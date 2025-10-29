Puma: Νέα εποχή στη λιανική με τον Ronald Reijmers στο τιμόνι

Δεν είναι τυχαίο ότι η Puma στρέφεται σε έναν βετεράνο της αθλητικής βιομηχανίας για την επόμενη φάση της ανάπτυξής της.

Σε μια περίοδο που οι πωλήσεις πιέζονται και ο ανταγωνισμός εντείνεται, η γερμανική εταιρεία επιλέγει τον Ronald Reijmers – έναν επαγγελματία που έχει «χτίσει» ένα πλούσιο βιογραφικό με θητείες σε Nike, Adidas και Gymshark – για να αναλάβει την παγκόσμια λιανική της δραστηριότητα.

Η κίνηση αυτή δεν σηματοδοτεί απλώς μια αλλαγή προσώπου, αλλά μια συνολική μετάβαση σε πιο στοχευμένη, πελατοκεντρική στρατηγική για το brand.

Η Puma αλλάζει σελίδα στη στρατηγική της

Σύμφωνα με το Retail Dive, η Puma προχωρά στις σημαντικές αυτές οργανωτικές αλλαγές, διαχωρίζοντας τις λειτουργίες λιανικής και ηλεκτρονικού εμπορίου, με στόχο την ενίσχυση της απόδοσής της στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο αυτής της αναδιάρθρωσης, ο Ronald Reijmers ορίζεται αντιπρόεδρος παγκόσμιου λιανεμπορίου από την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας.

Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από την αποχώρηση του Erik Janshen, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε υπό την ευθύνη του τόσο τη λιανική όσο και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ο Reijmers θα αναφέρεται απευθείας στον Matthias Bäumer, επικεφαλής εμπορικών δραστηριοτήτων της Puma, ενώ ο νέος επικεφαλής του e-commerce θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Από τη Nike και την Adidas στη Puma

Ο Reijmers φέρνει μαζί του εμπειρία άνω των δύο δεκαετιών σε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς κολοσσούς της αθλητικής βιομηχανίας. Πριν τη μετακίνησή του στην Puma, υπηρέτησε για πάνω από ένα χρόνο στη Gymshark ως προσωρινός παγκόσμιος διευθυντής λιανικής, ενώ νωρίτερα διετέλεσε επικεφαλής λιανικής Ευρώπης της Adidas επί πέντε χρόνια.

Το βιογραφικό του συμπληρώνεται με μια 20ετή καριέρα στη Nike, όπου κατείχε διάφορες στρατηγικές θέσεις, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση του brand.

«Μια ηγετική φυσιογνωμία με παγκόσμια εμπειρία»

Ο Matthias Bäumer χαρακτήρισε τον Reijmers «ηγέτη με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής λιανικής σε παγκόσμιο επίπεδο».

Όπως τόνισε, «θα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων μας και στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Erik Janshen για τη συμβολή του στη δημιουργία μιας πιο ολοκληρωμένης και επικερδούς direct-to-consumer στρατηγικής τα τελευταία χρόνια.

Προκλήσεις και ανανέωση για τη γερμανική εταιρεία

Η ανάληψη των καθηκόντων του Reijmers έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Puma, η οποία αντιμετωπίζει επιβράδυνση των πωλήσεων λόγω πληθωριστικών πιέσεων και δασμών.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, η εταιρεία κατέγραψε πτώση 2% στις πωλήσεις, ενώ αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις για τα κέρδη του έτους. Τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου αναμένεται να δημοσιευθούν την Πέμπτη.

Νέα εποχή στη διοίκηση και στην εικόνα του brand

Η άφιξη του Reijmers αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύματος διοικητικών αλλαγών στην Puma.

Το καλοκαίρι, ο πρώην CIO της Adidas Andreas Hubert ανέλαβε καθήκοντα COO, ενώ ο Thomas John διορίστηκε νέος αντιπρόεδρος ανθρώπινου δυναμικού, αντικαθιστώντας τον Dietmar Knoess. Επίσης, ο βετεράνος του χώρου Archie McEachern προστέθηκε στο δυναμικό της Puma ως αντιπρόεδρος του τμήματος μπάσκετ.

Επενδύσεις σε ταυτότητα και δημιουργικότητα

Η Puma δεν ανανεώνει μόνο τη διοίκηση, αλλά και την εικόνα της. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση 40% στις επενδύσεις μάρκετινγκ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και τη σύνδεσή της με τους καταναλωτές.

Παράλληλα, εγκαινίασε ένα νέο κέντρο σχεδιασμού 1.850 τ.μ. στο West Hollywood της Καλιφόρνια, το οποίο θα λειτουργήσει ως κόμβος δημιουργικότητας για την αμερικανική αγορά.

Με την εμπειρία και το όραμα του Ronald Reijmers, η Puma φαίνεται έτοιμη να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη του αθλητικού λιανεμπορίου — αυτή τη φορά με στυλ, στρατηγική και σαφές βλέμμα στο μέλλον.