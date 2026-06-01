Η ναυτιλία του 2030 δεν χωρά σε φορολογικά εργαλεία του 1975

Γιατί η Ελλάδα πρέπει να ξαναδεί τη ναυτιλιακή της πολιτική πριν  οι εταιρείες και οι στόλοι μεταφερθούν στη Λευκωσία ή στη Βαλέτα

Experts 01.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
Η ναυτιλία του 2030 δεν χωρά σε φορολογικά εργαλεία του 1975
Άποψη Μιχάλης Ματθαιάκης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η συζήτηση για τη φορολογία της ελληνικής ναυτιλίας γίνεται συχνά με όρους πολιτικού συνθήματος. Λιγότερο συχνά γίνεται με όρους στρατηγικής. Κι όμως, αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο σήμερα: όχι αν η ναυτιλία πρέπει να συνεισφέρει — αυτό είναι αυτονόητο — αλλά πώς η Ελλάδα μπορεί να κρατήσει εδώ το ναυτιλιακό της κέντρο, την τεχνογνωσία, τα γραφεία, τις υπηρεσίες και την επιρροή της σε έναν κλάδο που αλλάζει ριζικά.

Η ναυτιλία δεν είναι μια συνηθισμένη εθνική βιομηχανία. Το βασικό της περιουσιακό στοιχείο, το πλοίο, είναι κινητό. Μπορεί να αλλάξει σημαία, νηολόγιο, εταιρική δομή και κέντρο αποφάσεων πολύ πιο εύκολα από ένα εργοστάσιο. Δεν είναι τυχαίο ότι στη δημόσια συζήτηση έχει μείνει η γνωστή φράση που αποδίδεται στον Γεώργιο Παπανδρέου: «τα πλοία έχουν προπέλες και φεύγουν». Μπορεί να ακούγεται σκληρή, αλλά περιγράφει μια πραγματικότητα που καμία σοβαρή ναυτιλιακή πολιτική δεν μπορεί να αγνοήσει.

Το ελληνικό μοντέλο φορολόγησης της ναυτιλίας, ο φόρος χωρητικότητας (tonnage tax), θεσπίστηκε με τον Ν. 27/1975 και αποτέλεσε για δεκαετίες βασικό στοιχείο σταθερότητας. Η λογική του είναι απλή: η φορολογία δεν βασίζεται στα λογιστικά κέρδη της εταιρείας, αλλά στη χωρητικότητα του πλοίου (με βάση την οποία υπολογίζεται ο ναύλος). Αυτό δίνει προβλεψιμότητα, περιορίζει τη γραφειοκρατία και επιτρέπει σε μια ναυτιλιακή εταιρεία να γνωρίζει εκ των προτέρων ένα βασικό κόστος της.

Η σταθερότητα αυτή έχει αξία. Σε έναν κλάδο όπου οι ναύλοι μπορούν να καταρρεύσουν ή να εκτοξευθούν μέσα σε λίγους μήνες, η δυνατότητα πρόβλεψης δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι εργαλείο επιβίωσης. Όμως ένα πλαίσιο που σχεδιάστηκε για την εποχή του 1975 δεν αρκεί από μόνο του για τα πλοία του 2030.

Ένα working paper της Τράπεζας της Ελλάδος, των Στέλιου Παναγιώτου και Ελένης Θανοπούλου, δείχνει ότι το ελληνικό σύστημα, παρότι ιστορικά θεωρήθηκε ευνοϊκό, έχει χάσει μέρος του συγκριτικού του πλεονεκτήματος. Η μελέτη καταγράφει ότι τα φορολογικά έσοδα από τη ναυτιλία αυξήθηκαν θεαματικά μέσα στην κρίση — από περίπου 14 εκατ. ευρώ πριν από την κρίση σε περίπου 120 εκατ. ευρώ την περίοδο 2015–2018. Αυτό οφείλεται κυρίως στην επέκταση της φορολογικής βάσης και στις εθελοντικές εισφορές της ναυτιλιακής κοινότητας, οι οποίες στην πράξη σήμαιναν ότι πολλές εταιρείες πλήρωναν επιπλέον φόρο χωρητικότητας.

