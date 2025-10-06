Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά

Την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού (70%) της καναδικής εταιρείας Trio Bakery Inc. ανακοίνωσε η Alfa Αθ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ, κορυφαία ελληνική εταιρεία στον χώρο της ζύμης και των κατεψυγμένων προϊόντων.

Με αυτή τη στρατηγική κίνηση, η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική. Η συνεργασία με την Trio Bakery ανοίγει τον δρόμο για νέα καινοτόμα προϊόντα, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες του Καναδού καταναλωτή, ενώ παράλληλα ενισχύει τη δυναμική της Alfa στις διεθνείς αγορές.

Η Alfa προχωρά σε επένδυση στο marketing και τη διαφήμιση στην αγορά του Καναδά

Η σχέση της Alfa με τον Καναδά ξεκινά το 2007, όταν τα προϊόντα της βρέθηκαν για πρώτη φορά στα ράφια της τοπικής αγοράς. Τα τελευταία 1,5 χρόνια, μέσω στρατηγικών συνεργασιών, η εταιρεία πέτυχε σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της, καλύπτοντας πλέον πάνω από το 70% της αγοράς και τοποθετώντας περισσότερους από 26 κωδικούς προϊόντων στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ του Καναδά, όπως οι Sobeys, Loblaws και Metro.

Παράλληλα, η Alfa προχωρά σε επένδυση στο marketing και τη διαφήμιση στην αγορά του Καναδά, με ξεκάθαρο στόχο την ενδυνάμωση του brand και την ισχυροποίηση της στην Βόρεια Αμερική καθώς και την προετοιμασία για την επέκταση και στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για την νέα επιχειρηματική κίνηση ο VP Business Development, Ζήσης Κουκουτάρης, δήλωσε:

«Με την εξαγορά της Trio Bakery αποκτούμε παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική, κι ερχόμαστε πιο κοντά στον καταναλωτή. Πρόκειται για στρατηγικό βήμα στο διεθνές expansion plan της Alfa, που μας εδραιώνει σε μια ώριμη αγορά και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως».

«Η απόκτηση του πρώτου εργοστασίου της Alfa στο εξωτερικό αποτελεί ορόσημο. Ενισχύει την ευελιξία, την αποδοτικότητα και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν την εταιρεία και ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης στη Βόρεια Αμερική», προσθέτει ο COO της Alfa, Mimis Badawy.

Για την Alfa, η παραγωγή είναι η καρδιά της εταιρίας. Οπότε και η διεθνής παρουσία με παραγωγικό δυναμικό δίνει νέα προοπτική, δημιουργεί πρόσθετη αξία και ανοίγει ευκαιρίες σε νέες αγορές για το μέλλον, μεταφέροντας την τεχνογνωσία και την ποιότητα της ελληνικής ζύμης σε όλο τον κόσμο.