει τα εξής στοιχεία:

Α. Για τον υπόχρεο: Α1- Είδος Απασχόλησης, Α2- Φορολογητέο εισόδημα, Α3- Παιδιά του υπόχρεου και Α4- Έτος γέννησης.

Β. Για το εισόδημα της/του συζύγου: Β1- Είδος Απασχόλησης, Β2-Φορολογητέο εισόδημα, Β3- Παιδιά του/της συζύγου (που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ίδιο με τα παιδιά του υπόχρεου) και Β4- Έτος γέννησης. Εάν δεν υπάρχει σύζυγος, τα πεδία μένουν κενά.

Στη συνέχεια ο/η υπόχρεος πρέπει να πατήσει το κουμπί «Υπολογισμός» και η εφαρμογή θα υπολογίσει αυτόματα τις μειώσεις.

Τα αποτελέσματα εμφανίζουν για τον/την υπόχρεο και τον/την σύζυγο και για τα έτη 2025 και 2026:

*Το φορολογητέο εισόδημα

*Τον φόρο κλίμακας πριν από την έκπτωση φόρου που έχει εάν είναι μισθωτός/συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα αγρότης

*Την έκπτωση φόρου που έχει εάν είναι μισθωτός/συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα αγρότης

*Τον τελικό φόρο κλίμακας μετά την έκπτωση

*Το καθαρό ποσό που προκύπτει.

Σε ξεχωριστή στήλη εμφανίζονται το ετήσιο ατομικό όφελος του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και το οικογενειακό όφελος.

Επιλέγοντας την «Ανάλυση», εμφανίζεται η αιτιολόγηση του υπολογισμού του φόρου για τα κλιμάκια φορολογίας και η έκπτωση του φόρου που έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αγρότες, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.

Επιλέγοντας στο αριστερό μενού το «Υπολογιστής Φόρου Ενοικίου» εμφανίζεται η σχετική οθόνη. Οι φορολογούμενοι πρέπει να εισάγουν το μηνιαίο μίσθωμα και να πατήσουν το κουμπί «Υπολογισμός». Η εφαρμογή υπολογίζει το ετήσιο μίσθωμα, τον φόρο για το 2025, τον φόρο για το 2026, τη διαφορά που προκύπτει, καθώς και την ποσοστιαία μείωση του φόρου.

Μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ, η οποία αναμένεται εντός του Οκτωβρίου, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στη δημιουργία δεύτερης πλατφόρμας υπολογισμού οφέλους. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί αυτόματα τα στοιχεία των πολιτών από τη βάση δεδομένων της, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα.

ΤτΕ: Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Economy

Συνάντηση Στουρνάρα με τον Γερμανό τραπεζίτη
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