Το ίδιο paper, όμως, δείχνει και κάτι πιο άβολο: σε αρκετές συγκρίσεις, η Ελλάδα εμφανίζεται πλέον από τις ακριβότερες επιλογές μεταξύ εννέα ναυτιλιακών φορολογικών καθεστώτων. Για τα περισσότερα είδη πλοίων, με εξαίρεση κυρίως τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η ελληνική φορολογική επιβάρυνση βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις ανταγωνιστικότητας. Για πλοία ηλικίας 15 ετών, η Ελλάδα εμφανίζεται σχεδόν παντού ως η ακριβότερη επιλογή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να μπει σε αγώνα φορολογικού ανταγωνισμού προς τα κάτω όμως σημαίνει ότι πρέπει να ξέρει τι επιδιώκει. Θέλει άμεσα δημόσια έσοδα; Θέλει μακροπρόθεσμη φορολογική βάση; Θέλει να κρατήσει το ναυτιλιακό της κέντρο στον Πειραιά; Θέλει περισσότερα πλοία στην ελληνική σημαία; Κάθε στόχος οδηγεί σε διαφορετική πολιτική.

Το ζήτημα γίνεται πιο πιεστικό επειδή ο ανταγωνισμός δεν βρίσκεται μόνο μακριά, στα λεγόμενα ανοιχτά νηολόγια όπως ο Παναμάς, η Λιβερία ή οι Νήσοι Μάρσαλ. Βρίσκεται και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος και η Μάλτα έχουν αναπτύξει νηολόγια και φορολογικά καθεστώτα που πλησιάζουν σε κόστος τα ανοιχτά νηολόγια, ενώ παραμένουν ευρωπαϊκές επιλογές. Με άλλα λόγια, ένας πλοιοκτήτης δεν χρειάζεται κατ’ ανάγκη να κινηθεί εκτός ευρωπαϊκού χώρου. Μπορεί να βρει την εναλλακτική στη Λευκωσία ή στη Βαλέτα.

Ταυτόχρονα, η ναυτιλία μπαίνει σε νέα επενδυτική εποχή. Το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (EU ETS) επιβαρύνει πλέον τη ναυτιλία με κόστος άνθρακα. Το FuelEU Maritime πιέζει σταδιακά για καθαρότερα καύσιμα. Οι πλοιοκτήτες δεν καλούνται απλώς να αποφασίσουν ποιο πλοίο θα αγοράσουν σήμερα. Καλούνται να προβλέψουν ποια καύσιμα, ποιες τεχνολογίες και ποιο κανονιστικό πλαίσιο θα ισχύουν το 2035 και το 2040.

Αυτό αλλάζει τη συζήτηση. Δεν μιλάμε μόνο για φόρο χωρητικότητας. Μιλάμε για κόστος κεφαλαίου, νέες ναυπηγήσεις, μετασκευές, διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογικό ρίσκο. Ένα πλοίο που παραγγέλνεται σήμερα θα λειτουργεί για δεκαετίες σε ένα περιβάλλον που ακόμη δεν έχει πλήρως διαμορφωθεί.

Εδώ ακριβώς φαίνεται το όριο του παλαιού μοντέλου. Η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος επισημαίνει ότι επειδή ο ελληνικός φόρος χωρητικότητας βασίζεται στην ολική χωρητικότητα, μπορεί να επιβαρύνει δυσανάλογα πλοία με υψηλή σχέση ολικής προς καθαρή χωρητικότητα, όπως τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος το φορολογικό πλαίσιο να επιβαρύνει ακριβώς τα πιο σύνθετα, πιο ακριβά και πιο τεχνολογικά απαιτητικά πλοία.

Τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα πλοία διπλού καυσίμου και γενικά ο στόλος υψηλότερης τεχνολογίας είναι μέρος της ναυτιλίας του αύριο. Αν η φορολογική πολιτική δεν μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στο παλαιό και στο τεχνολογικά απαιτητικό πλοίο, τότε κινδυνεύει να δημιουργήσει αντικίνητρα εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει στρατηγική ενθάρρυνση.

Η Ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει ένας από τους ισχυρότερους στόλους στον κόσμο. Αυτό όμως δεν πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό. Η υπεροχή δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα επιχειρηματικής προσαρμογής, πρόσβασης σε κεφάλαιο, διεθνούς δικτύωσης, τεχνογνωσίας και σταθερού πλαισίου. Αν ένα από αυτά διαβρωθεί, το αποτέλεσμα δεν θα φανεί από τη μια μέρα στην άλλη. Θα φανεί σταδιακά: σε λιγότερα γραφεία, λιγότερες υπηρεσίες, λιγότερους νέους ανθρώπους που μπαίνουν στον κλάδο και λιγότερη επιρροή της Ελλάδας στις διεθνείς ναυτιλιακές αποφάσεις.

Γι’ αυτό η ναυτιλιακή πολιτική δεν είναι απλώς φορολογική πολιτική, αλλά πρακτικά,  βιομηχανική πολιτική χωρίς εργοστάσια. Η Ελλάδα δεν έχει πολλές παγκόσμιες βιομηχανίες. Έχει όμως ένα από τα ισχυρότερα ναυτιλιακά κέντρα διεθνώς. Και αυτό χρειάζεται περιφρούρηση.

