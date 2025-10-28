Τραμπ – Τακαΐτσι: Νέα «χρυσή εποχή» στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιαπωνίας

Την πρόθεσή τους να επιδιώξουν μια «νέα χρυσή εποχή» στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας εξέφρασαν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, κατά τη διάρκεια της πρώτης τους συνάντηση.

Στο δεύτερο σκέλος του πενθήμερου ταξιδιού του στην Ασία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι σχέσεις με τον σημαντικότερο σύμμαχο της Ουάσινγκτον στην περιοχή θα ενισχυθούν περαιτέρω. Συνεχάρη την Τακαΐτσι για την ιστορική της εκλογή ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, λέγοντας ότι ήταν μια «μεγάλη υπόθεση».

Μιλώντας ενώπιον της Τακαΐτσι στο Παλάτι Ακασάκα την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν τιμή του να την συναντήσει: «Αυτή θα είναι μια σχέση που θα είναι ισχυρότερη από ποτέ». Και πρόσθεσε: «Θα κάνεις φανταστική δουλειά και θα έχουμε μια φανταστική σχέση».

Οι συμφωνίες

Οι ηγέτες υπέγραψαν δύο συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης μίας που καλούσε κάθε κυβέρνηση να «λάβει περαιτέρω βήματα για μια νέα χρυσή εποχή» για τη συμμαχία ασφαλείας ΗΠΑ-Ιαπωνίας. Η δεύτερη συμφωνία αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προμήθειας κρίσιμων ορυκτών και σπάνιων γαιών, καθώς και στην επένδυση στην εξόρυξη και την επεξεργασία τους, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για τη μείωση της εξάρτησης των χωρών από την Κίνα .

Καλωσορίζοντας τον Τραμπ, η Τακαΐτσι επαίνεσε τις πρόσφατες προσπάθειές του για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και τον ρόλο του στην εξασφάλιση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης. Ο Τραμπ προήδρευσε της υπογραφής της συμφωνίας στη Μαλαισία την Κυριακή.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι η Τακαΐτσι είπε στον Τραμπ ότι θα τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης, καθιστώντας την την τελευταία παγκόσμια ηγέτιδα που επιδιώκει την εύνοια του προέδρου των ΗΠΑ προτείνοντάς τον για ένα βραβείο που ο ίδιος έχει τονίσει ότι επιθυμεί διακαώς.

Ο Τραμπ επισκέπτεται το Τόκιο μετά από μια ταραγμένη περίοδο στη συμμαχία κατά την οποία επέβαλε δασμούς 25% στην Ιαπωνία – τους οποίους αργότερα μείωσε στο 15% σε αντάλλαγμα για επενδύσεις στις ΗΠΑ – και το Πεντάγωνο άσκησε πιέσεις στο Τόκιο να αυξήσει τις αμυντικές του δαπάνες για να μειώσει το βάρος στην Ουάσινγκτον.

Στην παρθενική της ομιλία στο κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, η Τακαΐτσι δήλωσε ότι θα επισπεύσει το χρονοδιάγραμμα της Ιαπωνίας για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ κατά τουλάχιστον ένα έτος — μια κίνηση που χαιρετίστηκε από τις ΗΠΑ.

Οι στρατιωτικές δαπάνες

Ο Τραμπ δήλωσε ότι εκτιμά το γεγονός ότι η Ιαπωνία αυξάνει «σημαντικά» τις στρατιωτικές της δυνατότητες και είπε ότι η χώρα έχει παραγγείλει «πολύ μεγάλη ποσότητα νέου στρατιωτικού εξοπλισμού» χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Όπως επίσημαίνουν οι Financial Times, το γεγονός ότι ο Τραμπ δεν άσκησε καμία δημόσια πίεση στην Ιαπωνία υποδηλώνει ότι η Τακαΐτσι είχε διαχειριστεί με επιτυχία τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η Μίρα Ραπ-Χούπερ, πρώην ανώτερη αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι είναι κρίσιμο οι ΗΠΑ να διατηρήσουν μια ισχυρή συμμαχία με την Ιαπωνία. «Με μία νέα, φιλόδοξη πρωθυπουργό, η Ιαπωνία μπορεί να κάνει περισσότερα για να συμβάλει στην άμυνα, αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να αφήσει την Τακαΐτσι και να μην ασκεί πιέσεις δημόσιες ώστε να δυσκολέψει την Τακαΐτσι να διαχειριστεί την εσωτερική πολιτική», είπε.

Η Τακαΐτσι είπε στον Τραμπ ότι ήταν «αποφασισμένη να αποκαταστήσει τη δυναμική διπλωματία της Ιαπωνίας» και έτοιμη «να προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία μαζί σας και με τις ΗΠΑ προς τον κοινό μας στόχο της επίτευξης ενός ελεύθερου και ανοιχτού Ινδο-Ειρηνικού».

Μετά τη συνάντησή τους, οι ηγέτες παρέθεσαν γεύμα εργασίας, όπου δείπνησαν με αμερικανικό ρύζι και αμερικανικό βοδινό κρέας «φτιαγμένο με ιαπωνικά υλικά», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Ανέφερε ότι η Τακαΐτσι έδωσε στον Τραμπ έναν «χάρτη των σημαντικότερων επενδύσεων» που κάνει η Ιαπωνία στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ θα ολοκληρώσει την περιοδεία του στην Ασία στη Νότια Κορέα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Λι Τζάε-μιουνγκ, θα παραστεί στο φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού και θα πραγματοποιήσει σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη.