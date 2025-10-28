Επιδόματα: Οι πληρωμές του Νοεμβρίου

Επιδόματα για χιλιάδες δικαιούχους και σημαντικές πληρωμές φέρνει ο Νοέμβριος. Ειδικότερα, δικαιούχοι ενοικιαστές θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου. Μπορούν να λάβουν επιστροφή ενοικίου για την κύρια ή τη φοιτητική τους κατοικία.
– Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ (+50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί)
– Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ
Προϋποθέσεις:
– Δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση στο Ε1 (κωδ. 081)
– Υποχρεωτική υποβολή ηλεκτρονικού μισθωτηρίου
-Η πληρωμή του ενοικίου πρέπει να έχει γίνει ηλεκτρονικά
Εισοδηματικά κριτήρια:
– Έως 20.000 ευρώ για άγαμους
– Έως 28.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης (+4.000 ευρώ/παιδί)
– Έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (+5.000 ευρώ /παιδί πέραν του πρώτου)
Ετήσιο μόνιμο επίδομα 250 ευρώ
Παράλληλα, καταβάλλεται αυτόματα έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, χωρίς αίτηση, το ετήσιο μόνιμο επίδομα 250 ευρώ.
Δικαιούχοι:
– Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών (έως 31/12/2024)
– Συνταξιούχοι αναπηρίας (ανεξαρτήτως ηλικίας)
– Ανασφάλιστοι υπερήλικες (μέσω ΟΠΕΚΑ)
– Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας
– Ανάδοχοι γονείς ενταγμένοι σε προγράμματα αναπηρίας
Κριτήρια:
– Εισόδημα: έως 14.000 ευρώ για άγαμο / 26.000 ευρώ για έγγαμο
– Ακίνητη περιουσία: έως 200.000 ευρώ για άγαμο / 300.000 ευρώ για έγγαμο
Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ 2025
Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου, μέσω ΚΕΠ ή gov.gr.
Ποσό: από 687,75 ευρώ έως 1.375,50 ευρώ.
Δικαιούχοι: ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ που εργάζονται σε εποχικά επαγγέλματα (οικοδόμοι, λατόμοι, καπνεργάτες, μουσικοί, εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, ηθοποιοί και τεχνικοί εκδηλώσεων).
Εξαιρούνται: όσοι λαμβάνουν τακτική ανεργία από 10/09 έως 30/11/2025 (εκτός των οικοδόμων).
Η καταβολή θα γίνεται σταδιακά, μετά την έγκριση κάθε αίτησης.
Επίδομα παιδιού Α21 – 5η δόση
Τέλος, η καταβολή του επιδόματος παιδιού Α21 θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου. Αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται ως τις 3 Νοεμβρίου.