Ένα νέο ελληνικό ναυτιλιακό deal δεν θα σήμαινε χαμηλότερους φόρους ως αυτοσκοπό. Θα σήμαινε καθαρή συμφωνία στόχων. Σταθερό φορολογικό πλαίσιο, αλλά με προσαρμογή στα πλοία και στις τεχνολογίες του μέλλοντος. Ανταγωνιστική ελληνική σημαία, αλλά και ταχύτερη διοίκηση, λιγότερη γραφειοκρατία και καλύτερη ψηφιοποίηση. Συνεισφορά της ναυτιλίας, αλλά και επένδυση του κράτους σε ναυτική εκπαίδευση, λιμενικές υποδομές, πράσινη τεχνογνωσία και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να υπερασπιστεί απλώς έναν νόμο του 1975. Χρειάζεται να αποφασίσει τι είδους ναυτιλιακή δύναμη θέλει να είναι το 2030. Αν θέλει μόνο να εισπράττει, θα δει μέρος της αξίας να μετακινείται αλλού. Αν θέλει να κρατήσει το ναυτιλιακό της κέντρο, πρέπει να συνδέσει τη φορολογική σταθερότητα με τη στρατηγική ανταγωνιστικότητα.

Τα πλοία πράγματι έχουν προπέλες και μπορούν να φύγουν. Το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θέλει μαζί με αυτά, να κρατήσει εδώ το ναυτιλιακό κέντρο που χτίστηκε γύρω τους — ή αν μέρος αυτών, θα αναζητήσει πιο εύκολη στέγη στη Λευκωσία και στη Βαλέτα.

Ο Μιχάλης Ματθαιάκης είναι ναυτιλιακός αναλυτής

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
World

Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
Nvidia: Αποκάλυψε «υπερτσίπ» για υπολογιστές, κοντάροντας την Apple και την Intel
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Nvidia ανεβάζει τον πήχη με νέο «υπερτσίπ»
Από τις αγγελίες στην AI: Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Από τις αγγελίες στην AI - Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Πετρέλαιο: Πάνω από 93 δολάρια λόγω ισραηλινών επιθέσεων
Commodities

Τα τύμπανα πολέμου ανεβάζουν ξανά το πετρέλαιο
Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο
Πολιτική

Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο
Ενοίκια: Στα ύψη οι τιμές στους εμπορικούς δρόμους
Ακίνητα

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες - Η εκτόξευση της Ερμού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες
World

Ιβ Σεν Λοράν: Ο άνθρωπος που έντυσε τις λαμπρότερες γυναίκες

Την 1 Ιουλίου 2008, άφησε την τελευταία του πνοή στο Παρίσι ο Ιβ Σεν Λοράν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Γκίντος – H κληρονομιά μιας κρίσιμης οκταετίας
World

Τέλος εποχής στην ΕΚΤ: Η Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Λουίς ντε Γκίντος

Η Κριστίν Λαγκάρντ αποχαιρετά τον Λουίς ντε Γκίντος, καθώς η Ευρωζώνη ισορροπεί ανάμεσα σε πληθωρισμό, γεωπολιτικούς κραδασμούς και επιβράδυνση της ανάπτυξης

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικά αεροδρόμια: Νέες αεροπορικές, νέες πύλες εισόδου – Το στοίχημα της ελληνικής αγοράς
Τουρισμός

Από την Βομβάη έως την Καλαμάτα η νέα ακτίνα δράσης του τουρισμού

Τα ελληνικά αεροδρόμια από την Κρήτη έως την Καλαμάτα και προσελκύουν νέες αεροπορικές συνδέσεις

Λάμπρος Καραγεώργος
Υπερπλούσιοι: Σε ποιες ευρωπαϊκές χώρες κερδίζουν τα περισσότερα
World

Σε ποιες χώρες οι κροίσοι κερδίζουν τα περισσότερα

Το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στην Ευρώπη λαμβάνει περίπου το 4,5% του συνολικού εισοδήματος, αλλά το ποσοστό του παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα

Δημήτρης Σταμούλης
Ένδυση – κλωστοϋφαντουργία: Υπό πίεση με μικρή αύξηση πωλήσεων και πτώση εξαγωγών
Business

Υποχώρηση εξαγωγών σε ένδυση - κλωστοϋφαντουργία

Μείωση 8% στις εξαγωγές στην ένδυση- κλωστοϋφαντουργία - Προβληματισμός για την πορεία των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά

