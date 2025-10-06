Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) αξιολόγησε θετικά το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, προβλέποντας ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% για το 2026, ελαφρώς χαμηλότερη από την πρόβλεψη του ΠΚΠ 2026 2,4%.

Το ΕΔΣ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων, που αποτελούν τη βάση για το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 (ΠΚΠ 2026).

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τη Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Οι παραπάνω προβλέψεις για τον ρυθμό μεγέθυνσης υποστηρίζονται και από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις διεθνών και εγχώριων οργανισμών, αποτυπώνοντας τη θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Η διατήρηση υψηλού ρυθμού απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης είναι κρίσιμη για τη συνέχιση της αναπτυξιακής δυναμικής και το 2026.

Ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με το ΠΚΠ 2026, το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται 3,6% του ΑΕΠ το 2025 και 2,8% το 2026.

Παράλληλα, το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί πλεονασματικό το 2025 (0,6% του ΑΕΠ), και οριακά ελλειμματικό το 2026 (-0,1% του ΑΕΠ). Η πορεία του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται σταθερά καθοδική, από 145,3% του ΑΕΠ το 2025 σε 137,6% το 2026, αντανακλώντας την αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση. Το ΕΔΣ επιβεβαιώνει ότι το ΠΚΠ 2026 εναρμονίζεται με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Ωστόσο, οι οικονομικές προβλέψεις καταρτίζονται σε κλίμα έντονης αβεβαιότητας, που πυροδοτείται από τις διεθνείς εντάσεις και τις πολιτικές και οικονομικές αναταράξεις σε ευρωπαϊκές χώρες.