Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 5,7 δισ. ευρώ απλήρωτοι φόροι το οκτάμηνο του 2025

Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέηανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ από 4,667 δισ. ευρώ τον Ιούλιο - Σχεδόν εκατ. φορολογούμενοι χρωστούν στην εφορία

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 29.10.2025, 12:48
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 5,7 δισ. ευρώ απλήρωτοι φόροι το οκτάμηνο του 2025
Newsroom

Στα 5,7 δισ. ευρώ έφτασαν οι απλήρωτοι φόροι από την πλευρά των φορολογουμένων πολιτών κατά το οκτάμηνο Ιανουάριος-Αύγουστος 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο, ήτοι μέσα σε ένα μήνα, οι απλήρωτοι φόροι αυξήθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ.

Συνολικά τα νέαληξιπρόθεσμα χρέη, οι οφειλές δηλαδή που δημιουργήθηκαν από τις αρχές του έτους έως τον Αύγουστο, ανήλθαν σε 6,135 δισ. ευρώ από 4,667 δισ. ευρώ τον Ιούλιο ενώ ο αριθμός των οφειλετών έχει διαμορφωθεί σε 3.973.220 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος ανέρχεται στο ποσό των 111,627 δισ. ευρώ. Από το χρέος αυτό τα 27,171 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 84,456 δισ. ευρώ.

Απειλή κατασχέσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία με χρέη στην εφορία εμφανίζονται 3.973.220 φορολογούμενοι. Στο προθάλαμο των κατασχέσεων βρίσκονται 2.262.821 ενώ έχουν ήδη ληφθεί αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις) σε 1.617.052.

Για το 8μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 1,861 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 έφτασαν τα 1,663 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 11,91.

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Αυγούστου 2025:

Περιλαμβάνεται οφειλή ύψους 0,5 δισ. ευρώ στο συνολικό νέο ληξιπρόθεσμο, η οποία όμως έχει διαγραφεί και φαίνεται στην κατηγορία «Διαγραφές έναντι “νέου” ληξιπρόθεσμου χρέους».