Μαρία Σιδέρη
Ελληνικές τράπεζες: Γιατί υποχωρούν τα spreads στα τελευταία τρίμηνα
Τράπεζες

Γιατί υποχωρούν τα spreads στις ελληνικές τράπεζες

Όλες οι τράπεζες έχουν δει τα spreads τους να μειώνονται κατά 15 – 20 μονάδες βάσης περίπου

Αγης Μάρκου
Yuriy Kosiuk: Ποιος είναι ο Ουκρανός «βασιλιάς του κοτόπουλου» που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος
Business

Ποιος είναι ο Ουκρανός billionaire που εξαγοράζει τη Νιτσιάκος

Από το Χρηματιστήριο του Κιέβου, στο London Stock Exchange και το mega deal με τη Νιτσιάκος – Το προφίλ του Yuriy Kosiuk, η διαδρομή και η αυτοκρατορία της MHP που επεκτείνεται στην Ελλάδα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνική οικονομία: Πότε θα φτάσει την «ελίτ» των αγορών
Economy

Πότε θα μπει η Ελλάδα στην «ελίτ» των αγορών

Ποιες είναι οι 3 παράμετροι που εστιάζουν οι οίκοι αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Experts
Η ναυτιλία του 2030 δεν χωρά σε φορολογικά εργαλεία του 1975
Experts

Η ναυτιλία του 2030

Γιατί η Ελλάδα πρέπει να ξαναδεί τη ναυτιλιακή της πολιτική πριν  οι εταιρείες και οι στόλοι μεταφερθούν στη Λευκωσία ή στη Βαλέτα

Μιχάλης Ματθαιάκης
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 7ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Οι τροποποιητικές δηλώσεις

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Προς μια νέα εποχή για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις
Experts

Προς μια νέα εποχή για την εργασία

Ιδιαίτερα σημαντική, επίσης, είναι η επαναφορά της πλήρους μετενέργειας όλων των κανονιστικών όρων

Γιάννης Πάιδας
Τεχνητή νοημοσύνη: Πλεονεκτήματα και στρατηγικές προκλήσεις – Ποιο είναι το στοίχημα για την Ελλάδα
Experts

Αλλαγή «πίστας» λόγω ΑΙ

Σε αναδιαμόρφωση των επαγγελμάτων καια αύξηση της παραγωγικότητας οδηγεί η τεχνητή νοημοσύνη - Πώς θα επηρεαστούν οι επιχειρήσεις και ο χώρος της εργασίας

Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Χωροταξικό: Πλαίσιο με αστοχίες και παραλείψεις – Τα τρία κομβικά ζητήματα
Experts

Αστοχίες στο Χωροταξικό

Αντιφατικός είναι ο διάλογος που έχει ανακύψει τις τελευταίες εβδομάδες για το χωροταξικό - Ατέλειες στην περιβαλλοντική διάσταση και σε ζητήματα ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού

Πάρις Τσάρτας
Οι πόροι για αμυντικές δαπάνες
Experts

Οι πόροι για αμυντικές δαπάνες

Σήμερα οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα αντιστοιχούν στο 3% του ΑΕΠ

Κώστας Μήλας
Η μάχη Τραμπ – Σι για την πρωτοκαθεδρία
Experts

Η μάχη Τραμπ – Σι για την πρωτοκαθεδρία

Οι συμβολισμοί κυριάρχησαν και στη συνάντηση Τραμπ - Σι

Αθανάσιος Πλατιάς
Latest News
Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου
World

Πάουελ: Η Fed περνάει “stress test” – Ο Τραμπ υπονομεύει το κράτος δικαίου

Οι προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει κεντρικούς τραπεζίτες υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ

Nvidia: Αποκάλυψε «υπερτσίπ» για υπολογιστές, κοντάροντας την Apple και την Intel
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Nvidia ανεβάζει τον πήχη με νέο «υπερτσίπ»

Το νέο τσιπ της Nvidia σε συνδυασμό με τα Microsoft Windows θα επιτρέψει στους υπολογιστές να εκτελούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Από τις αγγελίες στην AI: Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Από τις αγγελίες στην AI - Αλλάζει το παιχνίδι των προσλήψεων

Το τοπίο των προσλήψεων μετασχηματίζεται ριζικά, καθώς η AI και οι στρατηγικές βασισμένες σε δεξιότητες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες εντοπίζουν, αξιολογούν και προσελκύουν ταλέντα

