ΠΟΕ: Το παγκόσμιο εμπόριο «πληγώθηκε, αλλά στέκεται όρθιο»

Το παγκόσμιο εμπόριο δεν έχει διαταραχθεί, παρά την αναστάτωση, την πίεση και το σοκ των εμπορικών δασμών που εισήγαγαν οι ΗΠΑ φέτος, δήλωσε την Τρίτη στο CNBC η επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

«Πολλοί άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι, λόγω των μονομερών ενεργειών των ΗΠΑ, το παγκόσμιο εμπόριο έχει διακοπεί. Ναι, υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση — η μεγαλύτερη αναστάτωση του παγκόσμιου εμπορίου εδώ και 80 χρόνια — αλλά είμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε την ανθεκτικότητα του συστήματος», δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του ΠΟΕ, Νγκόζι Οκόντζο-Ιγουέλα.

«Το σύστημα είναι πληγωμένο, έχει μώλωπες, αλλά εξακολουθεί να στέκεται όρθιο», δήλωσε στον Dan Murphy του CNBC στο περιθώριο της Πρωτοβουλίας Μελλοντικών Επενδύσεων στη Σαουδική Αραβία.

Τα σχόλια της Οκόντζο-Ιουέλα έρχονται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο αρχιτέκτονας πολλαπλών αμερικανικών δασμών στις ξένες εισαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζει μια περιοδεία στην Ασία, στην οποία έχει υπογράψει μέχρι στιγμής εμπορικές συμφωνίες και εκεχειρίες.

Με το βλέμμα στη συμφωνία Τραμπ – Σι

Αλλά το μεγάλο έπαθλο για τον Τραμπ θα είναι το κατά πόσον αυτός και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, οι οποίοι πρόκειται να συναντηθούν την Πέμπτη, μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη μείωση των δασμών και των αντιδασμών σε μια σειρά προϊόντων ο ένας του άλλου. Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο είναι έτοιμες να «καταλήξουν» σε μια εμπορική συμφωνία, αυξάνοντας τις ελπίδες της αγοράς.

«Ελπίζουμε η συνάντηση να πάει πολύ καλά», δήλωσε η Οκόντζο-Ιουέλα, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων θα ήταν ευπρόσδεκτη.

«Οποιαδήποτε απειλή αποσύνδεσης και σύγκρουσης μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ στο εμπόριο δεν είναι καλή ούτε για καμία από τις δύο χώρες ούτε για τον κόσμο. Οποιαδήποτε απειλή κατακερματισμού ή διαίρεσης μεταξύ των δύο, σε δύο παγκόσμια εμπορικά στρατόπεδα, θα οδηγήσει σε απώλειες την παγκόσμια ευημερία και οι φτωχότερες χώρες θα πληγούν περισσότερο», είπε.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο ΠΟΕ αύξησε την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου το 2025 , αλλά προειδοποίησε ότι οι προοπτικές για το 2026 είχαν επιδεινωθεί.

Παρά την πρόβλεψη ότι η αύξηση του όγκου συναλλαγών θα διαμορφωνόταν στο 2,4% φέτος, απότομη αύξηση από την προηγούμενη εκτίμηση 0,9% στην έκθεση του εμπορικού οργανισμού του Αυγούστου, ο ΠΟΕ μείωσε την προηγούμενη προσδοκία του για αύξηση του όγκου συναλλαγών κατά 1,8% το επόμενο έτος σε ένα υποτονικό 0,5%.

Επικαλέστηκε την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και τον αντίκτυπο των υψηλότερων δασμών ως λόγο για την αναθεώρηση.

Οι εμπορικοί δασμοί έχουν γίνει κυρίαρχο χαρακτηριστικό και εμπόδιο για το παγκόσμιο εμπόριο, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σόκαρε φίλους και εχθρούς με το εκτεταμένο καθεστώς δασμών του τον Απρίλιο.

Οι χώρες αγωνίστηκαν να καταλήξουν σε εμπορικές συμφωνίες με τον Λευκό Οίκο, αλλά ακόμη και σύμμαχοι, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν δει έναν βασικό δασμό 10% να παραμένει σε αγαθά που εξάγονται στις ΗΠΑ.