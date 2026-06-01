Από τις αγγελίες στην AI: Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 01.06.2026, 08:41
Το τοπίο των προσλήψεων το 2026 αλλάζει συνεχώς.

Η μεγάλη αύξηση των διαδικτυακών αγγελιών και των πλατφορμών εύρεσης εργασίας έχει κάνει πιο δύσκολο για τους υπεύθυνους προσλήψεων να επιλέγουν πού να δημοσιεύουν τις αγγελίες τους, ώστε να βρίσκουν τους κατάλληλους υποψήφιους και να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Παράλληλα, παρατηρείται μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης: από την αντίδραση στην ανάγκη (όταν κάποιος φεύγει από μια θέση) προς μια πιο προληπτική και οργανωμένη στρατηγική.

Οι εταιρείες πλέον προσπαθούν να εντοπίζουν και να προσελκύουν ταλέντα εκ των προτέρων, βασιζόμενες σε δεδομένα και στις δεξιότητες, ειδικά για δύσκολες ή εξειδικευμένες θέσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει επίσης σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Έχει πλέον γίνει βασικό εργαλείο στις προσλήψεις, όμως δημιουργεί και ερωτήματα σχετικά με το πώς πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά, χωρίς να χάνεται η ανθρώπινη επαφή που παραμένει κρίσιμη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αλλαγών και προκλήσεων, ζητήσαμε από τη Marissa Morrison, Αντιπρόεδρο Ανθρώπινου Δυναμικού στη ZipRecruiter, να μοιραστεί τις βασικές ερωτήσεις που απασχολούν σήμερα τους υπεύθυνους προσλήψεων και τις συμβουλές που θεωρεί πιο σημαντικές.

  1. Πώς προσλαμβάνω για μια θέση που δεν υπήρχε πριν από δύο χρόνια;

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές που παρατηρούμε είναι ότι οι υπεύθυνοι προσλήψεων προσλαμβάνουν πλέον για θέσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, όπως μηχανικοί AI prompt και ελεγκτές βιωσιμότητας.

Μια πρόκληση στην πρόσληψη για αυτές τις νέες θέσεις είναι ότι δεν υπάρχει πρότυπο για την περιγραφή της θέσης εργασίας ή προηγούμενους τίτλους θέσεων. Εδώ είναι που η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύει πραγματικά την αξία της.

Χρησιμοποιώντας σημασιολογική αντιστοίχιση, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίσει συναφείς δεξιότητες από καθιερωμένες θέσεις, όπως η ανάλυση δεδομένων και η συμμόρφωση, για να βρει ταλέντα που είναι πιο πιθανό να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες θέσεις.

  1. Γιατί λαμβάνω 500 αιτήσεις αλλά καμία κατάλληλη υποψηφιότητα;

Οι υπεύθυνοι προσλήψεων γνωρίζουν ότι περισσότερες αιτήσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα υποψηφίους υψηλής ποιότητας.

Για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, η έξυπνη τεχνολογία αντιστοίχισης της ZipRecruiter ειδοποιεί αυτόματα έως και 400 προεπιλεγμένους υποψηφίους αμέσως μετά τη δημοσίευση της θέσης εργασίας. Τους προτρέπει να υποβάλουν αίτηση, δημιουργώντας ισχυρή εμπλοκή των υποψηφίων από την πρώτη μέρα για τους εργοδότες.

Η τεχνολογία λειτουργεί αναδεικνύοντας το κορυφαίο 1% των ταλέντων με βάση συγκεκριμένες δεξιότητες, ικανότητες και εμπειρία, αντί να αναζητά αποκλειστικά με λέξεις-κλειδιά. Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες λαμβάνουν αιτήσεις που είναι σχετικές με τη θέση τους.

Ένας άλλος τρόπος για να φιλτράρετε τους υποψηφίους είναι να επιλέξετε εκείνους που συμπεριλαμβάνουν μια προσωπική σημείωση στην αίτησή τους.

Η λειτουργία «Be Seen First» της ZipRecruiter επιτρέπει στους υποψηφίους να εξηγήσουν γιατί τους ενθουσιάζει η θέση ή γιατί ταιριάζουν απόλυτα.

Αυτό βοηθά την αίτησή τους να ξεχωρίσει και δίνει στον υπεύθυνο προσλήψεων μια καλύτερη εικόνα για το αν θα ήταν κατάλληλοι για την εν λόγω εταιρεία.

  1. Μπορώ να προσλάβω κάποιον που δεν ψάχνει καν για δουλειά;

Περίπου το 70% των ταλαντούχων ατόμων στις ΗΠΑ είναι επί του παρόντος απασχολούμενοι, αλλά αν προσεγγιστούν με τον σωστό τρόπο, μπορεί να είναι εξαιρετικά ανοιχτοί σε νέες θέσεις.

Η έρευνα της ZipRecruiter δείχνει ότι οι υποψήφιοι που προσκαλούνται προσωπικά να υποβάλουν αίτηση για μια θέση εργασίας είναι σχεδόν τρεις φορές πιο πιθανό να το κάνουν από ό,τι αν είχαν βρει οι ίδιοι την αγγελία.

Το εργαλείο «Invite to Apply» της ZipRecruiter διευκολύνει αυτό, λειτουργώντας ως headhunter 24/7 που εντοπίζει και προσεγγίζει παθητικούς υποψηφίους με ισχυρό δυναμικό εκ μέρους σας.

  1. Ως μικρή επιχείρηση, πώς μπορώ να ανταγωνιστώ τους μισθούς των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας;

Πολλές μικρές εταιρείες αισθάνονται ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση επειδή δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες εταιρείες όσον αφορά τους μισθούς και τις παροχές. Αυτό στο οποίο μπορούν να επικεντρωθούν οι μικρότερες εταιρείες είναι οι πιο άυλες παροχές που προσφέρουν, όπως η ευέλικτη εργασία και μια διαφανής κουλτούρα.

Η ZipRecruiter είναι η #1 ιστοσελίδα προσλήψεων στις ΗΠΑ σύμφωνα με το G2, και επειδή συνεργαζόμαστε με τόσες πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατανοούμε τις προκλήσεις τους και προσφέρουμε πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα.

Για παράδειγμα, η έρευνά μας δείχνει ότι οι υποψήφιοι της Γενιάς Ζ και οι γυναίκες είναι δύο φορές πιο πιθανό να δεχτούν μια θέση λόγω της εταιρικής κουλτούρας και της ευελιξίας της, παρά μια θέση με ελαφρώς υψηλότερο μισθό που στερείται αυτών των προσφορών. Επιπλέον, το 46,8% των πρόσφατων αποφοίτων δηλώνει ότι θα αντάλλαζε το κύρος μιας μεγάλης εταιρείας με μια μικρότερη με μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο. Το ZipRecruiter βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να αναδείξουν τα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

  1. Θα μου πάρει η τεχνητή νοημοσύνη τη δουλειά μου ως υπεύθυνος προσλήψεων;

Είναι μια κατανοητή ανησυχία, αλλά είναι σημαντικό οι υπεύθυνοι προσλήψεων να θυμούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι τελικά ένα χρήσιμο εργαλείο που τους επιτρέπει να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολα και με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Για παράδειγμα, με διαδικασίες που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη, οι υπεύθυνοι προσλήψεων μπορούν να σαρώσουν εκατομμύρια προφίλ στο διαδίκτυο για να βρουν γρήγορα ειδικούς με συγκεκριμένες δεξιότητες για εξειδικευμένες θέσεις, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στους τομείς της τεχνολογίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Η ταχύτητα της τεχνητής νοημοσύνης είναι επίσης απαραίτητη για κλάδους με μεγάλο όγκο εργασιών, όπως η φιλοξενία και το λιανικό εμπόριο. Εάν μια εταιρεία χρειάζεται να προσλάβει προσωπικό για πολλές κενές θέσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι αυτοματοποιημένες ερωτήσεις διαλογής μπορούν να την βοηθήσουν να φιλτράρει άμεσα τους υποψηφίους με βάση βασικές απαιτήσεις.

Το πραγματικό πλεονέκτημα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι απελευθερώνει χρόνο για τους υπεύθυνους προσλήψεων, ώστε να επικεντρωθούν σε αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία: την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την αξιολόγηση της ευθυγράμμισης αξιών και την πρόσληψη εξαιρετικών ταλέντων — όλα αυτά αποτελούν βασικές ανθρώπινες δεξιότητες για την πρόσληψη προσωπικού.

