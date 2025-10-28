Η κυριαρχία του 5G FWA

Πάνω από 150 εκατ. συνδρομές παγκοσμίως έως το 2030

Opinion 28.10.2025, 07:00
Η κυριαρχία του 5G FWA
Άποψη Γιώργος Πολύζος

Το 5G Fixed Wireless Access (FWA) αναδεικνύεται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης, με τις παγκόσμιες συνδρομές να διπλασιάζονται και τα έσοδα να αγγίζουν τα 46 δισ. δολάρια. Αυτή τουλάχιστον είναι η πρόβλεψη της εταιρείας ερευνών Omdia.

Το μέλλον των ευρυζωνικών συνδέσεων βρίσκεται στον «αέρα», σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Omdia, «5G FWA Go-to-Market Strategies – 2025». Η έρευνα προβλέπει ότι οι παγκόσμιες συνδρομές 5G Fixed Wireless Access (FWA) αναμένεται να υπερδιπλασιαστούν έως το 2030.

Η Omdia εκτιμά ότι οι συνολικές συνδρομές FWA παγκοσμίως θα αυξηθούν από 71 εκατομμύρια το 2024 σε 150 εκατομμύρια έως το 2030, με το 5G FWA να αποτελεί το 88% των συνολικών συνδέσεων. Ο τομέας του 5G FWA αναμένεται να αναπτυχθεί με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 23%, οδηγώντας τα συνολικά έσοδα των υπηρεσιών FWA στα 46 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030.

Εκτοπίζοντας τις παραδοσιακές τεχνολογίες

Η Fixed Wireless Access (FWA) επιβεβαιώνεται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης. Σύμφωνα με την έκθεση της Omdia, το 5G FWA θα ξεπεράσει το 4G FWA έως το 2027 και βρίσκεται σε τροχιά να υπερβεί την τεχνολογία DSL ως η τρίτη μεγαλύτερη ευρυζωνική τεχνολογία παγκοσμίως.

Επιπλέον, με τις συνδρομές καλωδιακού μόντεμ να αναμένεται να μειωθούν, η FWA είναι πιθανό να γίνει η δεύτερη πιο κοινή τεχνολογία ευρυζωνικής πρόσβασης μετά το 2030.

Οι περιφέρειες που ηγούνται της ανάπτυξης

Η ανάπτυξη του 5G FWA καθοδηγείται από την ισχυρή δυναμική σε βασικές αγορές, με την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να πρωτοστατούν. Πιο αναλυτικά, η Ινδία αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη αγορά 5G FWA έως το 2030, φτάνοντας τα 37 εκατομμύρια συνδρομές και αντιπροσωπεύοντας το 40% του παγκόσμιου μεριδίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπεται να παραμείνουν μια βασική αγορά, φτάνοντας τα 20 εκατομμύρια συνδρομές, καθώς οι πάροχοι επεκτείνουν το ευρυζωνικό τους αποτύπωμα μέσω διαφοροποιημένων προσφορών FWA.

Η Νιγηρία, η Ιταλία και η Ιαπωνία αναμένεται να πλαισιώσουν την Ινδία και τις ΗΠΑ ως οι πέντε κορυφαίες αγορές 5G FWA έως το 2030. Παράλληλα, η Κεντρική και Νότια Ασία, η Αφρική και η Λατινική Αμερική αναδεικνύονται ως περιοχές υψηλής ανάπτυξης, υποστηριζόμενες από τη μείωση των τιμών του εξοπλισμού πελάτη (CPE) και καινοτόμες στρατηγικές πακέτων (bundling).

Κλειδί η εμπειρία χρήσης

Η έκθεση της Omdia υπογραμμίζει ότι η Ποιότητα Εμπειρίας (Quality of Experience – QoE) εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα διαφοροποίησης στις προσφορές 5G FWA. Οι πάροχοι «Tier 1» εστιάζουν ολοένα και περισσότερο στο upselling με βάση την αξιοπιστία, την καθυστέρηση (latency) και την ειδική για τον χρήστη απόδοση —ιδίως για gamers, απομακρυσμένους εργαζόμενους και streamers— αντί να βασίζονται αποκλειστικά στην ταχύτητα.

Η Νικόλ ΜακΚόρμικ, Chief Analyst της Omdia, τονίζει ότι οι πάροχοι πρέπει να «εξελιχθούν πέρα από τα μοντέλα ανάπτυξης παλαιού τύπου και να υιοθετήσουν τον κατακερματισμό (segmentation), τα πακέτα και την εξατομίκευση με γνώμονα την Τεχνητή Νοημοσύνη, για να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το 5G FWA».

H ελληνική περίπτωση

Στην Ελλάδα έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών. Ωστόσο, πρόβλημα παραμένει (χωρίς να μπορεί φυσικά να αλλάξει) το ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον της χώρας με το ορεινό ανάγλυφο του ηπειρωτικού κορμού και το έντονο νησιωτικό περιβάλλον, στοιχεία που δεν επιτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου. Αποτέλεσμα μεγάλοι τομείς της χώρας να μένουν χωρίς επαρκή κάλυψη.

Αυτό σημαίνει ότι σημαντικές μέρος της χώρας, κυρίως εκτός αστικών και ημιαστικών περιοχών, δηλαδή περιοχές αγροτικές, απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες μένουν εκτός δικτύου οπτικής ίνας. Ειδικά στην περίπτωση των νησιών με την τεράστια τουριστική ανάπτυξη γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος.

Λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα δίνεται με τη χρήση της τεχνολογίας Fixed Wireless Access. Μάλιστα, ο ΟΤΕ με την υπηρεσία Cosmote 5G WiFi που μέσω του Cosmote 5G Stand Alone (5G+), που βασίζεται στην τεχνολογία Fixed Wireless Access (FWA), προσφέρει υψηλές ταχύτητες έως 200Mbps, σταθερή απόδοση για μεγάλο αριθμό χρηστών, χαμηλή καθυστέρηση, αλλά και τεράστια χωρητικότητα. Σημειώνεται ότι ήδη η κάλυψη του Cosmote 5G+ έχει ξεπεράσει πανελλαδικά το 50%.

Αξιοσημείωτο ότι το Cosmote 5G WiFi είναι η πρώτη 5G+ Network Slicing υπηρεσία στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες της Telekom στην Ευρώπη. Mε το network slicing δημιουργούνται slices προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συνδρομητών, στοχεύοντας σε αξιόπιστες υπηρεσίες που βασίζονται στη δυναμική κατανομή πόρων. Κάθε slice λειτουργεί ως ανεξάρτητο δίκτυο, σχεδιασμένο για συγκεκριμένες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και ταχύτητες. Όσο φορτωμένο κι αν είναι δηλαδή το δίκτυο (π.χ. το καλοκαίρι στα νησιά λόγω τουρισμού), η υπηρεσία είναι εγγυημένη.

Αντίστοιχα, η Vodafone έχει παρουσιάσει την υπηρεσία Vodafone Wireless Home 5G, η οποία, μέσω του δικτύου κινητής της εταιρείας, προσφέρει αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση για υψηλές ταχύτητες internet έως 300Mbps στο σπίτι, σε περιοχές που είτε δεν καλύπτονται από δίκτυο σταθερής σύνδεσης υψηλών ταχυτήτων, είτε η κάλυψή τους είναι περιορισμένη.


Stream
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia
Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Opinion
Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης
Opinion

Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης

Το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης σχετικά σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπο με τα όριά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πλεονάσματα: «Το παιχνίδι της κολοκυθιάς»
Opinion

Πλεονάσματα: «Το παιχνίδι της κολοκυθιάς»

Πώς ερμήνευαν το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα Μητσοτάκης και Στουρνάρας επί ΣΥΡΙΖΑ και τι δηλώνουν τώρα

Δημήτρης Στεργίου
Η σιωπή πίσω από τους δείκτες
Opinion

Η σιωπή πίσω από τους δείκτες

Δεν αρκεί να πηγαίνει καλά η οικονομία, αν οι άνθρωποι εξακολουθούν να αισθάνονται ότι ζουν στο περιθώριο της ευημερίας

Αθανασία Ακρίβου
Κόπωση
Opinion

Κόπωση

Οι ρυθμοί μεγέθυνσης της οικονομίας φρενάρουν – Το 63% των νοικοκυριών μόλις τα βγάζει πέρα

Χρήστος Κολώνας
Η απρόβλεπτη… προβλεψιμότητα
Opinion

Η απρόβλεπτη… προβλεψιμότητα

Πώς ο Τραμπ παίζει με τις αγορές πετρελαίου

Ναταλία Δανδόλου
Η κυριαρχία του 5G FWA
Opinion

Η κυριαρχία του 5G

Πάνω από 150 εκατ. συνδρομές παγκοσμίως έως το 2030

Γιώργος Πολύζος
Περί διαφάνειας στις αμοιβές
Opinion

Περί διαφάνειας στις αμοιβές

Με τι ρυθμούς προχωρεί το «κλείσιμο» της ψαλίδας

Μαρία Σιδέρη
Latest News
Κίνα: Xαλάρωση της απαγόρευσης εξαγωγών ημιαγωγών της Nexperia
World

Το Πεκίνο «δείχνει» χαλάρωση εξαγωγών τσιπ Nexperia

Η διαμάχη του κατασκευαστή τσιπ, με έδρα την Ολλανδία, με την Κίνα απειλεί να διαταράξει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αυτοκινήτων

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες
World

Μπέσεντ στους FT: Η Κίνα «έκανε ένα πραγματικό λάθος» με τις σπάνιες γαίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ λέει ότι το Πεκίνο δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα κρίσιμα ορυκτά του ως εργαλείο καταναγκασμού

Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

