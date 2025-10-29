Ασιατικά χρηματιστήρια: Αναταράξεις στις αγορές, εν αναμονή της Fed

Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν οι ασιατικές αγορές, καθώς από τη μία προσπάθησαν να ακολουθήσουν τα νέα ιστορικά υψηλά κλεισίματα της Wall Street, ενώ από την άλλη αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, που αναμένεται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο άνω του 2%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στις 51.311,47 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.

Οι μετοχές κατασκευαστών τσιπ και των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ηγήθηκαν των κερδών, με τη μετοχή της Nvidia να ενισχύεται κατά 5% μετά την ανακοίνωση ότι θα κατασκευάσει επτά νέους υπερυπολογιστές AI για το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

Η Νότια Κορέα σημείωσε άλμα έως και 1,7%, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό 4.078,99 μονάδες, με την SK Hynix να καταγράφει άνοδο μετά την ανακοίνωση των κερδών τρίτου τριμήνου, που οφείλονται στη δυναμική ζήτηση για μνήμες υψηλής χωρητικότητας (HBM) που χρησιμοποιούνται σε διακομιστές AI.

Στην Ιαπωνία, το θετικό κλίμα ενισχύθηκε από μια νέα συμφωνία ΗΠΑ-Ιαπωνίας για σπάνιες γαίες, που υπογράφηκε κατά την επίσκεψη του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Τόκιο.

Πλέον ο Τραμπ θα μεταβεί στη Νότια Κορέα, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Ζινπίνγκ για να οριστικοποιήσουν ένα πλαίσιο για την αποφυγή νέων δασμών και κυρώσεων.

Στη σκιά της αναμονής, ο κινεζικός Shanghai Shenzhen CSI 300 αυξήθηκε κατά 0,5%, ενώ ο Shanghai Composite ενισχύθηκε κατά 0,4%.

Οι αγορές στο Χονγκ Κονγκ παρέμειναν κλειστές λόγω της αργίας, ενώ στις υπόλοιπες αγορές της Ασίας, ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε πτώση 0,3%.

Στην Αυστραλία ο δείκτης S&P/ASX 200, υποχώρησε κατά 0,9%, καθώς τα δεδομένα πληθωρισμού του τρίτου τριμήνου μείωσαν τις προσδοκίες για άμεση χαλάρωση της πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας.

Τα μάκρο

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 1,3% στο τρίμηνο, ενώ το «trimmed mean» — η μέτρηση που προτιμά η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας — αυξήθηκε κατά 1%, με αποτέλεσμα ο ετήσιος πληθωρισμός να ανέλθει στο 3,0%.

Παράλληλα, η προσοχή των επενδυτών παραμένει επικεντρωμένη στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα την Τετάρτη.

Οι αγορές ευρύτερα αναμένουν μια μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, αλλά οι traders περιμένουν ενδείξεις σχετικά με το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κεντρική τράπεζα με την επιπλέον χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και εάν θα προχωρήσει σε προσαρμογές στον ρυθμό της ποσοτικής σύσφιξης.