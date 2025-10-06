Ψηφιακά στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων [11ο Μέρος]

Περιεχόμενο και μορφότυπος ψηφιακών παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων

Experts 06.10.2025, 08:33
Γιώργος Α. Κορομηλάς

2.2.4. Περιεχόμενο και μορφότυπος ψηφιακών παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων

Με το άρθρο 4 της απόφασης Α.1123/2024 προβλέπονται τα ακόλουθα :

α) Το περιεχόμενο και ο μορφότυπος της ψηφιακής έκδοσης των παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης τους σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 9Γ του άρθρου 5 του Ν.4308/2014, σε συνδυασμό με την παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου, για τη διαβίβαση αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με τους Τύπους Παραστατικών του άρθρου 3 καθορίζεται με τα παρακάτω πεδία :

4.1.1.Α.Φ.Μ. Εκδότη Παραστατικού
4.1.2.Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Εκδότη Παραστατικού
4.1.3.Χώρα Οντότητας Εκδότη Παραστατικού
4.1.4.Α.Φ.Μ. Λήπτη Παραστατικού
4.1.5.Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Λήπτη Παραστατικού
4.1.6.Χώρα Οντότητας Λήπτη Παραστατικού
4.1.7.Τύπος Παραστατικού
4.1.8.Σειρά Παραστατικού
4.1.9.Αριθμός Παραστατικού
4.1.10.Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού Οντότητας
4.1.11.Ημερομηνία Έναρξης Αποστολής
4.1.12.Ώρα Έναρξης Αποστολής
4.1.13.Α/Α Εγκατάστασης Εκδότη
4.1.14.Εγκατάσταση Έναρξης Συναλλαγής/Τόπος Φόρτωσης
4.1.15.Σκοπός διακίνησης :
Πώληση
Αγορά
Πώληση για λογαριασμό τρίτων
Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών
Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση
Δωρεάν διάθεση
Δειγματισμός
Έκθεση
Εγγύηση
Χρησιδανεισμός
Αποθήκευση σε τρίτους
Επιστροφή
Ενδοδιακίνηση
Μεταφορές – Ταχυμεταφορές
Λοιπές Διακινήσεις_[Λεκτικό]
4.1.16.Μεταφορικό Μέσο
Αριθμός Μεταφορικού Μέσου
Όνομα πλωτού μέσου
Κωδικός δρομολογίου ή πτήσης
Διακίνηση άνευ μεταφορικού μέσου
4.1.17.Κωδικός Είδους «Ενιαίο Κωδικολόγιο»
4.1.18.Κωδικός Είδους Επιχείρησης
4.1.19.Είδος
4.1.20.Μονάδα μέτρησης ποσότητας :
Τεμάχια
Κιλά
Λίτρα
Μέτρα
Τετραγωνικά Μέτρα
Κυβικά Μέτρα
4.1.21.Είδος Συσκευασίας_[Πλήθος_ Λεκτικό Είδους Συσκευασίας]
4.1.22.Ποσότητα
4.1.23.Α/Α Εγκατάστασης Λήπτη
4.1.24.Εγκατάσταση Ολοκλήρωσης Συναλλαγής/Τόπος Παράδοσης
4.1.25.Συσχετιζόμενα παραστατικά (Διακίνησης -Ακύρωσης)
4.1.26.Επισημάνσεις – Ενδείξεις :
Διακίνηση Αποθεμάτων
Αρ. Κυκλοφορίας λοιπών μεταφορικών μέσων/Όνομα πλωτού μέσου/Κωδικός Δρομολογίου ή πτήσης/Διακίνηση άνευ Μεταφορικού Μέσου
Αριθμός κυκλοφορίας «Ρ»
Τελική ζυγιζόμενη ποσότητα (κιλά)
Ενεργειακά προϊόντα Α.1060/2021 «Ποσότητα Θερμοκρασίας 15 βαθμών_»
Ημερομηνία μεταφόρτωσης
Ώρα μεταφόρτωσης
Διακίνηση άνευ μεταφορικού μέσου
Προς ζύγιση
Παράδοση αποθεμάτων
Μη παράδοση αποθεμάτων
Μερική παράδοση αποθεμάτων
Α.Φ.Μ._ Επωνυμία Λοιπών Συσχετιζόμενων Οντοτήτων/Ρόλοι Διακίνησης Αποθεμάτων
Αποστολέας
Αποστολέας Τρίτος
Μεταφορέας
Παραλήπτης
Παραλήπτης Τρίτος
4.1.27.Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Αποστολής
4.1.28.Ώρα Ολοκλήρωσης Αποστολής
4.1.29.Διεύθυνση έναρξης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Εκδότη
4.1.30.Διεύθυνση ολοκλήρωσης διακίνησης εκτός α/α Εγκατάστασης Λήπτη

β) Το περιεχόμενο του μορφοτύπου των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης αποτελεί μέρος του συνόλου των δεδομένων των χρεωστικών και πιστωτικών Τύπων Παραστατικών διακίνησης και αξίας, εφόσον χρησιμοποιούνται για σκοπούς διακίνησης με την ένδειξη «Διακίνηση Αποθεμάτων» και ενσωματώνεται σε αυτούς. Οι Τύποι Παραστατικών διακίνησης άνευ αξίας 9 και 10 περιέχουν το σύνολο του περιεχομένου του μορφοτύπου των παραστατικών διακίνησης της απόφασης Α.1123/2024.

γ) Τα ψηφιακά παραστατικά διακίνησης λαμβάνουν Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (Μ.ΑΡ.Κ.) για κάθε έγκυρη διαβίβαση των δεδομένων των εκδιδόμενων ψηφιακών παραστατικών διακίνησης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1138/2020.

δ) Επί των ψηφιακών παραστατικών διακίνησης δημιουργείται δισδιάστατος γραμμωτός κωδικός (QR code), κατά την επιτυχή διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε και στο περιεχόμενο επισκόπησης αυτού συμπεριλαμβάνεται και ο Μ.ΑΡ.Κ. σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 5 της απόφασης Α.1138/2020. Η σάρωση του δισδιάστατου γραμμωτού κωδικού (QR code), με τη χρήση κατάλληλων εφαρμογών, τεκμηριώνει το γεγονός και τη διαδικασία της διακίνησης αποθεμάτων από την έναρξη έως και την ολοκλήρωση εκάστης, ανά περίπτωση Εκδότη, Λήπτη και Λοιπών Συσχετιζόμενων Α.Φ.Μ.

ε) Η συμπλήρωση ή μη των πεδίων του μορφοτύπου προσδιορίζεται στην επιχειρησιακή ανάλυση και τεχνική τεκμηρίωση της διαδικασίας της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr/mydata).

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

