Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε ρυθμούς αποτελεσμάτων και Fed οι αγορές

29.10.2025, 10:42
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε ρυθμούς αποτελεσμάτων και Fed οι αγορές
Ήπια θετικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, με τους επενδυτές να αξιολογούν τα αποτελέσματα των εταιρειών αναμένοντας παράλληλα και την απόφαση πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,09% στις 576 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,39% στις 9.734 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει κέρδη 0,13% στις 24.311 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 0,07% στις 8.222 μονάδες.

Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων, η ελβετική τράπεζα UBS ανακοίνωσε αύξηση 74% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου, ξεπερνώντας άνετα τις προβλέψεις, καθώς τα έσοδα εκτοξεύθηκαν λόγω της αστάθειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές που προκλήθηκε από την παγκόσμια εμπορική αναταραχή και την αναζωπύρωση της δραστηριότητας συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Η Deutsche Bank ανέφερε ρεκόρ κερδών προ φόρων για το τρίτο τρίμηνο, αυξημένα 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ενισχυμένα από ισχυρότερα έσοδα από το εμπόριο και τη διατήρηση πειθαρχίας στις δαπάνες.

Η ισπανική τράπεζα Santander ανακοίνωσε αύξηση 7,8% στα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου σε ετήσια βάση, αναφέροντας ότι η ισχυρή απόδοση στις ΗΠΑ αντιστάθμισε τα χαμηλότερα έσοδα από δάνεια και κάποια αδυναμία στη Βραζιλία.

Από την άλλη, τα λειτουργικά κέρδη της Mercedes-Benz υποχώρησαν περισσότερο από 60% το τρίτο τρίμηνο, με τον γερμανικό κολοσσό αυτοκινήτων να πλήττεται από υψηλές αποζημιώσεις απολύσεων, καθώς αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Περιμένοντας την Fed

Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ ολοκληρώνει τη διήμερη συνεδρίασή της για την πολιτική αργότερα μέσα στην ημέρα, με την αγορά να αναμένει ευρέως την ανακοίνωση μείωσης των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, φέρνοντας το εύρος των επιτοκίων στο 3,75%-4,00%.

Η μείωση θεωρείται σχεδόν δεδομένη, με την αγορά να υπολογίζει κατά 96% την πιθανότητα μιας τέτοιας απόφασης, σύμφωνα με το εργαλείο CME Fedwatch.

Ως εκ τούτου, και με την αναστολή της λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αφαιρεί από τους επενδυτές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κρίσιμες πληροφορίες για την οικονομία, μεγάλο μέρος της προσοχής θα στραφεί στις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Jerome Powell, για να ρίξουν φως στο σκεπτικό της κεντρικής τράπεζας για την οικονομία και στην πορεία της νομισματικής πολιτικής.

Αντίστοιχα, θα παρακολουθείται αν η κεντρική τράπεζα ανακοινώσει την ολοκλήρωση του προγράμματος μείωσης του ισολογισμού της, γνωστό ως «ποσοτική συρρίκνωση».

Στο μεταξύ, οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, φαίνεται να μειώνονται, μετά από δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Donald Trump, ο οποίος δήλωσε ότι αναμένει να μειώσει τους δασμούς που σχετίζονται με τη φεντανύλη κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνάντησης με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping αυτή την εβδομάδα.

Οι δηλώσεις του Trump έγιναν μόλις μια ημέρα πριν τη συνάντησή του με τον Xi στην Νότια Κορέα, όπου οι δύο ηγέτες αναμένονται να συζητήσουν περαιτέρω αποκλιμάκωση της εμπορικής τους σύγκρουσης.

