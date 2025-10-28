Η κυριαρχία του 5G FWA

Το 5G Fixed Wireless Access (FWA) αναδεικνύεται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης, με τις παγκόσμιες συνδρομές να διπλασιάζονται και τα έσοδα να αγγίζουν τα 46 δισ. δολάρια. Αυτή τουλάχιστον είναι η πρόβλεψη της εταιρείας ερευνών Omdia.

Το μέλλον των ευρυζωνικών συνδέσεων βρίσκεται στον «αέρα», σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Omdia, «5G FWA Go-to-Market Strategies – 2025». Η έρευνα προβλέπει ότι οι παγκόσμιες συνδρομές 5G Fixed Wireless Access (FWA) αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν έως το 2030.

Η Omdia εκτιμά ότι οι συνολικές συνδρομές FWA παγκοσμίως θα αυξηθούν από 71 εκατομμύρια το 2024 σε 150 εκατομμύρια έως το 2030, με το 5G FWA να αποτελεί το 88% των συνολικών συνδέσεων. Ο τομέας του 5G FWA αναμένεται να αναπτυχθεί με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 23%, οδηγώντας τα συνολικά έσοδα των υπηρεσιών FWA στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Εκτοπίζοντας τις παραδοσιακές τεχνολογίες

Η Fixed Wireless Access (FWA) επιβεβαιώνεται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης. Σύμφωνα με την έκθεση της Omdia, το 5G FWA θα ξεπεράσει το 4G FWA έως το 2027 και βρίσκεται σε τροχιά να υπερβεί την τεχνολογία DSL ως η τρίτη μεγαλύτερη ευρυζωνική τεχνολογία παγκοσμίως.

Επιπλέον, με τις συνδρομές καλωδιακού μόντεμ να αναμένεται να μειωθούν, η FWA είναι πιθανό να γίνει η δεύτερη πιο κοινή τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης μετά το 2030.

Οι περιφέρειες που ηγούνται της ανάπτυξης

Η ανάπτυξη του 5G FWA καθοδηγείται από την ισχυρή δυναμική σε βασικές αγορές, με την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να πρωτοστατούν. Πιο αναλυτικά, η Ινδία αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη αγορά 5G FWA έως το 2030, φτάνοντας τα 37 εκατομμύρια συνδρομές και αντιπροσωπεύοντας το 40% του παγκόσμιου μεριδίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να παραμείνουν μια βασική αγορά, φτάνοντας τα 20 εκατομμύρια συνδρομές, καθώς οι πάροχοι επεκτείνουν το ευρυζωνικό τους αποτύπωμα μέσω διαφοροποιημένων προσφορών FWA.

Η Νιγηρία, η Ιταλία και η Ιαπωνία αναμένεται να πλαισιώσουν την Ινδία και τις ΗΠΑ ως οι πέντε κορυφαίες αγορές 5G FWA έως το 2030. Παράλληλα, η Κεντρική και Νότια Ασία, η Αφρική και η Λατινική Αμερική αναδεικνύονται ως περιοχές υψηλής ανάπτυξης, υποστηριζόμενες από τη μείωση των τιμών του εξοπλισμού πελάτη (CPE) και καινοτόμες στρατηγικές πακέτων (bundling).

Κλειδί η εμπειρία χρήσης

Η έκθεση της Omdia υπογραμμίζει ότι η Ποιότητα Εμπειρίας (Quality of Experience – QoE) εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα διαφοροποίησης στις προσφορές 5G FWA. Οι πάροχοι «Tier 1» εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στο upselling με βάση την αξιοπιστία, την καθυστέρηση (latency) και την ειδική για τον χρήστη απόδοση —ιδίως για gamers, απομακρυσμένους εργαζόμενους και streamers— αντί να βασίζονται αποκλειστικά στην ταχύτητα.

Η Νικόλ ΜακΚόρμικ, Chief Analyst της Omdia, τονίζει ότι οι πάροχοι πρέπει να «εξελιχθούν πέρα από τα μοντέλα ανάπτυξης παλαιού τύπου και να υιοθετήσουν τον κατακερματισμό (segmentation), τα πακέτα και την εξατομίκευση με γνώμονα την Τεχνητή Νοημοσύνη, για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το 5G FWA».

H ελληνική περίπτωση

Στην Ελλάδα έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών. Ωστόσο, πρόβλημα παραμένει (χωρίς να μπορεί φυσικά να αλλάξει) το ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον της χώρας με το ορεινό ανάγλυφο του ηπειρωτικού κορμού και το έντονο νησιωτικό περιβάλλον, στοιχεία που δεν επιτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου. Αποτέλεσμα μεγάλοι τομείς της χώρας να μένουν χωρίς επαρκή κάλυψη.

Αυτό σημαίνει ότι σημαντικές μέρος της χώρας, κυρίως εκτός αστικών και ημιαστικών περιοχών, δηλαδή περιοχές αγροτικές, απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες μένουν εκτός δικτύου οπτικής ίνας. Ειδικά στην περίπτωση των νησιών με την τεράστια τουριστική ανάπτυξη γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος.

Λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα δίνεται με τη χρήση της τεχνολογίας Fixed Wireless Access. Μάλιστα, ο ΟΤΕ με την υπηρεσία Cosmote 5G WiFi που μέσω του Cosmote 5G Stand Alone (5G+), που βασίζεται στην τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA), προσφέρει υψηλές ταχύτητες έως 200Mbps, σταθερή απόδοση για μεγάλο αριθμό χρηστών, χαμηλή καθυστέρηση, αλλά και τεράστια χωρητικότητα. Σημειώνεται ότι ήδη η κάλυψη του Cosmote 5G+ έχει ξεπεράσει πανελλαδικά το 50%.

Αξιοσημείωτο ότι το Cosmote 5G WiFi είναι η πρώτη 5G+ Network Slicing υπηρεσία στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της Telekom στην Ευρώπη. Mε το network slicing δημιουργούνται slices προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συνδρομητών, στοχεύοντας σε αξιόπιστες υπηρεσίες που βασίζονται στη δυναμική κατανομή πόρων. Κάθε slice λειτουργεί ως ανεξάρτητο δίκτυο, σχεδιασμένο για συγκεκριμένες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και ταχύτητες. Όσο φορτωμένο κι αν είναι δηλαδή το δίκτυο (π.χ. το καλοκαίρι στα νησιά λόγω τουρισμού), η υπηρεσία είναι εγγυημένη.

Αντίστοιχα, η Vodafone έχει παρουσιάσει την υπηρεσία Vodafone Wireless Home 5G, η οποία, μέσω του δικτύου κινητής της εταιρείας, προσφέρει αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση για υψηλές ταχύτητες internet έως 300Mbps στο σπίτι, σε περιοχές που είτε δεν καλύπτονται από δίκτυο σταθερής σύνδεσης υψηλών ταχυτήτων, είτε η κάλυψή τους είναι περιορισμένη.