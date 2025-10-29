Κίνα: Το Πεκίνο επιβεβαιώνει ότι θα συναντηθούν Τραμπ – Σι στη Νότια Κορέα

Την πολυαναμενόμενη συνάντηση Τραμπ – Σι στη Νότια Κορέα την Πέμπτη επιβεβαιώνει το Πεκίνο, δίνοντας ελπίδες στους επενδυτές και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ότι θα αμβλυνθούν οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

«Οι δύο αρχηγοί κρατών θα έχουν εις βάθος επικοινωνία για στρατηγικά και μακροπρόθεσμα ζητήματα», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας την Τετάρτη, χωρίς να κάνει άμεση αναφορά στην εμπορική συμφωνία στην οποία αναμένεται να καταλήξουν οι ηγέτες των δύο χωρών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη-λιμάνι Μπουσάν.

«Είμαστε πρόθυμοι να καταβάλουμε κοινές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προωθήσουμε τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και να παράσχουμε νέα καθοδήγηση και ώθηση για τη σταθερή ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Guo Jiakun.

Τραμπ: Θα έχουμε μια καλή συμφωνία

Ο Τραμπ, νωρίτερα την Τετάρτη, δήλωσε από το Air Force One, ταξιδεύοντας προς τη Νότια Κορέα, ότι εκείνος και ο πρόεδρος Σι πρόκειται να πετύχουν «μια καλή συμφωνία» για τις δύο χώρες.

Οι προσδοκίες ότι οι Τραμπ και Σι θα καταλήξουν σε συμφωνία συνέβαλαν στη σταθεροποίηση των αγορών τον τελευταίο μήνα, μετά τις ανανεωμένες εντάσεις που προκάλεσαν φόβους ότι οι δύο ηγέτες ενδέχεται να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες που αποσκοπούν στην επίλυση του δασμολογικού πολέμου που έχει ανατρέψει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η διαμάχη

Η Ουάσινγκτον έχει αποδώσει την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου στους νέους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που έχει θεσπίσει το Πεκίνο, ενώ η Κίνα υποστηρίζει ότι αυτός οφείλεται στον περαιτέρω περιορισμό από τις ΗΠΑ της ικανότητας των κινεζικών εταιρειών να επενδύουν στην Αμερική.

Ο Σι θα βρίσκεται στη Νότια Κορέα από Πέμπτη έως Σάββατο για τη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού και για επίσημη επίσκεψη στη χώρα.

Ο Τραμπ δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής της περιοχής.

Η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο βρίσκονται επίσης σε διαμάχη για τις ροές φαιντανύλης , τα τσιπ υψηλής ποιότητας, τα προϊόντα ελέγχου σπάνιων γαιών και τη σόγια.

Η κρατική εταιρεία COFCO της Κίνας αγόρασε τρία φορτία σόγιας από τις ΗΠΑ πριν από τις συνομιλίες, ανέφεραν εμπορικές πηγές, σύμφωνα με το Reuters, οι πρώτες αγορές της χώρας από τη φετινή αμερικανική συγκομιδή, και μια κίνηση που οι αναλυτές δήλωσαν ότι πιθανότατα αποτελεί μια χειρονομία καλής θέλησης ενόψει των συνομιλιών.