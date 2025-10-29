Χρηματιστήριο Αθηνών: Με τράπεζες και ΕΛΧΑ η ανοδική αντίδραση

Να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αντίδραση επιχειρεί το χρηματιστήριο Αθηνών, μετά από δύο ημέρες πτώσης και μιας αργίας, χωρίς ωστόσο να λείπει η νευρικότητα και η παρουσία των πωλητών σε επιλεγμένους τίτλους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,74% στις 2.017,71 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 36,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,75% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.090,10 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,22% στις 2.298,91 μονάδες.

Στους δικούς του ρυθμούς

Η διήμερη πτώση που προηγήθηκε έχει χαλάσει το κλίμα στην ελληνική αγορά, καθώς αυτή ήρθε την ώρα που στις διεθνείς αγορές τα κέρδη είναι μεγάλα. Εντούτοις, το ΧΑ σήμερα επιβεβαιώνει ότι έχει τους δικούς του ρυθμούς, με πολλά χαρτοφυλάκια να κάνουν κινήσεις αναπροσαρμογής, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στο ταμπλό.

Σε κάθε περίπτωση όμως, το βλέμμα είναι στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED), η οποία σήμερα το βράδυ αναμένεται να ολοκληρώσει τη συνεδρίασή της, με τους αναλυτές να προβλέπουν τη μείωση των επιτοκίων κατά 0,25%. Το σημαντικότερο όμως είναι τα σχόλια του προέδρου της FED, Jerome Powell, τα οποία και θα αναλύσουν το σκεπτικό της απόφασης, ενώ θα δώσουν και ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και της νομισματικής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο η επιφυλακτικότητα των ξένων επηρεάζει και την ελληνική αγορά. Άλλωστε, έχει και το δικό της μέτωπο, αναμένοντας τα αποτελέσματα των δύο μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, της Eurobank και της Πειραιώς, τα οποία ανακοινώνονται την επόμενη ημέρα και μεθαύριο αντίστοιχα. Οι αναλυτές αναμένουν ότι τα αποτελέσματα αυτών των τραπεζών θα προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την πορεία του ελληνικού τραπεζικού τομέα, ενώ ενδεχόμενη θετική ή αρνητική αντίδραση των επενδυτών στις ανακοινώσεις αυτές μπορεί να διαμορφώσει την κατεύθυνση της ελληνικής αγοράς στο άμεσο μέλλον.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει κέρδη 3,07%, με τις Εθνική και Optima Bank να κινούνται στο +2,21% και +2,01% αντίστοιχα. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Eurobank, Motor Oil, Aegean, ΟΤΕ, Βιοχάλκο, ΕΥΔΑΠ και Cenergy.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Helleniq Energy, ΔΕΗ, Alpha Bank, Σαράντης, Κύπρου, Τιτάν, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ και ΔΑΑ, με τη Λάμδα να μην έχει μεταβολή. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Aktor, Coca Cola, Metlen, Jumbo και Πειραιώς.