Πετρέλαιο: Πάνω από 93 δολάρια λόγω ισραηλινών επιθέσεων
Commodities

Τα τύμπανα πολέμου ανεβάζουν ξανά το πετρέλαιο

Το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο στις πρώτες ασιατικές συναλλαγές τη Δευτέρα - Η αβεβαιότητα αποτυπώθηκε με το άνοιγμα των αγορών

Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο
Πολιτική

Αναζωπυρώνεται το σενάριο για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο

Σε αναδιάταξη το πολιτικό σκηνικό μετά τη δημιουργία των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την αναμονή του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά

Γιάννης Μπασκάκης
Ενοίκια: Στα ύψη οι τιμές στους εμπορικούς δρόμους
Ακίνητα

Ο χάρτης ενοικίων στις εμπορικές πιάτσες - Η εκτόξευση της Ερμού

Πώς διαμορφώθηκαν τα ενοίκια στις βασικές εμπορικές πιάτσες - Τι δείχνει της Cushman & Wakefield Proprius

Το Ιράν απειλεί τώρα και το Μουντιάλ με τρομοκρατική επίθεση;
Κόσμος

Το Ιράν απειλεί τώρα και το Μουντιάλ με τρομοκρατική επίθεση;

Τι συμφέρον θα είχε το Ιράν να μεθοδεύσει τη δολοφονία αθώων αμάχων σε μια αθλητική διοργάνωση (Μουντιάλ), στην οποία θα συμμετέχει και το ίδιο;

Βαγγέλης Γεωργίου
Συρία: Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα
Κόσμος

Τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον αλ Σάρα

Η υποστήριξη της συριακής οικονομίας και οι περιφερειακές εξελίξεις συζητήθηκαν στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινω νίας που είχε ο Αχμεντ αλ Σάρα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο 5 Ιουνίου
Economy

Ποιοι πάνε ταμείο έως 5 Ιουνίου - Οι πληρωμές

Οι δικαιούχοι και τα ποσά

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, εμπορικά και δημόσιες υπηρεσίες
Economy

Πώς λειτουργούν σήμερα σούπερ μάρκετ, καταστήματα

Για ποιους εργαζομένους είναι Αργία - Πώς αμείβεται για όσους εργαστούν του Αγίου Πνεύματος

Η Μέριλιν Μονρόε και η βιομηχανία των νεκρών διασημοτήτων
Tέχνη και Ζωή

Πώς η Μεριλίν Μονρόε βγάζει ακόμη... τεράστια κέρδη

Μια εταιρεία διατηρεί στο προσκήνιο τη Μέριλιν Μονρόε και βγάζει τεράστια κέρδη

Γιάννης Αγουρίδης
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν την εικόνα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων και τα deals που αλλάζουν το ΧΑ

Ένα πυκνό και άκρως ενδιαφέρον 12μηνο έχει αρχίσει για το Χρηματιστήριο Αθηνών που θα κορυφωθεί με την ένταξή του στις ανεπτυγμένες αγορές τον Μάιο του 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τρόφιμα – Ποτά: Γιατί ο κλάδος ποντάρει στο καλοκαίρι – Το στρατηγικό πλάνο των εταιρειών
Business

Τρόφιμα - Ποτά: Ποιες εταιρείες ποντάρουν στο τουριστικό προϊόν

Με στόχο την αύξηση του τζίρου και τα εσόδων ο κλάδος τροφίμων και ποτών επενδύει στις ισχυρές προοπτικές του τουριστικού προϊόντος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μπιλ Γκρός (πρώην PIMCO): Η ηγεμονική δόξα της Αμερικής απειλείται
World

Ηχηρή παρέμβαση Γκρός: «Η ηγεμονία της Αμερικής απειλείται»

Μαζί με τις υπερβολικές δαπάνες «με όπλα και βούτυρο», αυτός ο κίνδυνος σημαίνει ότι τα μακροπρόθεσμα ομόλογα είναι ακριβά λεέει ο Μπιλ Γκρός της PIMCO

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;
Opinion

Γιατί αυτή η σιωπή για τα «φέσια»;

Συνεχώς αποθεώνεται το «πλεόνασμα» ως «ισχυρή δημοσιονομική επίδοση» χωρίς καμιά αναφορά ότι οφείλεται και σε υπερφορολόγηση και στις απλήρωτες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε επιχειρηματίες 3,1 δις. ευρώ!

Δημήτρης Στεργίου
Ασφαλιστικές εισφορές: Μείωση από 0,5% έως 1% στο πακέτο της ΔΕΘ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Έρχεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών - Ποιους αφορά

Νέα μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές ετοιμάζει η κυβέρνηση - Το ζήτημα «άνοιξε» πρόσφατα και η Τράπεζα της Ελλάδος

Κώστας Παπαδής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies